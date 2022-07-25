萬安演習結合漢光演習今起登場，台北市首實施「人員離車疏散」 違者罰15萬

（中央社）萬安45號演習今（25）日至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練。台北市並實施在空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散的演練，待警報結束後才可回到車上。

台北首次實施人員離車疏散

萬安45號演習今天下午1時30分至2時在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。

國防部指出，今年萬安演習將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，從今天到28日分區實施30分鐘警報施放、交通管制等演練。

演習期間每天下午1時30分到2時實施警報施放，25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。

國防部指出，台中市南屯區豐樂里（26日）、台南市永康區東橋里（27日）2個里，驗證「車停，人就近疏散」。台北市25日萬安演習警報施放期間則全市實施人員離車疏散，民眾25日下午1時30分於北市駕駛車輛，應務必配合，否則最高可開罰新台幣15萬元。

此外，地方政府於演習當日執行警報傳遞與發放，並輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，民眾將收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息；防空警報發布後，實施民眾避難及交通管制，執行設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。

以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車。今年台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，以及台北市全區車輛於警報施放期間，駕駛及乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難，以符合戰時景況；未來將依執行成效，逐年擴大辦理。

國防部強調，防空演習期間，各級政府機關、學校、團體、公司、民眾等都應配合管制與演練，如果違反演習規定，地方政府可依民防法規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；行車時聽到防空警報應保持鎮靜，切勿違反交通規則。

結合「漢光演習」實兵操演

國軍漢光38號實兵、部分實彈演習，今天清晨在衡山指揮所下達演習命令後正式展開。模擬共軍來襲下，西部部分戰機陸續戰備轉場至東部保存戰力，同時為防範駐地遭攻擊，海軍各式艦艇演練緊急出港。

共軍近年頻以戰機船艦侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更多次逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年逐次提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。

此次漢光流程，主要分為第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。

今天為漢光演習首日，重點在戰力保存，因此衡山指揮所清晨下達演習命令後，模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機戰備轉場東部地區保存戰力，戰機零附件也由C-130力士型運輸機載往東部地區；此次聯翔操演也配合漢光演習進行，並由各聯隊各自扮演紅藍軍對抗。

機動雷達車也將實施機動，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出港赴指定地點集結備戰；陸軍除演練整體防空作戰外，也擴編動員以利戰備部署，外島地區則針對特定地點「平封戰啟」進行據點開設；此外，為期14天的新制教育召集也首度投入漢光演習，並演練戰力保存、設置阻絕設施。

另外，由於台北港、淡水河口是防禦重要據點，若淡水河遭敵軍攻陷，就可透過台北港將相關軍事裝備運上陸地，因此這次漢光演習也循例模擬台北港遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰，於台北港、八里海灘、淡水捷運站旁的淡水河口等3處進行演練。

國防部指出，將持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰、以及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力；另外，各作戰區將運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵力、火力，以及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航