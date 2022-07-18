四接東移恐造成基隆港塞港？台電舉例台中港安全運作無虞，林右昌：找出最可行方案

四接東移恐釀塞港？台電：管理得當安全運作無虞

（中央社）對於媒體報導指「四接東移案」可能造成基隆港塞港危機，台電昨（17）日強調只要管理得當，港口安全與接收站運作無虞，一如更繁忙的台中港，透過管理手段，已有1000多艘LNG（液化天然氣）船順利入港。

媒體昨天報導指出，基隆航運界人士憂心協和接收站填地東移（四接東移），對基隆港安全造成隱憂。台電昨天發布新聞稿表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題。

台電舉例，台中接收站在港內，而台中港作為國際商港更繁忙，只要透過管理手段，讓LNG船在清晨入港，如今已有1000多艘LNG船入港，不但無「塞港」，且安全無虞，因此不會有占用基隆港航道的問題。

對於船舶操行安全，台電說明，經操船模擬顯示，LNG船基隆港進港及出港共需約1小時；另外，除LNG船外，也執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型之操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示3種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。

有關航行安全，台電說明，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見；對其所關切之議題，台電也清楚答覆，將依據港務單位所提程序，依據第三方驗證結果，提出優化解決方案。

港區靜穩度部分，台電表示，根據模擬結果，全年發生機率不到5％且影響最大的北向外海季風波浪，對於港區內所造成的最高波高變化為18公分，符合船隻靠泊作業條件。

台電再次強調，台中接收站就在港內，天然氣船都已進港1000餘艘，不但安全無虞，且港、站各自運作得相當良好；台電請教台中港具經驗人士，只要管理得當，接收站就算在港內並無問題，且協和接收站還在基隆港外。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造陸，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。

Photo Credit: 中央社 基隆「守護外木山行動小組」6月8日在行政院前舉行記者會，要求經濟部即刻停止錯誤選址的第四天然氣接收站設置，不要犧牲基隆人珍貴的外木山海岸與海洋生態。

林右昌：這不是一個零和遊戲，找出最可行方案

（中央社）《聯合報》昨天報導指「四接東移」掀塞港危機，卸收站設港嘴處有潛在安全風險。基隆市長林右昌昨天說，這不是零和遊戲，應朝尋找出最可行、符合各方要求的方案，過程中的討論都是正面。

《聯合報》昨天報導，台電要在協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，台電在7日的環評審查會提出東移400公尺新方案，把填海造陸從東海堤外轉到堤內，珍貴珊瑚是得救了，但港池內要填土14.5公頃，響起基隆港航運的安全警報。

對此，林右昌晚間出席在海洋廣場舉辦的「聚樂社一組」贈旗典禮，接受媒體聯訪表示，協和電廠能源轉型是大家的共識，也就是把從燃重油機組轉型為燃天然氣，過程中有多種方案的討論是正面且應予以肯定。

至於各方有不同意見應該有更務實討論，站在市府的立場，無論是環境或港口的營運都是重要的，也是市府一再的堅持和主張，在兼顧環保和發電需要，還有整個基隆市港營運需求下，最後應該找出大家共同能接受的方案。

林右昌表示，「這不是一個零和遊戲或者是零和的選擇跟答案」，而是在不同顧慮和重點之下，如何尋找出最可行、可以符合各方要求的方案，應持續往這個方向努力，過程中的任何討論「我想都是正面的」。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，但因外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。

Photo Credit: 中央社 台電7月7日召開「協和電廠更新改建新方案」記者會， 拋出「四接東移」方案，台電環保處處長溫桓正 （圖）說明，東移方案對環境友善有3成效，分別是填地位置東移，填方量剩一半；大海扇、潛堤區珊瑚都保留下來。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航