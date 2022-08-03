是否常忘東忘西或記憶力變差？65歲以上長者最好定期做腦年齡測驗
我們想讓你知道的是
所謂的「大腦年齡」就是使用一個客觀的測驗，去了解現在大腦大概處於怎麼樣的狀態。張凱茗醫師解釋，大腦功能可以分成很多面向，例如記憶力、專注力等。隨著年齡增長，記憶力與專注力會越來越退化，一般而言大腦功能在20至30歲是最好的狀態。
「女兒呀，你有看到我的手機嗎？」王女士問。
「你剛剛放進皮包了呀。」女兒說。
「對耶，竟然會忘記。」王女士拍拍額頭說。
「你好像越來越健忘，而且反應變得比較慢。」女兒說，「應該要做個檢查。」
我們的腦部負責掌管全身，可說是人體最重要的器官，但是腦部功能可能會逐漸退化。彰化基督教醫院神經醫學部張凱茗醫師指出，日常生活中有許多因素可能加快腦部退化的速度，像是大家常聽到過度勞累或高壓的生活，可能會影響腦部功能，甚至導致自律神經失調。雖然我們沒辦法用意識去管控自律神經，但自律神經一樣是透過大腦來調節。自律神經失調的症狀非常複雜，包括沒有辦法專心，身體出現疼痛、麻等症狀。
長期高壓過勞的腦部，有點像電腦的中央處理器CPU長期過量使用，而出現故障或效能低落，張凱茗醫師說，雖然可以運作但運轉速度變慢，患者可能覺得「好像變笨了？怎麼沒辦法處理原本可以順利完成的事情？」
所謂的「大腦年齡」就是使用一個客觀的測驗，去了解現在大腦大概處於怎麼樣的狀態。張凱茗醫師解釋，大腦功能可以分成很多面向，例如記憶力、專注力等。隨著年齡增長，記憶力與專注力會越來越退化，一般而言大腦功能在20至30歲是最好的狀態，過了30歲之後大腦功能將漸漸退化，所以會有大腦年齡的概念。
大腦年齡在某個年齡時，腦部在記憶力或是專注力會有一定的表現，張凱茗醫師說，腦年齡測驗的結果可能會超出或低於這個年齡層該有的表現。
如果測驗發現腦年齡比實際年齡高，可能代表現在的腦部功能比同年齡、同教育程度的人更不好，張凱茗醫師說，腦部功能不好的原因可能是腦部退化、腦部創傷或腦部發炎等。
除了高壓、過勞之外，抽菸、飲酒過量也會加速腦部老化。張凱茗醫師提醒，較少社交、較少閱讀與較少思考的人，其腦年齡可能也會比實際年齡要來得高。
腦部保養重點提醒
想要維護腦部健康，請務必趨吉避凶，張凱茗醫師說，「趨吉」的意思就是要多動腦，包括下棋、打牌、打麻將都可以。平時要多點人際互動，包括社交、對話，都是對腦部的訓練。
要多社會參與，比如做志工、參加社團或宗教活動，張凱茗醫師說，社會參與也會讓我們的腦部處在比較愉悅、比較多互動的狀態。
「避凶」的部分，就是去調整控制一些危險因子，張凱茗醫師說，例如三高，高血壓、高血糖、高膽固醇的狀況，還有憂鬱症，憂鬱症會讓我們的腦年齡比實際年齡更高，必須積極治療。
定期測驗腦年齡，掌握腦部健康狀態
一般而言，建議65歲以上的長者，最好能夠定期做腦年齡測驗。張凱茗醫師說，除了年齡本身，如果主觀上感受到自己的改變，好比最近幾個月覺得反應、專注力、記憶力不好，尤其持續達六個月以上，就會認為腦部可能有狀況、腦年齡可能有變化，要接受進一步測驗。
張凱茗醫師說，目前已有一些可以測驗腦年齡的工具，例如CogMate腦年齡測驗，其完整版本CBB，有30篇以上的國外論文，在一些系統性回顧也顯示具有一定的預測力，能夠回推腦年齡。
CogMate腦年齡測驗類似撲克牌遊戲，遊戲規則不難，張凱茗醫師解說：
- 第一項是測「反應速度」，遊戲會自動翻牌，當看到翻牌的時候，要立刻按「是」。
- 第二項是測「注意力」，遊戲會詢問卡片是紅色嗎？如果是紅色就要按「是」。
- 第三項是測「視覺學習」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否看過這張牌，有看過按「是」，沒看過按「否」。張凱茗醫師說，這是較困難的部分，因為撲克牌張數多，翻到第20張牌時，不容易記得前面看過哪些牌，所以有一定的鑑別力。
- 第四項是測「記憶」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否和前一張相同，相同按「是」，不同按「否」。這部分能夠檢測極短期記憶。
CogMate腦年齡測驗透過簡單的撲克牌遊戲，主要能夠檢測反應速度與記憶力。大家可以自行檢測，也可以定期讓長輩做測試，了解腦部功能的狀況。
貼心小提醒
腦部功能往往是在不知不覺中漸漸退化，患者本身可能不易察覺。若觀察到家人、長輩有行為改變、記憶力變差、反應變慢等狀況，應盡快就醫檢查，不能視為單純的老化而置之不理。定期測驗亦有助於及早發現問題，若算出來的腦年齡和實際的年齡差距越大，可至醫院諮詢專科醫師做進一步的確認，以及早介入治療。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！