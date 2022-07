罹癌卻樂觀啟動另一種從醫人生，陳宥達推社會處方籤以閱讀接住遲緩兒

文:陳淑玲

美國有間全世界最有名治療兒童癌症的醫院「波士頓兒童醫院」,更有一間特別的「波士頓醫學中心」,是把貧窮當成癌症來醫治的醫院,醫療人員發現貧窮家庭的兒童因為缺乏後天刺激,發展遲緩比率較高,因此在診間發起推廣兒童早期閱讀計畫,撒下一顆閱讀的種子,讓閱讀也能成為處方籤。 而努力在台灣耕耘這份嶄新醫療觀念的,是年紀僅30出頭,現任臺北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師、同時也是台灣展臂閱讀協會理事長的「陳宥達」。

一切樂觀啟動卻是因為罹癌開始

來自彰化、大學就讀台北醫學院的宥達,自小有個熱心助人的夢想,他在大三那年跟著台灣路竹會與醫療團前進非洲馬達加斯加義診;返台後正熱血的他卻被老天爺開了一場玩笑,被診斷出罹患甲狀腺癌,隨之而來繁複且痛苦的醫療過程卻沒讓他喪志,他反而樂觀地想著:「非洲小孩這麼多需要幫助的,而自己卻在醫療資源相對充沛的台灣,已是幸運的人了。」

於是他積極努力治療,並且決定好好把握自己人生,想做的事不能拖,他要多多看遍這個世界、參加義診。就在當實習醫師即將畢業那年,他決定放自己一個長假,暫緩住院醫師訓練,實踐內心的渴望,跟隨由北醫張耀懋老師提出的「史懷哲2.0返轉台灣在地深耕計畫」前進高雄偏鄉那瑪夏。原本兩個月的長駐計畫,卻讓宥達找到可以將醫學院所學,用以改善當地衛生的機會,他將駐點時間延長到半年。

宥達回憶當時的想法:「服務不必到天涯海角,莒光號到得了的地方,就有無數雙眼期盼著。」台灣偏鄉需更多醫療資源投入。

Photo Credit - 陳宥達 醫療服務不用去天涯海角,台灣就有好多偏鄉極需服務。

教育與衛生攜手合作的嬰幼兒閱讀推廣模式

宥達抵達那瑪夏地區後發現,如同台灣很多偏鄉部落的狀況一樣,有不少隔代教養家庭,宥達分享:「世界衛生組織估計全球發展遲緩兒比例約為6-8%,但在台灣偏鄉幼兒疑似發展遲緩的比例甚至高過27%。」然而老一輩不見得看得懂字,該如何推廣親子共讀? 即使有好的童書送到手上,也可能會被笑說:「童書紙板很厚,很適合拿來晚上烤肉!」

為此,宥達翻譯Reach Out and Read(簡稱ROR)相關科學文獻,與在地衛生所醫療人員合作試行,依照當地文化不斷調整,用最簡單、適合在地方式進行。醫療人員從診間鼓勵家長儘早和孩子共讀,並給予家庭童書,鼓勵家長以母語看圖說故事的方式,分享自己的生活經驗。 搭配建置候診閱讀空間,培訓閱讀志工參與服務,發展出一套屬於在地的「展臂閱讀模式」。



Photo Credit - 陳淑玲 陪伴親子打開分齡閱讀的書籍,醫療人員可從各種互動中觀察評估出兒童發展現況。

為什麼是由醫療人員來開立「閱讀處方籤」呢?宥達進一步解釋,這是一套專業的醫療評估,從打開書本閱讀開始,在翻書、看圖、說話的過程中,醫療人員觀察兒童發展狀況的最好時機,如運用布書揉捏起來的聲音,可以觀察寶寶是否能轉向聲源,脖子轉動時肌肉的狀態。打開圖畫書時,兒童視線是否隨著書本移動、共讀過程是否有眼神交流、翻書動作、語彙表達情形都是觀察重點。而受過訓練的醫療人員,在看診時會更注重兒童發展評估這一塊,能提升醫療品質。

宥達居家訪視的過程裡,當然也曾遇到許多困難點,「有一戶家庭是由阿嬤一人照顧5位孫子,完全看不懂中文的阿嬤從沒看過書,原本抗拒的她當我拿出所有書時竟眼睛一亮,指著一本畫有貓頭鷹的繪本說:『有人懷孕了』。」當下宥達才了解,貓頭鷹是布農族的送子鳥,是會帶來懷孕的喜訊。有這個教學相長發現後,宥達試著鼓勵阿嬤,共讀不一定要把整本書唸完,把自己或孩子有興趣圖片當成引子,說生活裡的智慧與意義,就是最好的故事。後來阿嬤還會主動帶孫女到圖書館借書,要回家一起跟孫女看圖說故事,宥達興奮的說:「這種感動就是支持他持續努力的動力。」

宥達有了偏鄉長駐的寶貴經驗後,下半年更前往美國史丹佛大學跟隨ROR創辦人祖克曼(Dr. Barry Zuckerman)開始學習,期望把在美國已經行之有年的模式完整學習、並期望複製回台灣付諸實行。

回台後,宥達創辦台灣展臂閱讀協會,他心中有了更明確的目標,「偏鄉醫療X親子共讀」的閱讀處方籤時代該在台灣實踐了。

宥達回想著自己曾經二度赴美進修,在波士頓醫學中心學習,包括如何運用童書作為工具評估兒童發展、給予不同年齡兒童共讀技巧,以及如何串聯衛生與教育單位資源的嬰幼兒閱讀社區共好模式。這樣的跨越衛生、教育、社福的團隊合作,建構以預防醫學角度出發,在幼兒發展的黃金時機給予一帖閱讀「藥籤」,以「閱讀為醫囑,童書為處方」持續為台灣下一代健康努力。

展臂閱讀協會張開雙手牽起聯結

如同設計logo一樣的初衷,掛著聽診器的飛鼠展臂飛翔的意象,如同醫療人員為學齡前兒童家庭打開一本童書,為孩子開啟一個世界,把閱讀這顆種子種進每戶偏鄉家庭裡。

臂閱讀協會推廣的閱讀處方籤有著「ABCs原則」:一個A是Assessment用童書評估兒童的閱讀素養萌發狀況。兩個B則是Begin with a Book在看診的一開始就拿出適齡童書,而不是將童書當禮物於看診結束時發送。。三個C則是Connecting Children with Parents and Community幫助孩子建立與父母和社區的連結。



Photo Credit - 陳宥達 透過展臂閱讀協會的引導,串連地區資源需要與被需要的連結也是一大重點。

近期,宥達將閱讀為藥籤的概念,進一步延伸為具有全人醫療角度的「社會處方籤」。在居家醫療時,能看見的比診間的更多,深究每一戶家庭成員生病的原因,可能來自於許多影響健康的因子,如衛生條件不佳導致皮膚病、貧窮導致營養不良、缺少社交導致語言發展遲緩、照顧者忙碌導致孩童缺乏安全感、社交距離衍生疏離感…以上問題,給藥不見得能解決,因而萌發出「社會處方籤」的非藥物治療方法來應對。

有些疾病並非大量用藥才是唯一標準,醫療人員與社區link workers合作,從醫療為媒介,連結社區資源,來實踐社會正義。

斜槓跨域發展,永續向前行