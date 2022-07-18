邀高嘉瑜加入陳時中團隊絕對是高招，蔣萬安和柯文哲馬上跳進來對號入座了
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高嘉瑜絕對是台北市的咖，如果只因被質疑「柯友友」的色彩，不邀請她幫陳時中，等於是把可能集結的力量往外推，反觀民進黨高層跟陳時中團隊提出要求，高也接受了，這就產生力量的串聯。
陳時中競選團隊邀高嘉瑜出任競總副主委兼分區總督導，被酸是「請鬼拿藥單」。先說結論，我認為這是高招，邀高入陣，絕對有助陳時中選情。
我認識高嘉瑜十幾年了。因為主跑的路線沒有直接接觸，我們多半時間是網友。寫過她幾次新聞，被高嘉瑜「ㄋㄞ」過，覺得她是很聰明的政治人物——知道自己要什麼，如何在政治上得利、施力。我也很清楚高嘉瑜在民進黨人眼中的處境。
高嘉瑜絕對是台北市的咖，也是網路、名嘴、政論圈的一個咖。如果因為高嘉瑜被質疑「柯友友」的色彩，不邀請她幫陳時中，等於是把可能集結的力量往外推。不管高嘉瑜主觀意願如何，出的力道有多少，民進黨高層跟陳時中團隊提出要求了，高也接受了，這就產生力量的串聯。
蔣萬安藉此酸，民進黨的總幹事可能要費心了。引起高嘉瑜反嗆：「從5月25日國民黨提名到現在，競選團隊架構端不出來！總幹事還不知道是誰！媒體上只看到公園跳舞、送花給婆婆媽媽、菜市場拜票的萬安王子，竟然還有閒情逸致對別人酸言酸語！」
高嘉瑜點出陳時中被徵召短短三天，競選團隊、政策小組立刻成立，「蔣覺得選舉就是砸重金找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，再放個不知所云的數學符號就行了？」火力和爭點哪一個聰明，可想而知。
蔣萬安是否如高嘉瑜所言，對選舉有不切實際的幻想，絕對是重中之重。
如果高嘉瑜是聰明的政治人物，柯文哲就是聰明過頭了。柯P酸爆，「我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來、叫她不能講話，這有各種策略。」柯文哲這時候跳進來對號入座，不是讓民進黨跟陳時中難堪，而是讓高嘉瑜難堪。
這才是民眾黨的策略。柯等於坐實了外界對高嘉瑜政治色彩的指控。
高嘉瑜絕對有能力跟智慧幫陳時中。高的挑戰會是在她有意更上層樓爭取參選台北市長，那個時候才會產生政治矛盾。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
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