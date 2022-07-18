邀高嘉瑜加入陳時中團隊絕對是高招，蔣萬安和柯文哲馬上跳進來對號入座了

陳時中競選團隊邀高嘉瑜出任競總副主委兼分區總督導，被酸是「請鬼拿藥單」。先說結論，我認為這是高招，邀高入陣，絕對有助陳時中選情。

我認識高嘉瑜十幾年了。因為主跑的路線沒有直接接觸，我們多半時間是網友。寫過她幾次新聞，被高嘉瑜「ㄋㄞ」過，覺得她是很聰明的政治人物——知道自己要什麼，如何在政治上得利、施力。我也很清楚高嘉瑜在民進黨人眼中的處境。

高嘉瑜絕對是台北市的咖，也是網路、名嘴、政論圈的一個咖。如果因為高嘉瑜被質疑「柯友友」的色彩，不邀請她幫陳時中，等於是把可能集結的力量往外推。不管高嘉瑜主觀意願如何，出的力道有多少，民進黨高層跟陳時中團隊提出要求了，高也接受了，這就產生力量的串聯。

蔣萬安藉此酸，民進黨的總幹事可能要費心了。引起高嘉瑜反嗆：「從5月25日國民黨提名到現在，競選團隊架構端不出來！總幹事還不知道是誰！媒體上只看到公園跳舞、送花給婆婆媽媽、菜市場拜票的萬安王子，竟然還有閒情逸致對別人酸言酸語！」

高嘉瑜點出陳時中被徵召短短三天，競選團隊、政策小組立刻成立，「蔣覺得選舉就是砸重金找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，再放個不知所云的數學符號就行了？」火力和爭點哪一個聰明，可想而知。

蔣萬安是否如高嘉瑜所言，對選舉有不切實際的幻想，絕對是重中之重。

如果高嘉瑜是聰明的政治人物，柯文哲就是聰明過頭了。柯P酸爆，「我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來、叫她不能講話，這有各種策略。」柯文哲這時候跳進來對號入座，不是讓民進黨跟陳時中難堪，而是讓高嘉瑜難堪。

這才是民眾黨的策略。柯等於坐實了外界對高嘉瑜政治色彩的指控。

高嘉瑜絕對有能力跟智慧幫陳時中。高的挑戰會是在她有意更上層樓爭取參選台北市長，那個時候才會產生政治矛盾。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航