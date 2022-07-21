杭特拜登的筆電資料曝光已過了2年，「電郵門」背後真相為何？

Photo Credit: Reuters / BBC News 杭特．拜登在採訪中承認，烏克蘭的布利斯司瑪能源公司雇用他是因為他的姓氏，該公司視其為「黃金」。

在2020年美國總統大選三周前，一家報紙公布了一台筆記型電腦的內容。據稱這台電腦屬於現任美國總統喬．拜登（Joe Biden）的兒子杭特．拜登（Hunter Biden），喬．拜登當時正與川普（Donald Trump）競選總統。

美國著名小報《紐約郵報》發表了一篇關於一家名為布利斯瑪（Burisma）的烏克蘭大型能源公司和他們的前董事之一杭特．拜登的獨家報導。

報導重點是它所稱的「重磅通信」電子郵件，這是在被丟棄在一家修理店的一台筆記型電腦上發現的。報導稱，杭特．拜登利用自己的家庭關係，將時任美國副總統的父親介紹給了該公司的一位高級顧問。報導還說，喬．拜登曾推動解僱一名正在調查布利斯瑪公司創始人商業交易的烏克蘭檢察官。

筆記型電腦中的內容據稱不僅揭示了涉及喬．拜登的可疑商業交易，還透露了杭特．拜登令人震驚的個人生活細節。

川普和他的盟友表示，洩露的材料證明喬．拜登和他兒子的工作的關聯比他自己承認的更緊密。來自筆記型電腦的更多內容和個人照片隨後不斷曝光，但其他媒體並不熱衷對此事件的報導。隨後，社交媒體平台還以擔心這是外國虛假信息為由阻止分享《紐約郵報》的文章。

被一些媒體稱為「電郵門」的杭特．拜登電腦事件曝光已經過去兩年了。從那以後，其他一些媒體都曾試圖證實筆記型電腦數據的真實性，直到今天，這仍然存在爭議，也有跡象表明，將來可能還會有更多的爆料。

那麼，杭特．拜登筆記型電腦事件真相到底是什麼？ BBC國際台的《調查》節目請來四位評論人士。

兒子

史瑞金格 （Ben Schreckinger）是《政客》（Politico）的政治記者，還曾寫過《拜登家族：第一家庭五十年掌權內幕》。他說，「杭特．拜登一生中一直被惡魔所困擾。」

1972年，喬．拜登（Joe Biden）出人意料地擊敗了共和黨對手，成為美國德拉瓦州參議員。大約一個月後發生了一場車禍悲劇。當時喬．拜登的妻子和三個孩子正在去買聖誕樹的路上。

車禍中，杭特、他的哥哥博、小妹妹艾米和母親妮莉亞的車被卡車撞倒，母親和妹妹喪生，杭特和博被送進了醫院。

史瑞金格說，「年僅兩歲的杭特就已經受到公眾的關注。」 喬．拜登作為美國參議員的第一次宣誓儀式是在博和杭特進行療傷的醫院外進行的，而杭特最初的記憶來自那場事故的餘波。

拜登兄弟長大了。杭特學習成績很好，但他的個人生活被他母親去世的創傷所困擾 。

史瑞金格說，杭特從成年初期就開始酗酒，最後染上了嚴重的毒癮，尤其是對快克古柯鹼。

他的哥哥博很受歡迎，在跟隨父親進入政界擔任德拉瓦州司法部長之前曾在軍隊服役。2015年，當喬．拜登還是美國副總統時，悲劇再次襲擊了拜登一家。博死於腦癌，年僅46歲。

史瑞金格稱，這對杭特打擊很大。他和第一任妻子的婚姻因為哥哥博的去世而破裂，他與博的遺孀哈莉．拜登（Hallie Biden）有了一段婚外情，這件事還上了報紙，當時他的父親發表了一條消息，對這段關係表示了祝福。

史瑞金格還說，在父親最近的一次總統競選中，杭特還遭遇了阿肯色州一名女子的親子鑑定訴訟，稱兩人育有一子。之後他與第二任妻子梅麗莎．科恩（Melissa Cohen）結婚。兩人在洛杉磯相遇，當時杭特正在經歷快克古柯鹼的戒毒過程。他讚揚科恩幫助他戒毒，現在兩人也有了一個孩子。

杭特．拜登充滿戲劇性的個人生活吸引了很多人的注意力，他的商業交易也備受關注。從美國頂尖法學院耶魯大學（Yale）畢業後，他在當時德拉瓦州最大的銀行MBNA工作。

史瑞金格說，「也是在那個時候，在參議院中，喬．拜登是MBNA尋求的一項有爭議的破產改革法案的主要倡導者。德拉瓦州的報紙或全國性的報紙很快就注意到，喬．拜登為推動這家銀行的立法議程做了很多工作，而當時這家銀行先是以僱員的身份支付杭特．拜登的薪水，後來以顧問的身份支付費用。」

他還指出，「杭特和拜登夫婦都說過，杭特從來沒有直接游說過。但是，參議員的兒子做說客，總會讓很多人對親密程度提出疑問。」

在柯林頓（Bill Clinton）政府時期，杭特還曾在美國商務部工作。小布希總統提名他加入政府旗下的鐵路營運商Amtrak的董事會。他還與人合夥成立了一家游說公司，並在烏克蘭和中國開展業務。這就引出了《紐約郵報》這篇報導的來源。

那麼，那台筆記型電腦被送到德拉瓦州的修理店時，杭特在做什麼？

史瑞金格說，杭特說過他不記得了，「這與他生活中發生的事是一致的，他時不時與提供毒品的人有聯繫。大約也是在這個時候，他在麻薩諸塞州的一間辦公室裡也曾丟下一台筆記型電腦，這台電腦在一件完全無關的事情中曾被政府短暫沒收。所以說，如果他真的留下了那台筆記型電腦，那很可能不是他在這段時間內丟失、自己似乎也不記得的唯一的一台筆記型電腦。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 杭特．拜登從兩歲起就一直受到國人的關注

電腦

科特尼．馬尼安（Courtney Subra Manian）是《洛杉磯時報》駐白宮記者。

她說，「德拉瓦州一位名叫約望．保祿．麥克．艾薩克的電腦維修店老闆稱，2019年4月，有人把三台筆記型電腦交給他維修，其中兩台被水損壞的電腦無法修復。他說他不能確定是誰送來的，因為他是法律意義上的盲人，但他說，這個人自稱是杭特．拜登，並簽了一張收據，簽名似乎是杭特本人的。其中一台筆記型電腦被留下來維修，上面有博．拜登基金會的貼紙。」