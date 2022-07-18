四接東移恐造成基隆港塞港？台電舉例台中港安全運作無虞，林右昌：找出最可行方案
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台電舉例，台中接收站在港內，而台中港作為國際商港更繁忙，只要透過管理手段，讓LNG船在清晨入港，如今已有1000多艘LNG船入港，不但無「塞港」，且安全無虞，因此不會有占用基隆港航道的問題。
四接東移恐釀塞港？台電：管理得當安全運作無虞
（中央社）對於媒體報導指「四接東移案」可能造成基隆港塞港危機，台電昨（17）日強調只要管理得當，港口安全與接收站運作無虞，一如更繁忙的台中港，透過管理手段，已有1000多艘LNG（液化天然氣）船順利入港。
媒體昨天報導指出，基隆航運界人士憂心協和接收站填地東移（四接東移），對基隆港安全造成隱憂。台電昨天發布新聞稿表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題。
台電舉例，台中接收站在港內，而台中港作為國際商港更繁忙，只要透過管理手段，讓LNG船在清晨入港，如今已有1000多艘LNG船入港，不但無「塞港」，且安全無虞，因此不會有占用基隆港航道的問題。
對於船舶操行安全，台電說明，經操船模擬顯示，LNG船基隆港進港及出港共需約1小時；另外，除LNG船外，也執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型之操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示3種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。
有關航行安全，台電說明，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見；對其所關切之議題，台電也清楚答覆，將依據港務單位所提程序，依據第三方驗證結果，提出優化解決方案。
港區靜穩度部分，台電表示，根據模擬結果，全年發生機率不到5％且影響最大的北向外海季風波浪，對於港區內所造成的最高波高變化為18公分，符合船隻靠泊作業條件。
台電再次強調，台中接收站就在港內，天然氣船都已進港1000餘艘，不但安全無虞，且港、站各自運作得相當良好；台電請教台中港具經驗人士，只要管理得當，接收站就算在港內並無問題，且協和接收站還在基隆港外。
台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造陸，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。
林右昌：這不是一個零和遊戲，找出最可行方案
（中央社）《聯合報》昨天報導指「四接東移」掀塞港危機，卸收站設港嘴處有潛在安全風險。基隆市長林右昌昨天說，這不是零和遊戲，應朝尋找出最可行、符合各方要求的方案，過程中的討論都是正面。
《聯合報》昨天報導，台電要在協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，台電在7日的環評審查會提出東移400公尺新方案，把填海造陸從東海堤外轉到堤內，珍貴珊瑚是得救了，但港池內要填土14.5公頃，響起基隆港航運的安全警報。
對此，林右昌晚間出席在海洋廣場舉辦的「聚樂社一組」贈旗典禮，接受媒體聯訪表示，協和電廠能源轉型是大家的共識，也就是把從燃重油機組轉型為燃天然氣，過程中有多種方案的討論是正面且應予以肯定。
至於各方有不同意見應該有更務實討論，站在市府的立場，無論是環境或港口的營運都是重要的，也是市府一再的堅持和主張，在兼顧環保和發電需要，還有整個基隆市港營運需求下，最後應該找出大家共同能接受的方案。
林右昌表示，「這不是一個零和遊戲或者是零和的選擇跟答案」，而是在不同顧慮和重點之下，如何尋找出最可行、可以符合各方要求的方案，應持續往這個方向努力，過程中的任何討論「我想都是正面的」。
台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。