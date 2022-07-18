中國債務達2.6倍GDP，裴敏欣：河南村鎮銀行弊案是中國金融體系的縮影

（中央社）河南省村鎮銀行4月爆發弊案，近40萬儲戶無法提款，金額約400億元人民幣（約新台幣1769億元），令人對銀行存款安全性信心大受打擊。華裔美籍學者裴敏欣表示，這些村鎮銀行是中國金融體系的縮影。

裴敏欣在《日經亞洲》（Nikkei Asia）撰文表示，這些村鎮銀行缺乏監管且貪污腐敗，爆發弊案應不令人意外，但地方當局處理的方式令人震驚。

文中表示，河南官員非但未依規定賠償最高可獲得50萬元人民幣（約新台幣221萬元）賠償的存款儲戶，反而竭盡所能讓他們噤聲，甚至將他們智慧型手機的防疫健康碼變成有風險的「紅色」，使他們無法搭乘大眾交通工具，甚至無法開自己的車。

當數千受害儲戶7月10日聚集在中國人民銀行鄭州分行外示威抗議，當地官員派出惡徒攻擊儲戶，穿著制服的公安則是袖手旁觀。

裴敏欣表示，中國自2009年起大幅舉債，刺激經濟成長。如今債務占國內生產毛額（GDP）比例高達264％。

河南村鎮銀行因缺乏監管、風險管理不善和腐敗而爆發弊案，而中國資產規模約14兆美元的近4000家中小型銀行，都面臨類似的系統性風險。

倘若為數眾多的小型銀行一起倒閉，恐引發連鎖反應，威脅金融業穩定。他們的交易對手和放款人，尤其大型銀行，恐蒙受巨額損失。對小型銀行利用高利率來吸收資金的中國影子銀行體系的信心恐將消失。

文中指出，今日中國爆發這種金融危機的可能性比過去高。中國過去10年之所以能避免金融危機的原因之一是國內經濟平穩高速成長，從2011年到2020年平均每年成長6.8％。快速成長的經濟通常較易控制或甚至隱匿債務負擔。

但由於中國政府對於疫情的清零政策，導致經濟成長快速放緩，債務炸彈倒數計時聲越來越響亮。

中國的大型銀行也陷入困境，他們向「一帶一路」計畫中的貧困國家提供了數百億美元貸款。由於全球經濟衰退，借款國家無法償還債務，他們的大部分信貸組合恐變成不良貸款。

最近斯里蘭卡的經濟崩潰和政府垮台，可能會迫使中國的銀行註銷大部分貸款。倘若中國大型銀行面臨外國不良貸款不斷增加，將無法協助紓困國內無力償債的中小型銀行。

文末指出，中國這次或許能再次躲過金融崩盤。不過，地方官員若必須雇用暴徒來攻擊試圖討回存款的儲戶，投資人應該準備因應中國銀行業更糟糕的未來。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航