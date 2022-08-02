安倍家族與台灣的淵源（下）：如果深藍在乎蔣介石，就該肯定岸信介捍衛蔣公歷史地位的努力
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如果深藍人士真如他們所言，那麼在乎蔣介石的名節，那麼他們不只不該對安倍晉三的死幸災樂禍，還應該肯定岸信介與佐藤榮作在日本捍衛蔣公歷史地位的努力。
與台獨勢力的關係
在那個美國以反共為第一優先，扶持世界各地右翼獨裁者起來反抗共產主義擴張的時代，岸信介維持與台灣的關係自然還是以蔣介石父子為打交道的主要對象。無論是從艾森豪還是岸信介的角度出發，聲援黨外民主運動毫無疑問只會令應該集中起來反抗蘇聯或中共的力量分散。因此對於台灣的人權狀況，美國與日本的領袖都採取睜一隻眼，閉一隻眼的態度。
向外國輸出民主，從來就不是日本政府交給自己的任務，更何況是岸信介等日本右翼保守派了。不只是黨外運動被疏遠，台獨運動在那個時代也被許多日本人視為中共同路人看待。畢竟最早喊出台灣獨立口號的，就是在日共與中共聯手支援下於上海成立的台灣共產黨，而且這個台灣共產黨追求脫離的對象不是中華民國而是大日本帝國，看在岸信介等右派人士眼中更為反感。
雖然允許台灣共和國臨時政府在日本活動，岸信介也對台灣共和國臨時大統領廖文毅在周恩來默許下，出席1955年4月於印尼萬隆舉辦的第一次亞非會議留下深刻印象。但對於廖文毅派往東南亞的巡迴大使陳智雄，岸信介內閣尤其是給予強力打壓，多次以陳智雄沒有國籍為由拒絕他到訪日本。後來陳智雄雖然持瑞士護照進入日本，卻還是遭到逮捕並被遣送回台灣。
陳智雄是中共軍方承認的「無名烈士」，換言之其後來被槍斃的原因，極有可能與他具備地下黨的身份有關。兩蔣政府執政時的台灣，雖然對台獨運動有所打壓，卻很少處以台獨人士死刑。無論陳智雄是否為共產黨，他被押解回台灣都少不了岸信介政府的配合，可見「安倍派」與台灣反對運動的淵源並沒有當下我們想像的那麼友善。
身為東條英機內閣的成員，到底岸信介腦子裡有多少民主素養其實是可想而知的，如果回到日據時代別說是台灣獨立了，就連台灣議會設置運動能否得到他的支持其實都是希望渺茫的。因此當筆者得知民進黨元老，原名黃金龍的黃信介居然是因為敬仰岸信介，才特地把名字改為黃信介的典故時，還真的是感到相當難以理解。
成立蔣公遺德顯彰會
畢竟安倍晉三是真的曾經發表過「台灣有事」言論，民進黨人士對他懷有好感尚屬筆者能夠理解的範圍，岸信介卻直接參與過對台獨人士的迫害，是否真的要愛屋及烏給予如此強烈的喜愛，站在獨派的立場上來看應該是有待商榷的。當然筆者本身不是獨派，到底該如何看待與評價岸信介這些從兩蔣時代就與台灣友好的日本人，還是要由獨派自己決定。
無論是美國人還是日本人，凡是在威權時代就支持台灣者，多數對蔣家迫害人權的情況也是持睜一隻眼閉一隻眼的態度，絕對不會符合當下轉型正義史觀的政治正確。岸信介下台後，確實從避免台灣落入中共之手的角度出發，遊說蔣介石父子採取「兩個中國」政策來確保中華民國的聯合國席位，可他提出這個建議優先考慮的還是日本的地緣政治，並非台灣人民的民族自決。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
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為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。