泡水後手指皮膚起皺，竟有令人驚訝的好處？
我們想讓你知道的是
指尖起皺通常被認為是一種被動反應，當水通過滲透作用流入細胞時，上層皮膚腫脹。滲透作用是指水分子穿過膜以平衡兩邊溶液的濃度。但早在1935年，科學家們就懷疑這個過程遠不止如此。
花幾分鐘的時間泡在浴缸裡或在游泳池裡划水，你的手指會經歷戲劇性變化。在曾經有精緻輪狀表皮的地方，會發現醜陋的皮膚隆起褶皺。
這種驚人變化是我們都很熟悉的，但也令人困惑。浸泡在水中時，只有手指和腳趾的皮膚會起皺，而前臂、軀幹、腿和臉等身體其他部位的皺紋不會比浸泡前更明顯。
幾十年來，科學家們一直在思考和研究這種由水引起的指尖和腳趾皮膚皺紋。大多數人一開始都不知道是什麼原因導致了這種褶皺，但最近，為什麼會出現這種褶皺，以及它可能有什麼目的引起了研究人員的注意。然而更有趣的是，我們起皺的手指揭示了自身的健康狀況。
在溫水中——攝氏40度被認為是最理想的溫度——大約需要3.5分鐘，你的指尖才會開始起皺，而在攝氏20度的較低溫度下，可能需要10分鐘。不過大多數研究發現，大約30分鐘的浸泡時間才能達到最大皺紋。
指尖起皺通常被認為是一種被動反應，當水通過滲透作用流入細胞時，上層皮膚腫脹。滲透作用是指水分子穿過膜以平衡兩邊溶液的濃度。但早在1935年，科學家們就懷疑這個過程遠不止如此。
醫生研究受過傷正中神經斷裂的病人，發現他們的手指沒有皺紋。正中神經是貫穿手臂到手部的主要神經之一。正中神經有許多作用，其中之一就是幫助控制所謂的交感神經活動，如出汗和血管收縮。他們的發現表明，水引起的指尖皺紋實際上是由神經系統控制的。
20世紀70年代，醫學研究進一步證明了這一點，他們提出將手浸泡在水中作為一種簡單的床邊測試（bedside test，指在病床邊進行的簡單測試），來評估神經損傷是否會影響無意識過程（如血液流動）的調節。
2003年，當時在新加坡國立大學醫院工作的神經學家艾納・懷爾德・史密斯（Einar Wilder Smith）和艾德琳・周（Adeline Chow）測量了志願者浸泡在水中的血液循環情況。他們發現，當志願者指尖的皮膚開始起皺時，手指的血液流量會顯著下降。
他們在健康志願者的手指上塗抹一種局部麻醉藥膏，使血管暫時收縮，發現這種藥膏產生的皺紋水平與浸泡在水中相似。
曼徹斯特城市大學（Manchester Metropolitan University）的神經學家和心理學家尼克・戴維斯（Nick Davis）對指尖皺紋進行了研究，他說：「當你看著自己的手指時，這是有道理的。指尖變得蒼白，這是因為血液供應從表面被收縮了。」
懷爾德・史密斯和他的同事們提出，當手浸在水中時，手指上的汗管會打開，讓水進入，這導致皮膚中的鹽分失衡。這種鹽分的變化會觸發手指神經纖維興奮，導致汗管周圍的血管收縮。這反過來又會導致指尖的肉部體積損失，從而將覆蓋的皮膚向下拉，扭曲成皺紋。皺紋的模式取決於最外層皮膚，即表皮，與下面幾層皮膚的固定方式。
也有人認為，皮膚的外層也可能會膨脹一點，以增加皺紋。不過僅僅通過滲透作用，我們的皮膚需要膨脹20%才能產生皺紋，這將使它們變得可怕地擴大。但是，當上層皮膚輕微膨脹，下層皮膚同時收縮時，皺紋就會很快明顯起來，巴勃羅・薩伊茲・維納斯（Pablo Saez Viñas）說，他是加泰羅尼亞技術大學（Technical University of Catalonia）的生物力學工程師，他使用計算機建模來研究這一機制。
他說：「你需要兩者都有正常水平的皺紋。如果沒有發生神經反應，皺紋就會受到抑制。」
但如果皺紋是由我們的神經控制的，那就意味著我們的身體對泡在水中有積極反應。「這意味著它的發生是有原因的，」戴維斯說。「它可能會給我們帶來優勢。」
最近，戴維斯的一個孩子在洗澡時問他，為什麼手指會起皺，這讓他深入研究了這種優勢。在2020年參觀倫敦科學博物館（Science Museum）的500名志願者的幫助下，戴維斯測量了他們抓一個塑料物體所需的力量。不出所料，手乾燥、沒有皺紋的人比手濕的人需要更少的力量，所以他們對物體的抓力更好。但是，當他們把手放在水浴中浸泡幾分鐘，讓手起皺時，即使手還是濕的，他們之間的握力也會下降。
「結果非常清楚，」戴維斯說。「皺紋增加了手指和物體之間的摩擦力。特別有趣的是，我們的手指對表面摩擦的變化很敏感，我們利用這一訊息用更小的力來牢牢地抓住一個物體。」
戴維斯的志願者所抓的物體重量還不到幾個硬幣，所以所需要的握力也很小。但當在潮濕的環境中執行更艱巨的任務時，摩擦力的差異可能會變得更重要。
他說：「如果你不需要用力擠壓來抓東西，手中的肌肉就不會那麼累，所以可以做得更久。」
他的發現與其他研究人員的發現相吻合，這些研究人員發現，指尖的褶皺使我們更容易處理潮濕的物品。2013年，英國紐卡斯爾大學（Newcastle University）的一組神經科學家要求志願者將不同大小和重量的玻璃彈珠從一個容器轉移到另一個容器。在一種情況下，這些物體是乾燥的，而在另一種情況下，它們處在一個裝滿水的容器底部。參與者在手指沒有皺褶的情況下轉移浸入水中的物品比手指乾燥時多花了17%的時間。但當他們的手指起皺時，轉移浸入水中的彈珠和重物的速度比手指濕而沒有起皺時快12%。有趣的是，轉移乾燥物品時，手指有皺紋或沒有皺紋並沒有區別。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。