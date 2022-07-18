英保守黨魁之爭最後5強第二場電視辯論，特拉斯質問蘇納克是否該擴大對中經貿往來

（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論17日晚登場，財政、經濟和誠信仍是焦點，涉外事務的討論比重則較前一場略為提升。同為候選人的外相特拉斯（Liz Truss）質問前財相蘇納克（Rishi Sunak），是否仍認為該擴大與中國的經貿往來。

蘇納克回應，政府去（2021）年3月發布的外交國防政策綜合檢討報告（The Integrated Review）即提到中國對英國國家安全構成嚴峻威脅。他重申個人立場，指出正確的作法應是既致力維護國家安全、利益和所信奉價值觀，又與各國保持互動。

他提到曾與特拉斯共同推動立法，將惡意投資活動阻絕於境外，以保護英國的基礎建設。他強調，英國有能力保衛自身安全和利益。

本月5日蘇納克宣布辭去財政大臣一職，引發官員辭職骨牌效應，首相強森（Boris Johnson）7日宣布辭去執政的保守黨黨魁，並將在新黨魁、也就是新首相預定9月5日出爐前，擔任看守首相。蘇納克隨即於8日表態競選黨魁。

蘇納克去年任內曾在一場政策指標性演說中表示，英、中各自遵循的價值觀雖具根本差異，但中國是世界最重要經濟體之一，因此英國需要與中國建立「成熟而平衡」的關係，包括在價值觀相關議題堅守原則，同時把握中國巨大的金融服務等市場。

他說，英國正是因為採取措施確保國內經濟韌性，才能有自信地以安全、互惠的方式發展對中經濟關係。

英國政界與公眾輿論近2、3年來對中國在軍事、經貿、科技等傳統與非傳統安全領域構成的威脅日益警覺，目前5位黨魁候選人之中，特拉斯和國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）的對中立場明顯較強硬，蘇納克任內則試圖重啟自2019年以來即停擺的英中經濟財金對話。

不過，在俄羅斯全面侵略烏克蘭、嚴重衝擊全球安全並凸顯威權政權擴張野心之際，蘇納克恐怕不會希望得到北京的「肯定」。

中共對外宣傳喉舌《環球時報》14日刊登的一篇評論指出，保守黨魁候選人中多數對北京強硬，但有一位「務實」的候選人贏了第一輪投票，隨著新首相登場，中英關係「可能改善」。評論指涉的「務實」候選人就是蘇納克。

至於俄羅斯，主持人問各候選人若當選首相，是否願意在預定11月舉行的20國集團（G20）峰會期間與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同桌議事。蘇納克回應，他曾在G20財長會議期間走出議場、拒絕與俄方代表同席；特拉斯則說，自由世界的發聲很重要，她已準備好正面迎擊普亭，在印度、中國等搖擺大國前揭發他的惡行。

保守黨國會議員18日傍晚將進行又一輪投票，得票數最低的黨魁候選人將被淘汰，投票結果預計晚間8時宣布。各候選人白天將繼續對黨內及親保守黨團體進行馬拉松式的遊說、回應質問。

英保守黨魁候選人不堅持零碳排放 氣候大臣萌辭意

（中央社）英國主管氣候事務的國務大臣夏瑪（Alok Sharma）去年極力促成聯合國氣候峰會達成協議，如今面對保守黨黨魁一些角逐者對政府的淨零排放目標態度模棱兩可，他威脅要辭職。

保守黨內爭取成為首相強森繼任者的候選人目前剩下5人，其中4人質疑英國正面對生活成本飆漲危機，要在2050年達到零碳排放的目標是否可行。

候選人17日晚參加第二場電視辯論，目前只有前財政大臣蘇納克矢言將堅持目標，並透過「綠色徵稅」（green levies）來支付所需費用。

其他保守黨候選人，前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）曾表示，淨零等於英國「單方面經濟裁軍」。外交大臣特拉斯和國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），皆呼籲重新考慮蘇納克擔任財相時提出的綠色徵稅。

連日來英國和歐洲面對破紀錄的熱浪，擔任聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）主席的夏瑪告訴《週日觀察家報》（Sunday's Observer），這「絕對是一個領導的議題」。

夏瑪說：「任何有志於領導我們國家的人，需要證明他們非常認真看待這個問題，證明他們願意繼續領導並接續強森開始的工作。」

被問及如果候選人在淨零一事表現軟弱他是否可能辭職，夏瑪說：「到時看看，如何？我想我們要看看候選人主張什麼。我們要看看誰最終進入（唐寧街）10號。」

去年11月夏瑪在格拉斯哥擔任COP26主席時，經過兩週馬拉松式談判，近200個國家承諾加快速度對抗氣溫上升。不過印度和中國削弱最終文稿使用的語言，以保留高污染的煤炭，夏瑪熱淚盈眶為此致歉，接著敲槌宣布通過最終協議。

特拉斯的支持者、前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）就夏瑪的威脅告訴《天空新聞網》（Sky News）：「我很抱歉他有那種感覺。」

他說，特拉斯仍支持淨零原則，但「在我們確保人們不致（因通貨膨脹飆升）受苦時。我們必須將它放在稍微後面的位置。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺