斯里蘭卡經濟危機：總統下台後，繼續抗議下去是否還有道理？
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這場抗爭的優勢在於其無領導、有機的示威性質。這也是能夠有效促成自發性的大規模抗議原因。但是，這也使示威運動難以預測或控制。在過去的幾個月裡，和平的遊行已經演變成示威者與軍隊和警察的混亂衝突。
沒時間給戈塔 (Gota) ，因為我們是勝利者。
這是個炎熱的下午，在斯里蘭卡新生的示威中心「加勒菲斯綠地」（Galle Face Green），由示威者搭起的帳篷海洋上，一位女性的歌聲如海浪般傳開，唱著她對這首皇后合唱團（Queen）歌曲的獨特詮釋。
幾個月來，這些示威者一直處在這場「人民抗爭」（Aragalaya）最前線。「Aragalaya」這個社會運動名稱來自僧伽羅語（Sinhalese）中的 「抗爭」。
在這場抗爭運動中，示威者要求受到譴責的總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台。他們認為總統和他的兄長、前總統馬欣達（Mahinda Rajapaksa）該對國家的經濟崩潰負起主要責任。
結果，抗議者打破了所有人的預期，贏得了一場勝利。
上周大家都知道總統「戈塔」下台並且「逃到」國外了。但現在困難的部分來了：如何處理拉賈帕克薩離開後的政治後果，然後做出一些非常困難的決定。
拉賈帕克薩離開後，抗議者們將目光轉向了同樣不受歡迎的前總理拉尼爾・威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。威克瑞米辛赫被視為與拉賈帕克薩家族關係密切者，該家族統治了斯里蘭卡近20年。
現在作為代理總統，他在人民眼中其實沒什麼合法性。
因為，威克瑞米辛赫曾在過去的總統競選中敗陣。他還在2020年失去了自己在議會的席位。在拉賈帕克薩匆匆逃到國外時，他被任命為看守政府的領導人。但他被認為是在危急的情況下才獲得大位。
斯里蘭卡示威
在7月13日，成千上萬的斯里蘭卡人衝進了總理辦公室。
在加勒菲斯綠地，「戈塔下台」（Gota Go Home ）的口號已經盤旋了好幾個月。現在口號則變成了「拉尼爾回家」（Ranil Go Home）。但是，威克瑞米辛赫誓言要遵循憲法程序繼續執政，直到議會於20日投票選出新總統。
許多人認為，威克瑞米辛赫會在拉賈帕克薩家族掌握的執政黨、斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）的支持下參選，並可能獲勝。即便他曾6次擔任總理，但從未完成任何一屆任期。他也在任職期間受到腐敗醜聞的影響。可以說他的執政記錄是有缺陷的。
但威克瑞米辛赫確實有管理國家的經驗，並被認為得到了許多希望國家穩定和持續運作的國會議員支持。還有其他一些人被認為也想登上大位。譬如反對派領導人薩吉特・普雷馬達薩（Sajith Premadasa）和人民黨議員杜拉斯・阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma），但這可能意味著投票分裂，反而有利於對手威克瑞米辛赫。
危機持續
同時間，斯里蘭卡的寶貴時間正在流逝。
斯里蘭卡中央銀行行長告訴《BBC》，他們不確定是否有足夠的外匯能在7月後購買燃料。國家迫切需要一位領袖與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，以獲得緊急債務金援。
因此，問題是示威者們能否接受妥協，暫時接受威克瑞米辛赫執政，以度過經濟風暴？
《BBC》上周採訪的所有人都說不行。因為，對示威者來說，威克瑞米辛赫的名聲如此之壞，以至於他們寧願選擇除他之外的其他人。「他在上台時說過，要讓所有人負責，甚至是拉賈帕克薩，但他什麼也沒做。」一位大學生萬杜拉加拉（Anjalee Wanduragala）告訴《BBC》：「他還認為人們會再次信任他，這太荒謬了。」
7月16日，抗議活動組織者哈敏（Nuzly Hameem）呼籲國會議員傾聽人民的聲音，拒絶讓威克瑞米辛赫上台擔任總統。他發出警告：「若要支持拉尼爾擔任這個國家的總統，當下一次選舉發生時，你們將不會得到人民的支持，你們該謹記這一點。」
抗議組織者誓言，如果20日威克瑞米辛赫拿下總統，那麼示威將繼續。
威克瑞米辛赫現在唯一也許能安撫示威者的方法便是解決經濟危機，至少讓人們獲得持續的燃料供給，但這些都不會在一夜之間發生。此外，還有一些人認為在國家需要團結起來，走出困境之際，示威只會阻礙和分散解決危機的注意力。
「繼續抗爭？你必須接受下一個上台的人。你不能繼續抗議下去。」一位國會議員在上周會議上對示威組織者發聲。
而且，更深層次的問題是，繼續抗議下去是否還有道理。
這場抗爭的優勢在於其無領導、有機的示威性質。這也是能夠有效促成自發性的大規模抗議原因。但是，這也使示威運動難以預測或控制。在過去的幾個月裡，和平的遊行已經演變成示威者與軍隊和警察的混亂衝突。僅在過去一周，抗議者就衝入了總統和總理的官邸，佔領了總統秘書處大樓，並試圖闖入議會。
因此，該運動現在正面臨一些反彈。
該國律師協會上周懇請抗議者騰出總理辦公室，說該協會不會支持 「無法無天或無政府狀態」的情況。一個救護車救援機構抱怨在混亂中受到了攻擊。該國一些人說，抗議者強行進入被視為國家權力象徵的政府大樓，侵犯了斯里蘭卡機構的神聖性。
為了聲援抗議者，一些企業向他們提供了一些急需資金。但是，如果示威延長，並加劇經濟的不穩，他們可能會重新考慮是否繼續協助示威運動。
據《BBC》了解，抗議活動的組織者私下裡一直擔心，由於一些邊緣分子的存在，這場運動可能會演變成暴力。最近幾個月，示威者焚燒了國會議員的住宅，以及威克瑞米辛赫的私人住宅和拉賈帕克薩家族的祖宅。但該國安全部隊也被指控以暴力平息示威，包括向抗議者開槍，嚴重毆打他們，並施放大量的催淚瓦斯。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告