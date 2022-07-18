中國援建菲鐵路項目被「撤銷」⁣，小馬可仕下令重談貸款協議

文：松仁

菲律賓一位官員星期六（7月16日）表示，總統小費迪南德∙馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）下令交通部就他的前任與中國達成的價值49億美元（約新台幣1466億元）鐵路建設項目的貸款協議重新進行談判。

路透社引述菲律賓交通部副部長塞薩爾∙查維斯（Cesar Chavez）的話說，當杜特蒂前政府提出撥款要求而未得到中國政府回應之後，涉及三個鐵路項目的發展援助貸款合約已被視為「撤銷」了。

查維斯表示，三個鐵路項目包括蘇比克-克拉克鐵路項目、菲律賓南線長途運輸段項目、以及棉蘭老島鐵路達沃-迪格斯段項目，涉及三個項目的資金總額約為2760億菲律賓比索（約合49億美元）。

查維斯指出，菲方也在考慮其他的融資選擇，包括通過建立公共與私人的合股來鼓勵私人資本的投入。

中菲三個鐵路項目原來是在中國官方發展援助計劃下，經由兩國政府的談判達成融資貸款協議。但是當杜特蒂前政府要求中方提供撥款而未獲回應之後，根據融資貸款協議的規定，該協議已經被視為「撤銷」。

「上週二內閣會議討論了中國官方發展援助的鐵路項目，總統指出，作為政策，我們應當鼓勵對鐵路作更多的投資，我們也應該更注重鐵路運輸，」查維斯說。

路透社向一位中國官員尋求對此事的評論，這位不具名的中方官員回應說，「我可以說中菲鐵路合作仍將繼續。中國也對與菲律賓討論持開放態度。」

路透社引述菲律賓政府數據報導說，菲律賓原來鐵路相當發達。早在二次大戰前，鐵路總里程數已經高達1100公里。但是到了2016年，菲律賓仍在營運的鐵路總里程數已經下滑至77公里，比亞洲很多都市中心都差。

杜特蒂政府2017年4月推出「大建特建」大規模基礎設施投資計劃，雄心勃勃地要在六年內投資8.4兆菲律賓比索（約合1493億美元），在菲律賓全境進行基礎設施建設，項目包括道路、橋樑、機場、鐵路、港口、防洪設施等許多領域。

杜特蒂主政期間，與中國政府擱置了多年來針鋒相對的在南中國海領土與主權爭議，以換取與北京更為密切的關係，以及幾十億美元的經濟援助、貸款和投資，其中包括對菲律賓基礎設施建設的投資與援助。有關三項鐵路項目的融資合同就是在2018年開始談判達成的。

小馬仕總統宣誓就職後，曾誓言捍衛菲律賓的國家主權，但他同時強調要加強與中國在其他領域的合作關係。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為7月6日，中國外長王毅訪問馬尼拉，獲菲律賓總統小馬可仕接見。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：中國援建菲律賓鐵路項目被「撤銷」⁣，菲總統希望就項目融資貸款同中方重新談判

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範