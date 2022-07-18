第40屆香港金像獎：85歲謝賢首奪最佳男主角、陳木勝憑遺作《怒火》終獲最佳導演

第40屆香港電影金像獎今晚頒發，85歲的謝賢首次提名最佳男主角即獲獎，而已故名導陳木勝第6次提名最佳導演終獲獎。

謝賢上台需攙扶

從影超過70年的謝賢，今年憑《殺出個黃昏》首次獲得最佳男主角提名，故事講述一名退休殺手重出江湖。獎項由金像影帝張家輝頒發，他頒獎前笑稱今次獎項是「一個神奇小子對四個謝賢」，原因是除了憑《媽媽的神奇小子》獲提名的梁仲恆，另外獲兩個提名的演員林家棟，以及吳鎮宇，他們演藝生涯也曾扮演過「四哥」謝賢的角色。

張家輝宣布得獎者後，謝賢需由坐在身旁的林家棟攙扶上台，明顯行動不便。謝賢從張家輝手上接過獎項，林家棟問謝賢有沒有得獎感言，謝賢一度想脫下口罩說話，但林家棟幫他重新戴上，並說「醫生話最好唔好」。最後，全場站立為謝賢鼓掌，林家棟說：「攞男主角全場企起身，你係第一個」。

謝賢成為金像獎史上最年長的最佳男主角。他曾於第38屆金像獎奪得終身成就獎，是他金像獎首個獎項。

Photo Credit: AP/ 達志影像 「四哥」謝賢

《怒火》奪4獎

而陳木勝遺作《怒火》今屆入圍8個獎項，最終奪得最佳電影、最佳動作設計、最佳剪接，以及最佳導演4個獎項。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

陳木勝前年因肺癌過身，頒發最佳導演的劉德華在台上發言，指收到陳木勝太太準備的致辭，說獎項圓滿了他的一生，相信陳木勝會報以微笑，並感到十分安慰。

擅長拍攝爆破電影的陳木勝，之前曾5次獲提名最佳導演，入圍電影包括《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》，他早前已憑《怒火》奪得「2021年度香港電影導演會年度大獎」、「第28屆香港電影評論學會大獎」的最佳導演獎項。

最佳女主角——劉雅瑟

今屆最佳女主角由中國大陸演員劉雅瑟憑《智齒》奪得。她說已多次在香港拍戲，「我覺得電影給了我一束光，指引我走到這個地方。」她說希望未來有更多機會陪電影走得更遠，又說希望電影工作者可以給她更多機會。

Photo Credit: AP/ 達志影像 劉雅瑟

「少年蘇樺偉」奪最佳男配角

而最佳男女配角得獎者，分別是今年17歲的馮皓揚，以及來自馬來西亞的女演員廖子妤，前者在電影《媽媽的神奇小子》飾演少年時期的殘疾跑手蘇樺偉，而後者則在《梅艷芳》飾演梅艷芳的姐姐梅愛芳。

Photo Credit: AP/ 達志影像 馮皓揚

廖子妤謝香港電影「侵我玩」

廖子妤在台上發表感言：「來港發展滿十年，由一個人都唔識，而家望台下有好多朋友、（演戲）對手、導演，好多人畀機會我，畀我喺呢度（香港）做戲，好榮幸夢想喺香港成真，侵我玩。」廖子妤2013年曾出演《末日派對》，獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員提名，而在第36屆金像獎，她也曾憑《骨妹》獲提名最佳女配角。

Photo Credit: AP/ 達志影像 廖子妤

王丹妮「繼續拍好電影」

而今年憑《梅艷芳》同時競逐最佳女主角及最佳新演員的王丹妮，最終奪得最佳新演員一獎。王丹妮致辭時除了多謝「梅姐」，還感謝「智叔」，指可惜不能與他一起入戲院看《梅艷芳》，但相信他在天國會看到她的演出，「我有聽你的說話，我有用盡全力」。王丹妮又說「好希望在成長的這個地方，喜歡的這個行業，繼續拍好電影畀大家。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 王丹妮

ToNick恆仔：「避唔到，一齊捱」

《一秒拳王》的電影歌曲〈時間的初衷〉則奪得最佳原創電影歌曲。作曲及主唱的ToNick恆仔致辭時說：「知道好難，希望大家相信香港係有希望的地方。」他又引用電影的對白說：「避唔到，我哋一齊捱。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 〈時間的初衷〉（一秒拳王）奪得最佳原創電影歌曲。

「香港人，喊都係笑著喊」

而榮獲終身成就獎的許冠文，在台上感謝許冠武、許冠英及許冠傑兄弟三人，指他們一直默默支持他。他特別感謝已故的許冠英：「今日我想借呢個機會同佢講，所有你畀我嘅批評，都係啱嘅。我冇咗你真係唔得！我好掛住你！」

許冠文又指太太鄭潔英是他喜劇靈感來源，又指有時自己覺得「山窮水盡」想拍悲劇，太太就會鬧他「使咩你拍悲劇畀我哋睇？呢個現實仲唔夠悲劇？睇新聞就得啦，段段都係」，鼓勵丈夫要繼續拍喜劇，「令我哋香港人，就算要喊都係笑著哭」。他又寄語香港電影業的「兄弟姐妹」，未來會面對比較困難的時光，但千萬不要怕，因為明天一定會更好。

Photo Credit: AP/ 達志影像 許冠文

【完整得獎名單】

最佳電影：《怒火》

最佳導演：陳木勝《怒火》

最佳男主角：謝賢《殺出個黃昏》

最佳女主角：劉雅瑟《智齒》

最佳亞洲華語電影：《美國女孩》（台灣）

最佳編劇：《智齒》歐健兒、岑君茜

最佳動作設計：甄子丹、穀軒昭、穀垣健治、李忠志《怒火》

最佳男配角：馮皓揚《媽媽的神奇小子》

最佳音響效果：杜篤之、吳書瑤《梅艷芳》

​最佳視覺效果：余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩《梅艷芳》

最佳剪接：彭正熙《怒火》

專業精神獎得主：剪輯師、製片人周國忠

最佳服裝造型設計：吳里璐、葉嘉茵《梅艷芳》

最佳美術指導：麥國強、王慧茵《智齒》 ​​​​

最佳原創電影音樂：坂本龍一／《第一爐香》

最佳電影歌曲：《時間的初衷》／《一秒拳王》

最佳女配角：廖子妤《梅艷芳》

最佳攝影獎：鄭兆強《智齒》

最佳新晉導演：陳健朗《手捲煙》

最佳新演員：王丹妮《梅艷芳》

終身成就獎：許冠文

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核稿編輯：Alex