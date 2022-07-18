法國西藏員工疑遭中國老闆殺害，逾3000民眾走上巴黎街頭爆發抗中情緒
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這起悲劇可謂「火上澆油」，讓西藏社群對中國政府更加反抗。「這樣的事每天都在中國發生，我們聽不到因中國掌控一切；但在法國這樣人權、法治國家，一定不能讓這種事再發生」。
（中央社）法國一名西藏員工疑似遭餐廳中國老闆、同事砍殺致死，17日逾3000人參與遊行。受訪者告訴《中央社》，由於長年被中國侵略、欺壓，這起悲劇也讓藏人對中國累積的不滿情緒大爆發。
法國北部諾曼第（Normandie）費康市（Fécamp）一間中國餐廳，11日發生一名西藏員工被刀砍殺致死的案件，嫌犯中國籍老闆、老闆娘與廚師3人已遭拘留審問。
據法媒報導，員工屍體在停車場旁無人聞問，直到一名當地民眾看見報案後，事件才曝光。中國老闆向警方表示，員工喝醉發生口角；執法單位目前以蓄意謀殺罪偵辦，詳細情況有待證實。
這起事件引發西藏社群強烈反彈，尤其在旅歐中國人應用程式上，部分中國網友對西藏社群與受害者冷嘲熱諷，稱西藏人為「野人」，說「無所謂，死了再換一個工人」等，使西藏與中國社群間的衝突，以及西藏對中國政權長久壓制的不滿再度深化。
旅法藏人17日舉辦紀念遊行，超過3000名身穿白衣的民眾走上街頭，以和平方式悼念32歲逝世的楚臣（Tsultrim），呼籲調查真相與正義。
主辦單位「法國西藏社群與朋友」（Communauté tibétaine de France et ses amis）主席噶瑪廷里（Karma Thinley）表示，今天的紀念遊行是為了表達對受害者的支持與團結，並希望法國司法能彰顯正義、還原真相。
噶瑪廷里告訴《中央社》，假若老闆是法國人，應該不會引發如此大的反應與憤怒，因為西藏人對法國與法國政府沒有負面情緒。「然而西藏1959年被中國佔領，上百萬名西藏人遭殺害，屠殺我們在西藏的同胞，如今在西藏沒有基本自由。所以西藏人在這裡被中國人殺害，才會有這麼多人動員」。
這起悲劇可謂「火上澆油」，讓西藏社群對中國政府更加反抗。「這樣的事每天都在中國發生，我們聽不到因中國掌控一切；但在法國這樣人權、法治國家，一定不能讓這種事再發生」。
由於沒有特殊專長與法語能力，60％的西藏難民選擇到中國餐廳工作。噶瑪廷里指出，為展現團結，部分藏人向餐廳要求停工一週、一個月，或辭去工作。
一位不願具名的參與者告訴《中央社》，雖然也有好的中國老闆，但相較於法國人，中國老闆常壓榨且不尊重員工，有些甚至歧視藏族。
西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）向《中央社》表示，受害者逃離中國的侵略、佔領與壓迫，就盼找一個和平安全的避風港，過正常的日子，卻被中國僑民攻擊，目前3位嫌犯都是中國籍，因此藏人會有如此強烈反應與情緒是可以理解的。
圖登嘉措指出，西藏人在工作中常被剝削、打壓，甚至出現了這第一起兇殺案；遊行現場「夠了就是夠了」的口號，也是呼籲給西藏人應有的尊重、改善工作環境。
參與者潘杜（Pemdol）向《中央社》表示，發生的事非常不義，中國人無權決定他人性命，上街頭就是盼正義能彰顯。
也在中國餐廳打工的克里斯蒂（Christine）則說，在中國餐廳工作要很小心。案發後她和老闆請了4天假參與動員，「老闆也是中國人，但人很好」。
貝琪亞（Bezia）坦言，「自中國1959年西藏遭中國佔領後，我們就一直在對抗中國；若今天是法國人犯案，我們不會有這樣的動員，因法國沒對我們做過不好的事」。
「他們就這樣隨意殺害西藏人，還以為他們在西藏，但我們現在可是在法國；在這裡我們很自由，這是在西藏所沒有的」。
14日，已有200名藏人包下遊覽車前往楚臣生前上班的餐廳抗議，部分人士砸損餐廳玻璃；18日主辦單位會在費康舉行另一場紀念遊行，盼獲真相與正義。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
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農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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