【藝遊嚮導】7/19-7/24：無獨有偶《自私的巨人》、台秋祭、搖擺倫敦音樂派對，本週還有哪些精彩藝文活動？
我們想讓你知道的是
消波塊、東泉辣醬、太陽餅，你認識的台中是什麼樣的一座城市？台中暑期首屆音樂盛典「台秋祭」邀請拍謝少年、魏嘉瑩等龐大陣容輪番登場，用音樂告訴你，這城市就是這麼「Chill」。
夏日總有許多想像，陽光、酒精與草地，又或許是各地的展覽、音樂與戲劇。只需要離開熟悉不過的城市，短暫拋開繁瑣的工作與課業，給自己一個旅遊的藉口，運氣好的話或許還有意料之外的邂逅。
熱情的南國，位在高雄的衛武營「花露露的童樂節」在這週末準備迎來無獨有偶工作室劇團的作品《自私的巨人》。在變幻莫測的命運之海中，透過戲劇的呈現，和一起看戲的同行者，再次感受「愛」如何讓這世上的彼此相繫不分離。
消波塊、東泉辣醬、太陽餅，你認識的台中是什麼樣的一座城市？台中暑期首屆音樂盛典「台秋祭」邀請拍謝少年、魏嘉瑩等龐大陣容輪番登場，用音樂告訴你，這城市就是這麼「Chill」。
最後，婁燁新作《于堇：蘭心大劇院》將上映，由鞏俐、 趙又廷、 小田切讓共同詮釋大時代兒女命題，極簡炫目的諜戰黑白電影，絕對不能錯過。
【表演藝術】
名稱｜【2022花露露的童樂節】無獨有偶工作室劇團《自私的巨人》
時間｜2022/7/22（五）- 2022/7/24（日）
地點｜衛武營繪景工廠（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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王爾德最融化人心之童話篇章：「偶」獻給小小孩與大小孩，驚喜感動的繽紛時光
《自私的巨人》為英國文豪王爾德（Oscar WILDE, 1854-1900）著名童話，故事在銳利諷諭的筆鋒下，蘊含對世間深深的愛與生命的智慧光芒。以柔弱的孩童與花草，對比主角巨人的強大；擁有力量的巨人，反而需要孩子來解除永凍的庭院，然而，純真的愛救贖的，不只是花園。
「無獨有偶」劇團擅長運用精緻戲偶，循詩意的路徑，引觀眾進入魔幻森林，不僅讓孩子高聲讚揚，也能低頭默想，更喚醒大人童心的好奇與歡欣。再一次精彩詮釋王爾德故事中闡述的人性光輝，呈現跨越時代與國界的普世價值。
名稱｜致疫情時代：三個短篇
時間｜2022/07/22（五）- 2022/07/24（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（臺北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
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90世代創作者的黑色幽默，以戲劇回應疫情的荒誕，致疫情時代下的我們。
疫情後改變世界的節奏，而我們將以什麼的樣貌被瀏覽著？演摩莎劇團延續 2014 年《給摩莎》的作品脈絡，以一個演員一個導演作為創作限制，邀請三位90新世代導演的視角，回應疫情在生活中的蔓延。
秉持以當代戲劇的創作，接續思考疫情前中後期，人類在時間上所展示的不同狀態，撰寫疫情下生活的我們。
名稱｜時光の手箱：我的阿爸和卡桑
時間｜2022/07/22（五）- 2022/07/24（日）
地點｜臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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大時代下的愛情故事，塵封的手箱，述說著家族的悲歡離合。
顏惠民，台灣五大家族之一的長子，十歲便前往日本求學。一青和枝，日本平民人家的老么，戰爭帶來了孤獨童年。動盪戰亂的年代在他們命運深處留下印記，一位是想成為日本人的台灣人，一位是想成為台灣人的日本人 ，文化認同成為他倆生命中的課題。
相差16歲的兩人，1966年在銀座相遇，這一路他們彼此陪伴，跨海相戀、結婚生子，和枝成為名門望族裡的日本媳婦，用一道道料理尋找最在地的台灣滋味，溫柔護持身心逐漸崩潰的丈夫。
在最無望、瀕臨死亡的日子裡，她是這個家裡的唯一光亮，悉心收藏一切苦痛、寂寞、快樂，安放在手箱裡。40年後，女兒一青妙意外發現母親遺留的回憶，開始踏上這趟尋找父母的旅途。
【展覽】
名稱｜【概念美術館 Vol. 11《帕夫洛夫舞曲》】陳斌華個展
時間｜2022/7/15（五）- 2022/9/16（五）
地點｜台灣數位藝術中心（台北市士林區中山北路六段431-1號B1）
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這些矛盾觀念產生的聲響是餘音繞樑或鬼哭神號？市場的轉化是否會演變成一種誘惑？讓我們走著聽。
陳斌華目前就讀於政大國際金融學院碩士學位學程，喜好經由自身日常生活的檔案生產探討社會議題。早期以巨幅社會地景影像創作為主，自 2016 年起進行 CC0 作品的發表，並推展至著作權、言論自由、經濟、金融與交易等領域的多媒介探討。
「帕夫洛夫舞曲」試圖將金融市場轉變為聲響體驗，基於「效率市場假說」和「隨機漫步假說」的辯證性表演，依據真實的市場行情進行演出並即時呈現藝術家因身處市場，而上下波動的帳戶餘額。展場播放由市場因素或價格信號觸發的電子實驗音樂，以及透過遊蕩的散戶漫遊者收集得到的聲景。
名稱｜《碎片記憶的網》@ 藝術家對談II：記憶、空間、物件
時間｜2022/7/23（日）
地點｜關渡美術館：一又二分之一空間（台北市北投區學園路1號）
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此次參展的台灣藝術家在處理特定事件時，時常將敘事的具體內容隱於幕後，著重處理記憶的觸發點。
兩位藝術家對於材質的選擇創造了一種隱喻的空間感，回應了產生記憶的場景及氛圍，並透過觀眾在展間的移動創造視覺／視角的經驗。本次座談將著重於藝術家產生記憶情感的方式，以及在創作過程中淡化情節與情緒的原因。
名稱｜打開時空膠囊—舊辦公大樓與空軍白色恐怖走讀
時間｜2022/7/24（日）
地點｜空總臺灣當代文化實驗場共享吧102（台北市大安區建國南路一段）
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當跨越海峽中線即為背叛的時代背景下，造成了多少白色恐怖的悲劇？忠誠檢驗與生命渴望的抉擇困境，是如何造成悲劇的產生？
事件背後所呈現的人性拉扯，忠與逆的道德難題為何？在強烈要求服從命令的體制下，微觀層次的個人需求顯得如此微不足道。2012年，空軍總司令部搬遷到大直，歷經了各界對於舊址的不同想像，空總C-LAB於2018年啟動。本次，我們將進入鮮為人知的白色空間，探觸空軍政治犯的生命軌跡。
【影視】
名稱｜于堇：蘭心大劇院 Saturday Fiction
上映時間｜2022/07/22（五）
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婁燁極簡炫目的諜戰黑白電影
1941年，上海孤島時期，知名演員于堇（鞏俐 飾）返回上海，表面上是為了出演她的舊愛譚吶(趙又廷 飾)所執導的舞台劇《禮拜六小說》──但這神秘女人的真正的目的是什麼？於此同時，日本少佐古谷三郎（小田切讓 飾）也帶著新版的軍事密語到了上海，手握軍事機密的他，在飯店遇到了于堇，這個跟前妻有著相似面孔的女人引起他的注意。
譚吶一邊導戲，一邊對于堇訴說愛意，他的好友莫子因（王傳君 飾）不認為于堇返回上海的動機僅是為了演出舞台劇。「這將是我扮演的最後一個角色。」隨著話劇即將開演，看似平靜的上海租界將掀起一陣巨浪。一個女人，同時也是一名間諜，她真正的使命是什麼？她將如何做出抉擇？戲裡戲外，誰能倖免？
【音樂】
名稱｜《瑪莉官：時尚革命者》搖擺倫敦音樂派對 × DJ林貓王 The Swinging London Party × DJ
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
我們想讓你知道的是
因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放