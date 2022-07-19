「瑞典門」待客之道：朋友來訪不邀一起吃飯，是瑞典人的溫柔

文：辜泳秝（中央社駐斯德哥爾摩特派員）

全球社群網站5月底熱議的「瑞典門」（#SwedenGate）事件，在瑞典也造成許多討論，很多人不解這個話題何以引起國際如此大的興趣，有人認為說瑞典人小氣很不公平，甚至有超市利用這個話題做了一波食品降價促銷。

「瑞典門」事件是從美國網站Reddit的一個討論串開始，有個網友分享他體驗過最奇怪的外國文化是小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯不但沒有邀請他，反而讓他獨自在朋友的房間裡等待。

這個回覆隨即引起各方討論，許多網友表示這種事情絕不可能發生在自己家裡，也有很多人表示，分享食物是非常重要的，客人到家裡來時，一定不能讓人家餓到，更何況是小孩。

記者來自台灣南部，自是分享食物、邀請客人一起用餐這一派，但在搬到瑞典、加入一個有兩個青少年的家庭生活之後，慢慢地體驗到，我所認知的「理所當然」在瑞典並不是那麼的理所當然。

記得第一次經歷這種文化衝擊，是當時12歲的繼子臨時帶了朋友回家玩，到了吃飯時間，伴侶問孩子是否要回家吃飯，孩子回答「是」，然後就逕自在繼子的房間等待我們用完餐，飯後不久孩子們又若無其事地繼續一起玩。

事後震驚無比的我詢問伴侶，為什麼不邀請孩子一起用餐，他只是淡淡地說，每個家庭狀況不一樣，不是每個家長都希望孩子在外面吃飯，他也不希望對方家長因為孩子常來玩又留在我們家吃飯而感到必須「回報」的壓力。

瑞典人非常尊重彼此的差異，也對家庭時光十分重視，晚餐有時是一家人唯一能團聚的時光，因此特別寶貴；瑞典人的確也重視「有來有往」，人家請客下次一定要請回來，彼此不虧不欠，也展現對彼此的重視，就連父母與成年子女之間也不例外。

習慣事前計畫的瑞典人很少突然上門拜訪親友，若是要一起用餐，也一定是事前約定好，臨時上門破壞他人原有計畫是不太受歡迎的行為。

當然，小孩放學一起玩不在此限，只是為了尊重其他家庭原有計畫，不一起吃飯是瑞典人的溫柔。

瑞典門事件引起討論後，瑞典媒體採訪了許多各年齡層、不同文化背景的瑞典人。

年紀長一點的對這個現象習以為常，他們小時候被規定每天都要回家吃飯；年輕一點的族群表示，小時候遇過這樣的情形，不奇怪，但現在會想要邀請小孩的朋友一起吃飯。而住在鄉村的人通常都會邀請孩子一起用餐，畢竟回家一趟路太遠；都市裡的家庭則更多是孩子各自在家吃飯。

我家則是在台灣文化的影響之下，從詢問臨時上門的小客人要不要回家吃飯，轉變成問他們要不要一起吃飯，不吃的話要不要一起加入晚餐餐桌聊天，或讓孩子在房間吃，免得客人感覺被冷落，小客人們也總能選擇一個最舒適的方式度過這段「瑞典門」時光。

斯德哥爾摩大學的飲食歷史學家泰爾斯壯（Richard Tellström）在接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，瑞典門現象在1960、70年代很普遍。到了90年代，隨著瑞典加入歐盟，食物價格下降，飲食文化也受到大陸歐洲更多影響，瑞典人開始視吃飯為重要的社交活動，也更樂於與家人以外的人一同用餐。

然而，瑞典統計局（Statistics Sweden, SCB）14日公布數據統計，瑞典6月通貨膨脹率已達到8.5％，是1991年來最高漲幅，食物價格也持續飆升。

已慢慢轉變的「瑞典門」待客方式是否會跟著通膨又重新成為普遍現象？就讓我們繼續看下去。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航