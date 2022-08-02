長期輕視理工的香港，能否走上發展科創的「高速路」？
我們想讓你知道的是
對於香港而言，錯失中芯國際是一次巨大失誤。雖然香港科創界的就業人數，由2014年約3.5萬人增加至2019年約4.5萬人；新創企業數量也由2014年約1070家增加至2021年約3800家，但這些顯然還不夠，
全世界可能都找不到這樣一場別具一格的活動——時而有趣，熱情幽默的主持人，白人面孔卻操著熟練粵語，上百個來自世界各地創業者，一起把帽子拋向空中慶祝「畢業」；時而嚴肅，嘉賓致辭，普通話、廣東話齊上陣，一板一眼幾乎無異於中國隆重場合的政治講話；時而甚至有點荒誕，一眾模特穿著由科技產品啟發的奇裝異服，上台走秀，與企業創始人們背靠背站定，後者往往手足無措。
哦對了，還有一場現代舞表演。
7月6日，走進「香港科技園公司20週年紀念活動」的會場，不難感受到園區的活力，大廳展示著飛行訓練機、顱內微創手術機器人、一台無人搬運車，甚至一個低軌高頻衛星。園區正中是一顆巨大的蛋形建築，似乎寓意這裏的使命——科技創新企業的孵化器。
但另一些細節，也能感受到這裏與香港的距離。金融業聚集的中環，人潮湧動，摩肩接踵，下班高峰，衣著光鮮的打工人排起大長隊等待公交車；貿易運輸業聚集的葵青碼頭，貨櫃累積如山，吊車的手臂伸向天際，鱗次櫛比；相比之下，科學園人煙稀少，位置偏遠，搭乘的士去，司機第一時間甚至沒有反應過來是哪裏。
香港作為金融中心、商貿之都，踏上科技創新之路，卻起步晚，困難多。但又是一條不得不走的路。出席這場活動的香港新特首李家超說「沒科創，沒未來」。香港科技園行政總裁黃克強也說，「科創」對現在的香港來說不是一項選擇題，而是一道必答題。
然而，香港要博一個「科創」的未來，卻有必要先思考「為何搞科創？困難在哪裏？如何走下去？」三個問題。
香港的「四個輪子」
不妨先盤點下，香港現在有什麼？香港的兩根經濟支柱是貿易物流和金融服務，分別佔GDP的20%左右。
這兩個產業蓬勃發展，與香港自身努力不無關係，但也是「老天爺賞飯吃」。香港開埠之初，就是英國人為打開中國市場設立的貿易據點；在改革開放後，這一獨特的區位優勢更加凸顯。中國雖然對外開放，事實上則是「國門半開」，不少行業還有關稅，西方高科技禁運也依然存在。
而各國對於香港和中國內地則區別對待。以美國為例，美國1992年通過《美國—香港政策法》，授權美國政府在香港主權移交後繼續在貿易上給予香港與中國大陸不同的待遇，包括關稅和出口管制等。
貿易地位上天差地別，但距離不過一河之隔，這就為香港提供了絶佳機會——轉口貿易。
香港中文大學經濟學副教授莊太量解釋，香港在轉口貿易中收取「手續費」獲利，以2018年為例，轉口貿易量是香港GDP的三倍左右，香港只要收取6%左右的服務費，規模就能達到GDP的20%。
通過轉口貿易，幾乎沒有製造業的香港，卻成為全球第六大商品輸出地。
香港的另一優勢金融業也頗為類似，早在80年代香港聯交所即成立，彼時中國發展提速，但金融領域發育遲緩，即便時至今日，金融管制依然嚴格。相比之下，香港資金自由流動，又處於中國主權之下，天然成為中國金融在體外循環的一個中心——不僅是大量優質企業的上市目的地，還是全球最大的人民幣離岸業務中心。
貿易和金融，由此成為驅動香港發展的「雙輪」。然而，近年來，僅靠這兩個輪子，似乎跑得越來越不穩了：
一方面，中美對峙愈發激烈，美國威脅取消香港獨特的貿易地位，再加上中國其他港口設置保稅區等措施（比如海南自貿島），以及裝卸自動化革新帶來的低費用，多少會稀釋香港的優勢，讓香港港的吞吐量排名不斷下滑。2004年時保持多年的全球吞吐量第一拱手相讓，此後被上海、深圳、寧波、廣州紛紛超過，排名已掉到第九。
另一方面，金融業吸納就業能力極差，佔經濟20%左右，僅創造6%到7%的職位。大量就業人口被擠壓進餐飲、零售業的低端崗位，而且這些崗位上升空間有限，阻礙社會流動性，拉大貧富差距。香港大學經管院長蔡洪濱曾表示，對香港經濟觀察越深入越驚訝，整體發展水平和社會發展指數竟然如此不相稱——人均GDP媲美歐美髮達城市，但基尼係數、科研投入佔比卻與非洲無異。
香港社會也逐步意識到，破題就在於科創。上海國際經濟交流中心研究員王泠一撰文表示，與多為國際智庫研究員交流後達成共識，香港的未來，除了國際金融中心、國際航運中心這兩個輪子，還應加上北部都會作為經濟戰略腹地，以及把打造國際創科中心作為戰略突破口，「如同汽車四個輪子間的緊密配合」。
香港的資源詛咒
香港在科創上的動作不可謂不早，1999年就設立50億港元的「創新及科技基金」。但步子卻不大，直到2015年才成立創新及科技局，負責制訂全面的科創政策；但上述基金每年投入長期增長乏力，在7億元左右，直到近兩年才大幅增長，但也僅48億港元。
相比之下，同樣在1999年成立的「深創投」（深圳市創新投資集團），發展迅速，在今年僅上半年，就已投資項目1463個，累計投資金額約859億元人民幣。
香港起步早，步子小的一個原因，或許可以套用「資源詛咒」的理論來觀察——這個概念是英國經濟學家理查德・奧蒂（Richard Auty）提出，用來形容某個國家或地區擁有大量某種不可再生的天然資源，反而會形成工業化長期低水平、產業結構難以轉型升級、過度依賴某單一資源的窘境。比如中東國家的石油資源。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
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功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！