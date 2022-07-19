【國際大風吹】如果充滿爭議的強森不願下台，英國女王有權力「出手干預」嗎？

總是頂著一頭亂髮的強森，給人的印象是非典型政治人物，有他獨特的魅力。然而，從當上首相之前，到如今辭職下台，他惹出來的爭議卻多到數不清，甚至一度傳出有欺騙英國女王的嫌疑，但不論有沒有錯，強森每次似乎都能全身而退，而且絕不肯引咎辭職，所以被封為「抹了油的小豬」。

強森到底鬧過哪些誇張醜聞？在君主立憲制的英國，理論上是國家元首的女王，碰到這樣一位首相，能不能出手干預呢？

強森：從鄙視規則的學生，到脫歐頭號大將

青少年時期的強森，是在全英國最有名，誕生了無數政商精英的私立學校、伊頓公學就讀。

高中老師透露，17歲的他自命不凡，常常覺得別人都得遵守的義務，並不適用在他身上。從牛津大學畢業後進入泰晤士報當記者的強森，曾經因為假造受訪者說法而遭到撤職。後來在每日電訊報，也曾經答應把一位記者的住址，私下提供給想要尋仇報復的朋友，所以遭到主管重重申誡。

在強森剛選上首相的時候，這位前老闆也投書媒體警告，大家恐怕很快就會發現，強森對法規、慣例、秩序，基本上不屑一顧。

在媒體累積名氣之後，強森選擇從政，先後選上國會議員和倫敦市長。為了宣傳2012倫敦奧運，他本來想要帥氣滑鋼索進場，卻卡在半空中下不來的這一幕，讓他一度尷尬登上全球媒體版面。

儘管經常鬧烏龍，但強森也很擅長挖苦自己，更因為成功舉辦倫敦奧運聲勢大漲，後來在2016的脫歐公投中他成為關鍵推手。雖然他主打的宣傳重點之一：英國每星期繳給歐盟3.5億英鎊的說法證實是謊言，但英國人最終選擇離開歐盟。在英國政府跟歐盟談判陷入僵局，始終喬不攏脫歐協定之際，「搞定脫歐」更成為強森在2019年選上首相的關鍵承諾。

同一年，他還帶領保守黨寫下1987年以來最好的國會選舉結果。

而他也在辭職演說中強調，之所以始終不願辭職，都是為了不要辜負選民期待。

這幾天我積極爭取留任，希望親自實現選民交付的任務，不只是因為我自己想要，而是我深信，這是我對各位工作、職責、義務，繼續實現我們在2019年的承諾。

強森當上首相後的醜聞大盤點

2019年當選首相之後，強森完成了脫歐大業，也在好壞參半的評價中，處理席捲全球COVID-19疫情，不過也就是在這段期間，醜聞接連爆發。

首先是派對門。就在2020年全英國進入第一次全國封城，強森呼籲所有民眾乖乖在家防疫的時刻，首相官邸卻多次舉行派對，包括強森自己的生日趴。警方調查後對83人發出126張罰單，強森和他任命的財政大臣蘇納克都因此遭到罰款處分。在媒體刊出他和老婆等19人，拿著紅酒和起士盤在官邸後院聚會的照片之後，強森曾經辯稱這只是工作會議。

強森：那些人在工作 討論工作 記者：所以你們在開工作會議，沒有筆電、沒有筆記本或紙，一般工作會議會喝酒吃起司嗎？ 強森：那些人在工作，那是工作會議，那是我居住和工作的地方

第二，黨內同仁爆出性醜聞，但身為黨魁的強森卻疑似包庇當事人。其中，最引人注目的，是他在今年2月任命的副黨鞭品契爾。品契爾6月底在倫敦一家俱樂部涉嫌對2名男客人伸出鹹豬手，因此引咎辭職。隨後，傳出品契爾素行不良，多年來經常傳出性騷擾的風聲。而強森本來立刻撇清，說在任命他之前並不知情，後來在黨內同志出面作證後，才終於認錯。

第三，袒護違規遊說的同黨議員。保守黨議員派特森，因為被發現拿著私人企業酬勞去遊說內閣閣員，卻完全沒有通報，遭到下議院委員會建議停職30天。但強森卻發動表決擋下這個處分，因此引發輿輪譁然。派特森最終辭職，強森也認錯道歉。

第四，在英國面對通膨危機，老百姓生活支出節節上漲的時候，強森政府依然在4月份開始調漲健保費。不但讓民眾怨聲載道，也撕毀自己在2019年承諾不加稅的競選支票。

第五，強森上任後，花了20萬英鎊、約合新台幣770萬元來裝修首相官邸，但卻被媒體踢爆，有部分竟然是由一名保守黨金主私下贊助，而且強森沒有依照規定公開申報，保守黨因此被裁罰1萬7800英鎊的罰金。

不願下台的首相，女王可以「管一管」嗎？

一連串醜聞看下來，可以看到強森政府不斷陷入道德危機，讓外界感到他無視操守，官官相護，傷害人民對政府的信任感。

前面提到6月底的副黨鞭性騷擾醜聞，成了最後一根稻草。消息傳出後，兩天內有超過50名政府官員相繼辭職抗議。

而同時舉行的民調則是發現，高達七成受訪者認為強森應該辭職，但同時也有六成八的受訪者認為，他最終大概或絕對不會引咎辭職。換句話說，強森戀棧權位的形象根深蒂固。

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就連專家都認為，他在辭職演說中並沒有為這些爭議道歉，反而強調任內政績，聽起來就是心不甘情不願。

他大概比我們很多人想的更早辭職，比很多人預料的更早辭職......很多漂亮的話、很多政績報告，還有他多麼捨不得離開等等，但首相完全沒有提到，他面對這麼大的逼宮聲浪，就是因為他擔任公職的操守不及格。 英國智庫資深研究者 洛特（Jill Rutter, Senior Research Fellow of UK in a Changing Europe）

曾經有媒體分析，要是強森堅持不辭職，反而選擇立刻解散國會舉行大選，希望繞過黨內的反彈聲浪，透過民意背書來取得正當性，恐怕會讓英國女王伊麗莎白二世相當尷尬。畢竟按照英國憲法規定，首相解散國會必須經過君王同意，而女王是有權利在符合一定原則之下，選擇不同意解散國會。

例如，如果君王會因此被捲入政治紛爭，或君王認為目前的國會運作並沒有任何困難，都可以拒絕。

然而，英國憲法也規定，雖然君王每星期都會跟首相聯絡，也有對首相提出意見、疑慮和警告的權利，但必須保持政治中立。如果伊麗莎白二世同意解散國會，似乎是讓看起來相當不適任的強森有機會留任，但如果史無前例的拒絕，勢必也會掀起很大的政治風波。怎麼選都不對。

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歷史也證明，強森似乎不避諱把女王拉進政治髒水。

2019年，強森曾經徵得女王同意，動用君王特權讓國會休會5個星期。當時，強森政府所提出的脫歐草案在國會引發激烈辯論，而他技術性讓國會休會，被視為是刻意拖延時間，讓國會來不及達成共識，逼迫英國走向無協議脫歐的局面。後來，英國最高法院緊急裁定休會是違法、無效的行為。