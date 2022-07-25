萬安演習結合漢光演習今起登場，台北市首實施「人員離車疏散」 違者罰15萬
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以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車。今年台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，以及台北市全區車輛於警報施放期間，駕駛及乘客都要下車。
（中央社）萬安45號演習今（25）日至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練。台北市並實施在空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散的演練，待警報結束後才可回到車上。
台北首次實施人員離車疏散
萬安45號演習今天下午1時30分至2時在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。
國防部指出，今年萬安演習將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，從今天到28日分區實施30分鐘警報施放、交通管制等演練。
演習期間每天下午1時30分到2時實施警報施放，25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。
國防部指出，台中市南屯區豐樂里（26日）、台南市永康區東橋里（27日）2個里，驗證「車停，人就近疏散」。台北市25日萬安演習警報施放期間則全市實施人員離車疏散，民眾25日下午1時30分於北市駕駛車輛，應務必配合，否則最高可開罰新台幣15萬元。
台北市政府指出，演習當天，空襲警報發放後，行駛中的車輛須靠邊停放，警察或民防人員將引導車上人員到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上，各街道、機關學校、大眾運輸系統等都須配合演練。至於室內人員聽到警報聲響，應緊閉門窗 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。
《中央社》報導，捷運部分，台北捷運公司表示，演習期間將維持正常運行，不過到站旅客須配合引導至大廳層或月台層避難，暫時無法離站，演習期間車站管制只進不出，下車旅客要依照車站人員引導至站內規劃之待避區待避，暫時不可出站，並請避免在出入口逗留或張望。
公車會暫停營運，停靠路邊或站台，車上民眾必須下車，配合現場警察及民防人員指揮疏散。若演習後仍要回原車繼續搭乘，下車不必刷卡，以免溢扣車資；如不回車搭乘，下車時記得刷卡，以免影響轉乘優惠。
外送服務公司Uber Eats宣布，各區演習當日下午1時15分至45分將暫停外送及外帶自取點餐服務。foodpanda也將於演習當日的下午1時15分至2時停止外送。
市府提醒，演習期間若民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用《民防法》第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
此外，地方政府於演習當日執行警報傳遞與發放，並輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，民眾將收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息；防空警報發布後，實施民眾避難及交通管制，執行設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。
以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車。今年台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，以及台北市全區車輛於警報施放期間，駕駛及乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難，以符合戰時景況；未來將依執行成效，逐年擴大辦理。
國防部強調，防空演習期間，各級政府機關、學校、團體、公司、民眾等都應配合管制與演練，如果違反演習規定，地方政府可依民防法規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；行車時聽到防空警報應保持鎮靜，切勿違反交通規則。
結合「漢光演習」實兵操演
國軍漢光38號實兵、部分實彈演習，今天清晨在衡山指揮所下達演習命令後正式展開。模擬共軍來襲下，西部部分戰機陸續戰備轉場至東部保存戰力，同時為防範駐地遭攻擊，海軍各式艦艇演練緊急出港。
共軍近年頻以戰機船艦侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更多次逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年逐次提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。
國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。
此次漢光流程，主要分為第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。
今天為漢光演習首日，重點在戰力保存，因此衡山指揮所清晨下達演習命令後，模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機戰備轉場東部地區保存戰力，戰機零附件也由C-130力士型運輸機載往東部地區；此次聯翔操演也配合漢光演習進行，並由各聯隊各自扮演紅藍軍對抗。
機動雷達車也將實施機動，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出港赴指定地點集結備戰；陸軍除演練整體防空作戰外，也擴編動員以利戰備部署，外島地區則針對特定地點「平封戰啟」進行據點開設；此外，為期14天的新制教育召集也首度投入漢光演習，並演練戰力保存、設置阻絕設施。
另外，由於台北港、淡水河口是防禦重要據點，若淡水河遭敵軍攻陷，就可透過台北港將相關軍事裝備運上陸地，因此這次漢光演習也循例模擬台北港遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰，於台北港、八里海灘、淡水捷運站旁的淡水河口等3處進行演練。
國防部指出，將持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰、以及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力；另外，各作戰區將運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵力、火力，以及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。
新聞來源
- 北部萬安演習下午1時30分警報響 北市須離車疏散（中央社）
- 萬安演習25至28日分區實施 北中南3個里須離車疏散（中央社）
- 萬安演習北市離車疏散 公車下車要刷卡嗎？小黃車資怎算？一次搞懂（中央社）
- 漢光38號演習25日登場 大規模海空操演實彈射擊（中央社）
- 漢光演習拂曉登場 戰機轉場船艦出港戰力保存（中央社）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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