看懂「反向貨幣戰爭」：聯準會掀升息潮，全球央行不想也得跟
我們想讓你知道的是
聯準會自1994年以來首度一口氣升息3碼，以及市場對全球經濟體質的疑慮，造成美元兌其他貨幣走堅。由於國際市場上許多商品以美元計價，美元升值造成進口成本攀升，增添通膨壓力，製造了分析師口中貨幣政策決策者之間的「反向貨幣戰爭」（reverse currency war）。
（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）一連串大幅升息舉動，已對世界各地央行帶來壓力，迫使他們不得不追隨聯準會升息步伐，對抗飆升的通膨和走堅的美元。
英國《金融時報》（Financial Times）最新一項研究分析顯示，各國中央銀行現在比本世紀任何時候更傾向選擇大幅升息至少50個基點（2碼），凸顯出因應物價壓力和美國升息的挑戰。
聯準會自1994年以來首度一口氣升息3碼，以及市場對全球經濟體質的疑慮，造成美元兌其他貨幣走堅。由於國際市場上許多商品以美元計價，美元升值造成進口成本攀升，增添通膨壓力，製造了分析師口中貨幣政策決策者之間的「反向貨幣戰爭」（reverse currency war）。
安本標準投資管理（Abrdn）資深投資組合經理艾希（James Athey）指出：「我們看到當前的一股升息潮，這和我們在上個10年看到情況相反……現在大家最不想要的就是擁有一個弱勢的貨幣。」
加拿大央行13日跌破市場眼鏡，一口氣升息100個基點，刷新1998年以來七大工業國集團（G7）成員國最大升息幅度紀錄。菲律賓央行隔天跟進升息75個基點。
根據英國《金融時報》追蹤的數據，在截至6月底止的3個月，55國央行總計62次將政策利率上調至少50個基點。接著7月以來，又有17次至少升息50個基點，創下新千禧年以來央行最多大幅升息的次數，連最近一次的全球貨幣緊縮循環也相形失色。
荷蘭合作銀行集團（Rabobank）外匯策略部門主管佛里（Jane Foley）表示：「我們看到50個基點已經取代過去的25個基點，成為市場的樞軸點。」
有些國家暴露在外匯市場的壓力下，升息幅度尤甚。當中以匈牙利升息幅度最大，在2個月內急速調高主要利率385個基點，對抗國內面臨的通膨，以及本幣兌美元以兩位數貶幅下滑的壓力。
凱投宏觀公司（Capital Economics）全球經濟服務部門主管馬凱恩（Jennifer McKeown）指出：「對許多新興市場而言，匯率是貨幣決策的重要因素。諸如多個歐洲新興經濟體的貨幣，因烏克蘭戰爭引發的疑慮和規避風險的心理而受到打擊。」
然而，這股廣泛性的趨勢也對富裕國家的央行帶來衝擊。韓國央行7月宣布升息50個基點，為該行首見。
央行強勁的升息力道讓投資人措手不及，包括澳洲、挪威和瑞士等國央行6月意外升息50個基點。市場原本預測過去溫和派的瑞士央行或許會等到今（2022）年稍晚再升息，不過，出於對通膨及匯率的憂心，瑞士央行決定提早出手。
《金融時報》報導，從歷史標準來看，目前的利率水準仍處於低點的情況下，經濟學家預測多家央行下一次利率決策會議時，將升息50個基點或75個基點，俾以讓借貸成本向長期均值靠攏。
馬凱恩表示，央行必須快速採取行動，讓利率脫離「刺激」經濟的區間，「尤其在薪資成長和通膨預期攀升的環境下」，倘若央行沒有作為恐引發薪資和物價螺旋發展擴大。
英國和歐洲央行迄今未跟進採取這類大幅升息舉動。不過，全球金融服務公司Ebury資深市場分析師萊恩（Matthew Ryan）表示，英國央行可能得加入「50（基點）俱樂部」，以拉抬目前挫貶的英鎊匯價。
歐元兌美元匯價雖在本週貶至平價，但歐洲央行21日舉行貨幣決策會議預期仍將只會溫和升息25個基點。
美國最新公布的6月經濟數據顯示就業強勁，以及通膨超乎預期，升高市場對聯準會27日決策會議將再大幅升息的預期心理。
市場甚至押注聯準會整整升息一個百分點的機率為40％，並預期聯準會年底前將升息至3.5％到3.75％區間。
聯準會進一步升息將對許多新興市場造成跟進的壓力，儘管不少國家甚至在去年已開始緊縮貨幣政策，比先進經濟體還早。
國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）近來在歐洲央行主辦的研討會上表示，新興市場已從美國前一波緊縮循環中「汲取教訓」。他指出，過去新興市場央行往往比先進經濟體晚升息，「現在他們很早就展開升息，可以看到他們將匯率維持得相當穩定」。
新聞來源
延伸閱讀
- 美國6月通膨創40年新高，拜登支持率降至最低，市場預期聯準會7月升息4碼
- 美國1981年以來最嚴重通膨：6月份CPI暴增9.1％，台灣下半年出口恐受影響
- 28年來首見！聯準會一口氣升息3碼對抗40年來最強通膨，符合市場預期美股連5黑止步
- 聯準會升息3碼四大重點解析：全年預測上調13碼，承諾將使通膨回落2％目標
- 美國聯邦資金利率40年歷史回顧，5階段大幅升、降息原因總整理
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。