【藝遊嚮導】7/19-7/24：無獨有偶《自私的巨人》、台秋祭、搖擺倫敦音樂派對，本週還有哪些精彩藝文活動？

夏日總有許多想像，陽光、酒精與草地，又或許是各地的展覽、音樂與戲劇。只需要離開熟悉不過的城市，短暫拋開繁瑣的工作與課業，給自己一個旅遊的藉口，運氣好的話或許還有意料之外的邂逅。

熱情的南國，位在高雄的衛武營「花露露的童樂節」在這週末準備迎來無獨有偶工作室劇團的作品《自私的巨人》。在變幻莫測的命運之海中，透過戲劇的呈現，和一起看戲的同行者，再次感受「愛」如何讓這世上的彼此相繫不分離。

消波塊、東泉辣醬、太陽餅，你認識的台中是什麼樣的一座城市？台中暑期首屆音樂盛典「台秋祭」邀請拍謝少年、魏嘉瑩等龐大陣容輪番登場，用音樂告訴你，這城市就是這麼「Chill」。

最後，婁燁新作《于堇：蘭心大劇院》將上映，由鞏俐、 趙又廷、 小田切讓共同詮釋大時代兒女命題，極簡炫目的諜戰黑白電影，絕對不能錯過。

【表演藝術】

名稱｜【2022花露露的童樂節】無獨有偶工作室劇團《自私的巨人》

時間｜2022/7/22（五）- 2022/7/24（日）

地點｜衛武營繪景工廠（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

王爾德最融化人心之童話篇章：「偶」獻給小小孩與大小孩，驚喜感動的繽紛時光

《自私的巨人》為英國文豪王爾德（Oscar WILDE, 1854-1900）著名童話，故事在銳利諷諭的筆鋒下，蘊含對世間深深的愛與生命的智慧光芒。以柔弱的孩童與花草，對比主角巨人的強大；擁有力量的巨人，反而需要孩子來解除永凍的庭院，然而，純真的愛救贖的，不只是花園。

「無獨有偶」劇團擅長運用精緻戲偶，循詩意的路徑，引觀眾進入魔幻森林，不僅讓孩子高聲讚揚，也能低頭默想，更喚醒大人童心的好奇與歡欣。再一次精彩詮釋王爾德故事中闡述的人性光輝，呈現跨越時代與國界的普世價值。

名稱｜致疫情時代：三個短篇

時間｜2022/07/22（五）- 2022/07/24（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（臺北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

90世代創作者的黑色幽默，以戲劇回應疫情的荒誕，致疫情時代下的我們。

疫情後改變世界的節奏，而我們將以什麼的樣貌被瀏覽著？演摩莎劇團延續 2014 年《給摩莎》的作品脈絡，以一個演員一個導演作為創作限制，邀請三位90新世代導演的視角，回應疫情在生活中的蔓延。

秉持以當代戲劇的創作，接續思考疫情前中後期，人類在時間上所展示的不同狀態，撰寫疫情下生活的我們。

名稱｜時光の手箱：我的阿爸和卡桑

時間｜2022/07/22（五）- 2022/07/24（日）

地點｜臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

大時代下的愛情故事，塵封的手箱，述說著家族的悲歡離合。

顏惠民，台灣五大家族之一的長子，十歲便前往日本求學。一青和枝，日本平民人家的老么，戰爭帶來了孤獨童年。動盪戰亂的年代在他們命運深處留下印記，一位是想成為日本人的台灣人，一位是想成為台灣人的日本人 ，文化認同成為他倆生命中的課題。

相差16歲的兩人，1966年在銀座相遇，這一路他們彼此陪伴，跨海相戀、結婚生子，和枝成為名門望族裡的日本媳婦，用一道道料理尋找最在地的台灣滋味，溫柔護持身心逐漸崩潰的丈夫。

在最無望、瀕臨死亡的日子裡，她是這個家裡的唯一光亮，悉心收藏一切苦痛、寂寞、快樂，安放在手箱裡。40年後，女兒一青妙意外發現母親遺留的回憶，開始踏上這趟尋找父母的旅途。

【展覽】

名稱｜【概念美術館 Vol. 11《帕夫洛夫舞曲》】陳斌華個展

時間｜2022/7/15（五）- 2022/9/16（五）

地點｜台灣數位藝術中心（台北市士林區中山北路六段431-1號B1）

詳請請點擊

這些矛盾觀念產生的聲響是餘音繞樑或鬼哭神號？市場的轉化是否會演變成一種誘惑？讓我們走著聽。

陳斌華目前就讀於政大國際金融學院碩士學位學程，喜好經由自身日常生活的檔案生產探討社會議題。早期以巨幅社會地景影像創作為主，自 2016 年起進行 CC0 作品的發表，並推展至著作權、言論自由、經濟、金融與交易等領域的多媒介探討。

「帕夫洛夫舞曲」試圖將金融市場轉變為聲響體驗，基於「效率市場假說」和「隨機漫步假說」的辯證性表演，依據真實的市場行情進行演出並即時呈現藝術家因身處市場，而上下波動的帳戶餘額。展場播放由市場因素或價格信號觸發的電子實驗音樂，以及透過遊蕩的散戶漫遊者收集得到的聲景。

名稱｜《碎片記憶的網》@ 藝術家對談II：記憶、空間、物件

時間｜2022/7/23（日）

地點｜關渡美術館：一又二分之一空間（台北市北投區學園路1號）

詳請請點擊

此次參展的台灣藝術家在處理特定事件時，時常將敘事的具體內容隱於幕後，著重處理記憶的觸發點。

兩位藝術家對於材質的選擇創造了一種隱喻的空間感，回應了產生記憶的場景及氛圍，並透過觀眾在展間的移動創造視覺／視角的經驗。本次座談將著重於藝術家產生記憶情感的方式，以及在創作過程中淡化情節與情緒的原因。

名稱｜打開時空膠囊—舊辦公大樓與空軍白色恐怖走讀

時間｜2022/7/24（日）

地點｜空總臺灣當代文化實驗場共享吧102（台北市大安區建國南路一段）

詳請請點擊

當跨越海峽中線即為背叛的時代背景下，造成了多少白色恐怖的悲劇？忠誠檢驗與生命渴望的抉擇困境，是如何造成悲劇的產生？

事件背後所呈現的人性拉扯，忠與逆的道德難題為何？在強烈要求服從命令的體制下，微觀層次的個人需求顯得如此微不足道。2012年，空軍總司令部搬遷到大直，歷經了各界對於舊址的不同想像，空總C-LAB於2018年啟動。本次，我們將進入鮮為人知的白色空間，探觸空軍政治犯的生命軌跡。

【影視】

名稱｜于堇：蘭心大劇院 Saturday Fiction

上映時間｜2022/07/22（五）

詳請請點擊

婁燁極簡炫目的諜戰黑白電影​

1941年，上海孤島時期，知名演員于堇（鞏俐 飾）返回上海，表面上是為了出演她的舊愛譚吶(趙又廷 飾)所執導的舞台劇《禮拜六小說》──但這神秘女人的真正的目的是什麼？於此同時，日本少佐古谷三郎（小田切讓 飾）也帶著新版的軍事密語到了上海，手握軍事機密的他，在飯店遇到了于堇，這個跟前妻有著相似面孔的女人引起他的注意。



譚吶一邊導戲，一邊對于堇訴說愛意，他的好友莫子因（王傳君 飾）不認為于堇返回上海的動機僅是為了演出舞台劇。「這將是我扮演的最後一個角色。」隨著話劇即將開演，看似平靜的上海租界將掀起一陣巨浪。一個女人，同時也是一名間諜，她真正的使命是什麼？她將如何做出抉擇？戲裡戲外，誰能倖免？

【音樂】

名稱｜《瑪莉官：時尚革命者》搖擺倫敦音樂派對 × DJ林貓王 The Swinging London Party × DJ