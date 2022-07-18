民進黨30席新任中執委出爐，牽動各派系2024年總統大選布局，新系賴瑞隆被推舉出任中評會主委

民進黨30席新任中執委出爐 高閔琳抽籤搶進執會

（中央社）民進黨17日召開全國黨員代表大會，權力核心30席中執委、11席中評委改選結果晚間出爐，前民進黨主席卓榮泰催生的「民主活水」首次搶進中執會；菊系高閔琳與湧言會趙天麟同票數，最後抽籤，由高閔琳出線。

民進黨17日舉行兩年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，由於結果攸關黨內權力改組，且牽動2024年總統大選布局，黨內各派系嚴陣以待，全力固票、拉票。

依據黨章規定，全國黨員代表大會選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

中執委選舉應選30席，但今年登記35席，在黨中央協調下，最後是31票搶30席。高閔琳與趙天麟同票，最後抽籤決定，高閔琳勝出。

前民進黨主席卓榮泰與前黨秘書長羅文嘉催生的「民主活水」，今年首度搶進中執會，由立委洪申翰辦公室顧問許菡芸取得中執委。

民進黨中執委30席名單包括，泛新潮流林俊憲、潘孟安、陳世凱、許淑華；陳菊系統的邱俊憲、高閔琳、簡煥宗；鄭文燦系統的呂林小鳳、黃世杰。

正國會陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳亭妃；英系黃承國、蘇治芬、陳淑華、彭佳芸、蔡易餘、郭再欽；湧言會王定宇、李妍慧、紀桂珠（蘇震清支持）；蘇系彭成龍、蘇巧慧、鄭美娟（柯建銘系統）；綠色友誼連線何志偉、林益邦；民主活水許菡芸。

30席票選中執委稍後將再互選出10席中常委。

中評委當選11人名單，許文獻（正國會）、陳坤榮（鄭文燦系統）、林宜瑾（新系）、林寶興（正國會）、賴瑞隆（新系）、管碧玲（英系）、李偉智（黃偉哲系統）、呂孫綾（蘇系）、王博程（綠色友誼）、黃文益（湧言會）、陳文治（新系）；11席中評委稍後將推舉出主席。

民進黨中評會改選 新系賴瑞隆被推舉出任主委

（中央社）民進黨全代會17日改選中央評議委員，中評會主委選舉過程，立委管碧玲與賴瑞隆各有人推舉，過程一度僵持。管碧玲表示，為了黨好、顧及黨內團結與和諧，加上過去中評會都由協調、推舉產生，既然推舉賴瑞隆比較順利，因此，她也同意推舉賴瑞隆。

新當選的中評會主委、立委賴瑞隆晚間受訪表示，中評委選舉結果出爐後，中評會主委的產生，管碧玲非常客氣，以黨內團結與和諧為重，既然兩人都各有人推舉，就推舉他，前後不到十分鐘；他非常感謝管碧玲，最後同意以推舉方式產生中評會主委，沒有動用表決，過程相當平和順利。

賴清德：年底選舉攜手贏得勝利 把國家帶往更好方向

（中央社）民進黨17日召開全國黨員代表大會，副總統賴清德晚間表示，身為執政黨有責任為城市發展、為台灣進步再創新局，給人民最強國家隊；年底選舉一定要攜手同心、贏得勝利，讓會做事的團隊，一起把國家帶往更好的方向。

賴副總統在臉書表示，因為還在自主防疫，缺席今天下午民主進步黨的全代會，但關心台灣未來的心與大家同在；尤其是，共同對抗疫情這兩年半，感謝民眾的配合與努力，更要向防疫團隊、醫護夥伴及行政團隊，說聲「辛苦了」。

副總統說，從中央到地方、從防疫到改革，為了台灣及下一代，大家同心協力、團結合作，面對疫情也從未停下腳步，一路堅持打拚，讓國家持續進步、持續向前。

他指出，在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的帶領下，穩健推動「紓困振興護經濟」、「加薪減稅惠全民」、「育兒長照國家挺」、「租屋補貼再加碼」等4大面向政策改革，以照顧全民安穩過生活。

他表示，由民進黨執政的縣市首長與行政團隊，亦齊心落實中央政策、提升政務推動的效率，在變局之中，穩健帶領城市進步發展，不僅打拚出優異成績，更充分發揮城市潛力。

副總統說，台灣是一個團隊、國家是一個整體，身為執政黨有責任為城市的發展、為台灣的進步再創新局，給人民最強國家隊。

他表示，11月26日的選舉，民進黨推出有能力、有經驗的縣市長候選人，以更優質、更專業、更有魄力的堅強陣容，扛起「綠色執政，品質保證」招牌，來回應人民的期待、贏得最大支持。

副總統強調，年底將舉行「18歲公民權修憲複決」，這是台灣憲政改革關鍵一步，亦是由民進黨最早提出的主張；民進黨會堅定的支持與推動，要為年輕人投下同意票，「民主、前進、挺18」，留給下一代更好的台灣。

副總統指出，團結是為了改變，改變才能落實理想，年底的選舉，一定要攜手同心、贏得勝利，讓會做事的團隊，一起把國家帶往更好的方向；在這塊土地上，繼續守護民主、守護自由，展現勇敢、自信的堅毅決心，「團結台灣、顧好未來！」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺