罹癌卻樂觀啟動另一種從醫人生，陳宥達推社會處方籤以閱讀接住遲緩兒

文：陳淑玲

美國有間全世界最有名治療兒童癌症的醫院「波士頓兒童醫院」，更有一間特別的「波士頓醫學中心」，是把貧窮當成癌症來醫治的醫院，醫療人員發現貧窮家庭的兒童因為缺乏後天刺激，發展遲緩比率較高，因此在診間發起推廣兒童早期閱讀計畫，撒下一顆閱讀的種子，讓閱讀也能成為處方籤。 而努力在台灣耕耘這份嶄新醫療觀念的，是年紀僅30出頭，現任臺北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師、同時也是台灣展臂閱讀協會理事長的「陳宥達」。

一切樂觀啟動卻是因為罹癌開始

來自彰化、大學就讀台北醫學院的宥達，自小有個熱心助人的夢想，他在大三那年跟著台灣路竹會與醫療團前進非洲馬達加斯加義診；返台後正熱血的他卻被老天爺開了一場玩笑，被診斷出罹患甲狀腺癌，隨之而來繁複且痛苦的醫療過程卻沒讓他喪志，他反而樂觀地想著：「非洲小孩這麼多需要幫助的，而自己卻在醫療資源相對充沛的台灣，已是幸運的人了。」

於是他積極努力治療，並且決定好好把握自己人生，想做的事不能拖，他要多多看遍這個世界、參加義診。就在當實習醫師即將畢業那年，他決定放自己一個長假，暫緩住院醫師訓練，實踐內心的渴望，跟隨由北醫張耀懋老師提出的「史懷哲2.0返轉台灣在地深耕計畫」前進高雄偏鄉那瑪夏。原本兩個月的長駐計畫，卻讓宥達找到可以將醫學院所學，用以改善當地衛生的機會，他將駐點時間延長到半年。

宥達回憶當時的想法：「服務不必到天涯海角，莒光號到得了的地方，就有無數雙眼期盼著。」台灣偏鄉需更多醫療資源投入。

Photo Credit - 陳宥達 醫療服務不用去天涯海角，台灣就有好多偏鄉極需服務。

教育與衛生攜手合作的嬰幼兒閱讀推廣模式

宥達抵達那瑪夏地區後發現，如同台灣很多偏鄉部落的狀況一樣，有不少隔代教養家庭，宥達分享：「世界衛生組織估計全球發展遲緩兒比例約為6-8%，但在台灣偏鄉幼兒疑似發展遲緩的比例甚至高過27%。」然而老一輩不見得看得懂字，該如何推廣親子共讀? 即使有好的童書送到手上，也可能會被笑說：「童書紙板很厚，很適合拿來晚上烤肉！」

為此，宥達翻譯Reach Out and Read（簡稱ROR）相關科學文獻，與在地衛生所醫療人員合作試行，依照當地文化不斷調整，用最簡單、適合在地方式進行。醫療人員從診間鼓勵家長儘早和孩子共讀，並給予家庭童書，鼓勵家長以母語看圖說故事的方式，分享自己的生活經驗。 搭配建置候診閱讀空間，培訓閱讀志工參與服務，發展出一套屬於在地的「展臂閱讀模式」。



Photo Credit - 陳淑玲 陪伴親子打開分齡閱讀的書籍，醫療人員可從各種互動中觀察評估出兒童發展現況。

為什麼是由醫療人員來開立「閱讀處方籤」呢？宥達進一步解釋，這是一套專業的醫療評估，從打開書本閱讀開始，在翻書、看圖、說話的過程中，醫療人員觀察兒童發展狀況的最好時機，如運用布書揉捏起來的聲音，可以觀察寶寶是否能轉向聲源，脖子轉動時肌肉的狀態。打開圖畫書時，兒童視線是否隨著書本移動、共讀過程是否有眼神交流、翻書動作、語彙表達情形都是觀察重點。而受過訓練的醫療人員，在看診時會更注重兒童發展評估這一塊，能提升醫療品質。

宥達居家訪視的過程裡，當然也曾遇到許多困難點，「有一戶家庭是由阿嬤一人照顧5位孫子，完全看不懂中文的阿嬤從沒看過書，原本抗拒的她當我拿出所有書時竟眼睛一亮，指著一本畫有貓頭鷹的繪本說：『有人懷孕了』。」當下宥達才了解，貓頭鷹是布農族的送子鳥，是會帶來懷孕的喜訊。有這個教學相長發現後，宥達試著鼓勵阿嬤，共讀不一定要把整本書唸完，把自己或孩子有興趣圖片當成引子，說生活裡的智慧與意義，就是最好的故事。後來阿嬤還會主動帶孫女到圖書館借書，要回家一起跟孫女看圖說故事，宥達興奮的說：「這種感動就是支持他持續努力的動力。」

宥達有了偏鄉長駐的寶貴經驗後，下半年更前往美國史丹佛大學跟隨ROR創辦人祖克曼（Dr. Barry Zuckerman）開始學習，期望把在美國已經行之有年的模式完整學習、並期望複製回台灣付諸實行。

回台後，宥達創辦台灣展臂閱讀協會，他心中有了更明確的目標，「偏鄉醫療X親子共讀」的閱讀處方籤時代該在台灣實踐了。

宥達回想著自己曾經二度赴美進修，在波士頓醫學中心學習，包括如何運用童書作為工具評估兒童發展、給予不同年齡兒童共讀技巧，以及如何串聯衛生與教育單位資源的嬰幼兒閱讀社區共好模式。這樣的跨越衛生、教育、社福的團隊合作，建構以預防醫學角度出發，在幼兒發展的黃金時機給予一帖閱讀「藥籤」，以「閱讀為醫囑，童書為處方」持續為台灣下一代健康努力。

展臂閱讀協會張開雙手牽起聯結

如同設計logo一樣的初衷，掛著聽診器的飛鼠展臂飛翔的意象，如同醫療人員為學齡前兒童家庭打開一本童書，為孩子開啟一個世界，把閱讀這顆種子種進每戶偏鄉家庭裡。

臂閱讀協會推廣的閱讀處方籤有著「ABCs原則」：一個A是Assessment用童書評估兒童的閱讀素養萌發狀況。兩個B則是Begin with a Book在看診的一開始就拿出適齡童書，而不是將童書當禮物於看診結束時發送。。三個Ｃ則是Connecting Children with Parents and Community幫助孩子建立與父母和社區的連結。



Photo Credit - 陳宥達 透過展臂閱讀協會的引導，串連地區資源需要與被需要的連結也是一大重點。

近期，宥達將閱讀為藥籤的概念，進一步延伸為具有全人醫療角度的「社會處方籤」。在居家醫療時，能看見的比診間的更多，深究每一戶家庭成員生病的原因，可能來自於許多影響健康的因子，如衛生條件不佳導致皮膚病、貧窮導致營養不良、缺少社交導致語言發展遲緩、照顧者忙碌導致孩童缺乏安全感、社交距離衍生疏離感…以上問題，給藥不見得能解決，因而萌發出「社會處方籤」的非藥物治療方法來應對。

有些疾病並非大量用藥才是唯一標準，醫療人員與社區link workers合作，從醫療為媒介，連結社區資源，來實踐社會正義。

斜槓跨域發展，永續向前行