深藍與國民黨的戰爭（上）：反日反美的表象下，隱含讓國民黨成為「中共應聲蟲」的願望
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其實與其說「深藍」族群反日，倒不如說他們親共，希望台灣尤其是中國國民黨跟著他們一樣成為中國共產黨在台灣的應聲蟲。重點從來都跟反對日本或者美國毫無關係。
文：吳冠佑
這次安倍晉三總理大臣遭刺殺，中國國民黨跟隨中華民國政府一起降半旗致哀，激怒了「深藍」群眾。他們在新黨號召下包圍八德路的黨中央，咒罵黨主席朱立倫背叛了抗戰英烈，更背叛了黨延續自總理孫中山以及兩位蔣總統以來的傳統路線。不過他們情緒過於激動，讓警方有機會偷偷扣住了他們帶去用來砸向黨中央的雞蛋，才讓衝突沒有繼續升溫。
其實筆者對於中國國民黨乃至於中華民國政府，甚至於美國政府是否有必要為安倍晉三降半旗也是有點意見的。畢竟安倍晉三是日本前內閣總理大臣，並非現任內閣總理大臣，為他降半旗未免有點層級太高。當年李光耀先生去世，馬英九總統雖前往新加坡致哀，但無論是總統府還是中央黨部都沒有降半旗，更何況這次安倍晉三去世，就連日本國內都沒有降半旗。
所以到底要不要降半旗，筆者認為確實是可以再考慮或者再商榷，但是否真如「深藍」群眾所咒罵的那樣，朱立倫違背了孫中山與蔣氏父子以來黨的傳統路線？筆者認為是言過其實的。因為孫中山推翻滿清的革命本來就受到宮崎滔天等日本志士的支持，就連安倍晉三參拜過的忠烈祠裡面，祭祀的也還有山田良政這麼一位死於清軍之手的日本人。
本身為「大亞洲主義」信徒的孫中山，如果到太平洋戰爭爆發還活著，到底他會支持親日的汪精衛政權還是抗日的蔣介石政權，筆者都沒有辦法給出肯定的答案。至於蔣介石雖然領導了對日抗戰，但是他這輩子真正與日本對抗的時間恐怕也就只是那短短的8到14年。戰後兩蔣父子的親日比起今天的民進黨政府就算不是有過之而無不及，對中共的敵意卻肯定是超過日本的。
今天這群「深藍」，用激動的哭腔大罵中國國民黨是「不要臉的東西」，可率先降半旗的不是中國國民黨，是民進黨執政下的中華民國政府。為何他們不去總統府跟民進黨部抗議，只敢找國民黨麻煩？從他們「國旗可以降半旗，黨旗不能夠降半旗」的言論來看，顯然他們不像表面上看起來的那麼痛恨日本或者在乎青天白日滿地紅國旗的尊嚴，一切都只是針對中國國民黨而來。
親北京優先於反日美
其實與其說「深藍」族群反日，倒不如說他們親共，希望台灣尤其是中國國民黨跟著他們一樣成為中國共產黨在台灣的應聲蟲。重點從來都跟反對日本或者美國毫無關係，畢竟中國共產黨也不是一直都反日反美的，當北京方面親美或者親日的時候，他們雖然表面上還是反日或者反美的狂熱作風，但是卻很少會如同他們現在譴責民進黨還有國民黨的態度去譴責北京。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]