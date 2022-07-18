新疆觀察（三）：信仰必須愛國，中共以高壓手段力推「伊斯蘭教中國化」、「去極端化」
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中國為了治理需要，與立場和官方一致的「愛國宗教人士」聯合成了務實手段，透過他們來影響信眾，會比統治者直接頒布各種法令要更為細膩和有效。而愛國宗教人士是中共所信任的人，他們當中不少人身兼政協委員、人大代表等政治身分。愛國宗教人士表示，這不是改造伊斯蘭教、去伊斯蘭化，而是更好地適應中國國情，有利於社會，也有利於伊斯蘭教。
（中央社）穆斯林的重要節日宰牲節（古爾邦節）剛過去，南疆大城喀什艾提尕爾清真寺前千人跳舞歡慶。在這輕鬆景象的背後，是新疆政府多年來以高壓手段力推「伊斯蘭教中國化」、「去極端化」創造出來的穩定。
7月10日上午，艾提尕爾清真寺廣場外早已人山人海，除了用警戒線劃定人群圍觀範圍，並沒有太多的維安措施。一名新疆在地人士觀察，警方守住出入口有序放行一般民眾進入廣場跳舞，但沒有特別的安檢程序。這跟幾年前的情況大不相同。
曾在2017年8月前往南疆多地旅遊的一名中國民眾告訴中央社記者，當時在各城鎮所見，街道之間、通往廣場的入口都有欄杆圍著，進出要出示身分證，街上稍微熱鬧的地方都有很多警察。
他當時還在喀什地區疏附縣看到公告，內容要求「嚴禁在公共場所做禮拜；嚴禁婦女蒙面罩袍，青年留大鬍鬚；嚴禁運輸、攜帶、傳播『三非』（非法宗教活動、非法宗教宣傳品和非法宗教網路傳播）」。
在古爾邦節的千人舞蹈後，記者隨團進入艾提尕爾清真寺參訪，這是由中國國務院台灣事務辦公室和中國記協聯合主辦的2022年兩岸媒體聯合採訪行程之一。
艾提尕爾清真寺的哈提甫（神職人員）麥麥提．居馬受訪時透過翻譯表示，愛國也是信仰的一部分，做禮拜的時候會講「愛國愛教」的道理，古蘭經上也說要「服從執政者」。
官方近年以「反恐」名義在新疆大力維穩，一部分和當地宗教信仰狀況有關。
新疆維吾爾自治區公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫受訪時說，外界關注的職業技能培訓學校（再教育營）是把有宗教極端思想、輕微犯罪的人集中教育，主要是學習國語、法律和職業技能，但他強調這不是外界所說的「集中營」。
被問到正信的伊斯蘭教和極端宗教有什麼差異時，麥麥提．居馬說「差別很大」。他認為，正信伊斯蘭教要求穆斯林寬容、愛國、走中庸之道；「古蘭經說天下的穆斯林是同父同母親兄弟，但極端思想破壞和睦關係、排斥不信教的人員」。
他還說，極端思想者蠱惑群眾不使用國家發放的合法證件如身分證，是「披著宗教的外衣」，以宗教的名義破壞和睦的關係，甚至從事分裂的活動。
中共本身是無神論政黨，但為了治理需要，與立場和官方一致的「愛國宗教人士」聯合成了務實手段，透過他們來影響信眾，會比統治者直接頒布各種法令要更為細膩和有效。而愛國宗教人士是中共所信任的人，他們當中不少人身兼政協委員、人大代表等政治身分。
新疆伊斯蘭教協會會長、新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫．吐木尼亞孜就是一名愛國宗教人士。他對聯合採訪團表示，在講經解經的過程中，他們始終堅持中國政府提倡的「伊斯蘭教中國化」。他說，這「不是改造伊斯蘭教，更不是去伊斯蘭化，而是更好地適應中國國情，有利於社會，也有利於伊斯蘭教」。
他進一步解釋，對穆斯林來說，伊斯蘭教中國化就是要適應所在的社會，「要自覺維護國家利益、社會公共利益、服務社會」；對宗教界人士，就是要深入挖掘伊斯蘭教規教義中「有利於社會和諧、時代進步，做出符合黨的社會進步發展需要，做出符合中華優秀傳統文化的闡釋」。
阿不都熱克甫．吐木尼亞孜舉例，伊斯蘭教的名稱就是「和平」的意思，古蘭經裡提到要孝敬父母，中華文化裡也都有這些概念；此外，伊斯蘭教認為，透過死亡，人從今世往後世走，「毛主席也是說『人總是要死的』」；也就是凸顯古蘭經和中華文化都認可的概念。
專長為伊斯蘭文化的台灣學者林長寬告訴中央社記者，古蘭經要斷章取義很簡單，但要完整詮釋不容易。所謂「伊斯蘭教中國化」，應以脈絡來區分是隨各地風土民情變化下的「在地化」，還是順應統治者需要的「世俗化」。
官方多次強調民眾有信仰自由，但批評者指出，伊斯蘭教在中國的發展是被侷限的，伊斯蘭教的伊瑪目（類似基督教的牧師）由官派，「合法的」宗教人才培養也出自官方認可的教經學校，宗教活動基本上都被納管。
林長寬說，中共的統治是以黨國優先，推動「忠黨愛國」的概念，虔信穆斯林則是以伊斯蘭教義為生活的中心，強調伊斯蘭律法的實踐。如今在世俗化種種政策之下，新疆穆斯林即使表面上在服裝、飲食上保持族群特色，久而久之，其伊斯蘭文化認同難免受到影響而式微，逐漸被漢化。
中共在文化大革命結束後，1980年代重新檢討並放寬民族政策和宗教政策，維吾爾民族曾經歷伊斯蘭教復興、老文字全面恢復使用。相較於當時維吾爾族文化與宗教民族主義的興起，如今在國際形勢變化等因素影響下，中共的治疆政策，一反30多年前的寬鬆態度，更注重強調信仰要符合國家利益。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
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認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹