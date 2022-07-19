「瑞典門」待客之道：朋友來訪不邀一起吃飯，是瑞典人的溫柔
我們想讓你知道的是
瑞典人非常尊重彼此的差異，也對家庭時光十分重視，晚餐有時是一家人唯一能團聚的時光，因此特別寶貴；瑞典人的確也重視「有來有往」，人家請客下次一定要請回來，彼此不虧不欠，也展現對彼此的重視，就連父母與成年子女之間也不例外。
文：辜泳秝（中央社駐斯德哥爾摩特派員）
全球社群網站5月底熱議的「瑞典門」（#SwedenGate）事件，在瑞典也造成許多討論，很多人不解這個話題何以引起國際如此大的興趣，有人認為說瑞典人小氣很不公平，甚至有超市利用這個話題做了一波食品降價促銷。
「瑞典門」事件是從美國網站Reddit的一個討論串開始，有個網友分享他體驗過最奇怪的外國文化是小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯不但沒有邀請他，反而讓他獨自在朋友的房間裡等待。
這個回覆隨即引起各方討論，許多網友表示這種事情絕不可能發生在自己家裡，也有很多人表示，分享食物是非常重要的，客人到家裡來時，一定不能讓人家餓到，更何況是小孩。
記者來自台灣南部，自是分享食物、邀請客人一起用餐這一派，但在搬到瑞典、加入一個有兩個青少年的家庭生活之後，慢慢地體驗到，我所認知的「理所當然」在瑞典並不是那麼的理所當然。
記得第一次經歷這種文化衝擊，是當時12歲的繼子臨時帶了朋友回家玩，到了吃飯時間，伴侶問孩子是否要回家吃飯，孩子回答「是」，然後就逕自在繼子的房間等待我們用完餐，飯後不久孩子們又若無其事地繼續一起玩。
事後震驚無比的我詢問伴侶，為什麼不邀請孩子一起用餐，他只是淡淡地說，每個家庭狀況不一樣，不是每個家長都希望孩子在外面吃飯，他也不希望對方家長因為孩子常來玩又留在我們家吃飯而感到必須「回報」的壓力。
瑞典人非常尊重彼此的差異，也對家庭時光十分重視，晚餐有時是一家人唯一能團聚的時光，因此特別寶貴；瑞典人的確也重視「有來有往」，人家請客下次一定要請回來，彼此不虧不欠，也展現對彼此的重視，就連父母與成年子女之間也不例外。
習慣事前計畫的瑞典人很少突然上門拜訪親友，若是要一起用餐，也一定是事前約定好，臨時上門破壞他人原有計畫是不太受歡迎的行為。
當然，小孩放學一起玩不在此限，只是為了尊重其他家庭原有計畫，不一起吃飯是瑞典人的溫柔。
瑞典門事件引起討論後，瑞典媒體採訪了許多各年齡層、不同文化背景的瑞典人。
年紀長一點的對這個現象習以為常，他們小時候被規定每天都要回家吃飯；年輕一點的族群表示，小時候遇過這樣的情形，不奇怪，但現在會想要邀請小孩的朋友一起吃飯。而住在鄉村的人通常都會邀請孩子一起用餐，畢竟回家一趟路太遠；都市裡的家庭則更多是孩子各自在家吃飯。
我家則是在台灣文化的影響之下，從詢問臨時上門的小客人要不要回家吃飯，轉變成問他們要不要一起吃飯，不吃的話要不要一起加入晚餐餐桌聊天，或讓孩子在房間吃，免得客人感覺被冷落，小客人們也總能選擇一個最舒適的方式度過這段「瑞典門」時光。
斯德哥爾摩大學的飲食歷史學家泰爾斯壯（Richard Tellström）在接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，瑞典門現象在1960、70年代很普遍。到了90年代，隨著瑞典加入歐盟，食物價格下降，飲食文化也受到大陸歐洲更多影響，瑞典人開始視吃飯為重要的社交活動，也更樂於與家人以外的人一同用餐。
然而，瑞典統計局（Statistics Sweden, SCB）14日公布數據統計，瑞典6月通貨膨脹率已達到8.5％，是1991年來最高漲幅，食物價格也持續飆升。
已慢慢轉變的「瑞典門」待客方式是否會跟著通膨又重新成為普遍現象？就讓我們繼續看下去。
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。