石油難增產、沙以關係未突破、人權立場倒退，專家分析拜登中東行「沒有取得任何外交突破」
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拜登15日與沙烏地領導人展開雙邊會談後表示，正「盡我所能」希望可以提高石油供應，但是他同時表示，「還要再過數週」才會看到具體成果，而目前並不清楚將有什麼可能的成果。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）上任後首訪中東，尋求重申華府影響力。分析認為，石油增產恐無望、以色列－沙烏地阿拉伯關係無進展，而且人權立場倒退，此行沒有取得任何外交突破。
法新社報導，在從能源價格，到人權，以及以色列區域角色等議題上，拜登4天中東行就算有成效可言，恐怕也無足輕重。
沙烏地阿拉伯解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制，這是拜登此行少數幾項具體成效之一，拜登本人稍早說這是件「大事」。但是美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）昨晚回到華府後，利雅德對此輕描淡寫。
華府智庫中東研究所（Middle East Institute）的卡圖勒斯（Brian Katulis）認為拜登行程中宣布的舉措「不太顯著」，如此評價幾乎沒有人會有意見。不過他也提到，仍有一些代表著「也許有什麼較重大成果將會出現的正面跡象」。
卡圖勒斯說：「他們不會一夕改造這個地區，如果要讓這麼多項第一步充分發揮潛能，區域有關各方還有很多事得做。」
拜登2018年曾就諸如記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）殘殺案等侵害人權問題，矢言會讓此行最後一站的沙烏地在國際間成為「賤民國家」。但是拜登在沙烏地的舉動令人權運動人士大吃一驚，對他的評價也更為嚴厲。
石油難望增產
沙烏地向來是行程中最令人憂心的一站。俄羅斯侵略烏克蘭導致能源價格飆漲，拜登此行面臨爭取利雅德支持的強大壓力。日增的油價已經威脅到美國民主黨在11月期中選舉的贏面，華府迫切需要這個全球最大原油出口國助一臂之力，讓油價降低。
拜登15日與沙烏地領導人展開雙邊會談後表示，正「盡我所能」希望可以提高石油供應，但是他同時表示，「還要再過數週」才會看到具體成果，而目前並不清楚將有什麼可能的成果。
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也告訴記者，任何行動「將會在石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）架構下達成」，此一說法降低了外界的期望。
拜登隔天與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國，以及埃及、伊拉克、約旦領導人進行高峰會，沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王在記者會中指出，石油「其實不是主題」。
沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）承諾將產能增加到每天1300萬桶，但此事5月間就已首度宣布，而且註定無法於2027年前實現。
沙以關係乏進展
在增進以色列與阿拉伯國家關係的議題上，利雅德似乎幫忙拜登拿下一勝，至少在一開始是如此。
儘管雙方商業和安全關係祕密增長，沙烏地從不曾承認以色列，並且拒絕加入2020年由美國促成、讓以色列與巴林和阿拉伯聯合大公國關係正常化的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。
沙烏地航空當局15日上午宣布解除對「所有航空公司」飛越領空限制，為以色列飛機運用沙烏地領空舖平道路。
以色列總理拉皮德（Yair Lapid）宣稱，此舉為「與沙烏地阿拉伯關係正常化正式邁出第一步」。但是這種想法16日立刻遭到沙烏地外長費瑟予以駁斥，強調此舉與以色列「毫無關連」，而且「不是任何進一步作為的前兆」。
拜登走訪以色列和巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）期間，停滯已久的以巴和平進程同樣毫無進展，使得他只能聚焦在對巴勒斯坦人提供4G網路等經濟措施上。
人權立場倒退
拜登與拉皮德簽署新安全協議，作出美國絕對不會允許伊朗取得核武的承諾。
但是此一協議無法遮掩兩國在作法上的分歧。拉皮德明確表示，外交和談判有所不足的時候，動武必須是一個選項；拜登則再次確認他仍然想要給外交一個機會，強調動武是「最後手段」。
拜登此行遭遇到的最嚴重反彈來自他與沙國王儲穆罕默德・沙爾曼的會面。美國情報機構曾斷定，哈紹吉慘遭殺害和肢解的行動獲得穆罕默德・沙爾曼「批准」。
兩人15日見面時碰拳打招呼的舉動，遭《華盛頓郵報》（The Washington Post）發行人兼執行長萊恩（Fred Ryan）批評「可恥」。哈紹吉生前為華郵專欄作家。
華府阿拉伯波斯灣國家研究所（Arab Gulf States Institute）的德旺（Kristin Diwan）說：「拜登總統跟穆罕默德・沙爾曼如此問好令人痛苦，畫面表現出我們將無力追究責任。」
沙烏地異議人士阿拉勞德（Abdullah Alaoudh）指出：「那代表著嚴重倒退。」阿拉勞德的父親是沙烏地著名神職人員，於2017年影響深遠的打壓異己行動中遭到關押。
但是就跟在其他議題上一樣，要沙烏地在人權議題上立即讓步，可能性向來不高。其他專家認為，此事不至於讓拜登此行失敗收場。
分析家伊比斯（Hussein Ibish）指出：「此次訪問本身堪稱是一項成就，尤其對沙烏地這邊，特別是對穆罕默德・沙爾曼而言。」
至於對拜登來講，伊比斯認為，此行致力修復他個人，以及華府與利雅德的政治關係。他說：「這一點看起來已經達成了。」
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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