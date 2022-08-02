安倍家族與台灣的淵源（下）：如果深藍在乎蔣介石，就該肯定岸信介捍衛蔣公歷史地位的努力

與台獨勢力的關係

在那個美國以反共為第一優先，扶持世界各地右翼獨裁者起來反抗共產主義擴張的時代，岸信介維持與台灣的關係自然還是以蔣介石父子為打交道的主要對象。無論是從艾森豪還是岸信介的角度出發，聲援黨外民主運動毫無疑問只會令應該集中起來反抗蘇聯或中共的力量分散。因此對於台灣的人權狀況，美國與日本的領袖都採取睜一隻眼，閉一隻眼的態度。

向外國輸出民主，從來就不是日本政府交給自己的任務，更何況是岸信介等日本右翼保守派了。不只是黨外運動被疏遠，台獨運動在那個時代也被許多日本人視為中共同路人看待。畢竟最早喊出台灣獨立口號的，就是在日共與中共聯手支援下於上海成立的台灣共產黨，而且這個台灣共產黨追求脫離的對象不是中華民國而是大日本帝國，看在岸信介等右派人士眼中更為反感。

雖然允許台灣共和國臨時政府在日本活動，岸信介也對台灣共和國臨時大統領廖文毅在周恩來默許下，出席1955年4月於印尼萬隆舉辦的第一次亞非會議留下深刻印象。但對於廖文毅派往東南亞的巡迴大使陳智雄，岸信介內閣尤其是給予強力打壓，多次以陳智雄沒有國籍為由拒絕他到訪日本。後來陳智雄雖然持瑞士護照進入日本，卻還是遭到逮捕並被遣送回台灣。

陳智雄是中共軍方承認的「無名烈士」，換言之其後來被槍斃的原因，極有可能與他具備地下黨的身份有關。兩蔣政府執政時的台灣，雖然對台獨運動有所打壓，卻很少處以台獨人士死刑。無論陳智雄是否為共產黨，他被押解回台灣都少不了岸信介政府的配合，可見「安倍派」與台灣反對運動的淵源並沒有當下我們想像的那麼友善。

身為東條英機內閣的成員，到底岸信介腦子裡有多少民主素養其實是可想而知的，如果回到日據時代別說是台灣獨立了，就連台灣議會設置運動能否得到他的支持其實都是希望渺茫的。因此當筆者得知民進黨元老，原名黃金龍的黃信介居然是因為敬仰岸信介，才特地把名字改為黃信介的典故時，還真的是感到相當難以理解。

Photo Credit: 國史館 1986年9月，出席蔣公遺德顯彰會的岸信介，相當程度上是一個把台灣與中國概念聯繫在一起的日本人，其實比較符合統派的政治正確

成立蔣公遺德顯彰會

畢竟安倍晉三是真的曾經發表過「台灣有事」言論，民進黨人士對他懷有好感尚屬筆者能夠理解的範圍，岸信介卻直接參與過對台獨人士的迫害，是否真的要愛屋及烏給予如此強烈的喜愛，站在獨派的立場上來看應該是有待商榷的。當然筆者本身不是獨派，到底該如何看待與評價岸信介這些從兩蔣時代就與台灣友好的日本人，還是要由獨派自己決定。

無論是美國人還是日本人，凡是在威權時代就支持台灣者，多數對蔣家迫害人權的情況也是持睜一隻眼閉一隻眼的態度，絕對不會符合當下轉型正義史觀的政治正確。岸信介下台後，確實從避免台灣落入中共之手的角度出發，遊說蔣介石父子採取「兩個中國」政策來確保中華民國的聯合國席位，可他提出這個建議優先考慮的還是日本的地緣政治，並非台灣人民的民族自決。