中國債務達2.6倍GDP，裴敏欣：河南村鎮銀行弊案是中國金融體系的縮影
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由於中國政府對於疫情的清零政策，導致經濟成長快速放緩，債務炸彈倒數計時聲越來越響亮。中國的大型銀行也陷入困境，他們向「一帶一路」計畫中的貧困國家提供了數百億美元貸款。由於全球經濟衰退，借款國家無法償還債務，他們的大部分信貸組合恐變成不良貸款。
（中央社）河南省村鎮銀行4月爆發弊案，近40萬儲戶無法提款，金額約400億元人民幣（約新台幣1769億元），令人對銀行存款安全性信心大受打擊。華裔美籍學者裴敏欣表示，這些村鎮銀行是中國金融體系的縮影。
裴敏欣在《日經亞洲》（Nikkei Asia）撰文表示，這些村鎮銀行缺乏監管且貪污腐敗，爆發弊案應不令人意外，但地方當局處理的方式令人震驚。
文中表示，河南官員非但未依規定賠償最高可獲得50萬元人民幣（約新台幣221萬元）賠償的存款儲戶，反而竭盡所能讓他們噤聲，甚至將他們智慧型手機的防疫健康碼變成有風險的「紅色」，使他們無法搭乘大眾交通工具，甚至無法開自己的車。
當數千受害儲戶7月10日聚集在中國人民銀行鄭州分行外示威抗議，當地官員派出惡徒攻擊儲戶，穿著制服的公安則是袖手旁觀。
裴敏欣表示，中國自2009年起大幅舉債，刺激經濟成長。如今債務占國內生產毛額（GDP）比例高達264％。
河南村鎮銀行因缺乏監管、風險管理不善和腐敗而爆發弊案，而中國資產規模約14兆美元的近4000家中小型銀行，都面臨類似的系統性風險。
倘若為數眾多的小型銀行一起倒閉，恐引發連鎖反應，威脅金融業穩定。他們的交易對手和放款人，尤其大型銀行，恐蒙受巨額損失。對小型銀行利用高利率來吸收資金的中國影子銀行體系的信心恐將消失。
文中指出，今日中國爆發這種金融危機的可能性比過去高。中國過去10年之所以能避免金融危機的原因之一是國內經濟平穩高速成長，從2011年到2020年平均每年成長6.8％。快速成長的經濟通常較易控制或甚至隱匿債務負擔。
但由於中國政府對於疫情的清零政策，導致經濟成長快速放緩，債務炸彈倒數計時聲越來越響亮。
中國的大型銀行也陷入困境，他們向「一帶一路」計畫中的貧困國家提供了數百億美元貸款。由於全球經濟衰退，借款國家無法償還債務，他們的大部分信貸組合恐變成不良貸款。
最近斯里蘭卡的經濟崩潰和政府垮台，可能會迫使中國的銀行註銷大部分貸款。倘若中國大型銀行面臨外國不良貸款不斷增加，將無法協助紓困國內無力償債的中小型銀行。
文末指出，中國這次或許能再次躲過金融崩盤。不過，地方官員若必須雇用暴徒來攻擊試圖討回存款的儲戶，投資人應該準備因應中國銀行業更糟糕的未來。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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