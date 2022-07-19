深藍與國民黨的戰爭（上）：反日反美的表象下，隱含讓國民黨成為「中共應聲蟲」的願望

文：吳冠佑

這次安倍晉三總理大臣遭刺殺，中國國民黨跟隨中華民國政府一起降半旗致哀，激怒了「深藍」群眾。他們在新黨號召下包圍八德路的黨中央，咒罵黨主席朱立倫背叛了抗戰英烈，更背叛了黨延續自總理孫中山以及兩位蔣總統以來的傳統路線。不過他們情緒過於激動，讓警方有機會偷偷扣住了他們帶去用來砸向黨中央的雞蛋，才讓衝突沒有繼續升溫。

其實筆者對於中國國民黨乃至於中華民國政府，甚至於美國政府是否有必要為安倍晉三降半旗也是有點意見的。畢竟安倍晉三是日本前內閣總理大臣，並非現任內閣總理大臣，為他降半旗未免有點層級太高。當年李光耀先生去世，馬英九總統雖前往新加坡致哀，但無論是總統府還是中央黨部都沒有降半旗，更何況這次安倍晉三去世，就連日本國內都沒有降半旗。

所以到底要不要降半旗，筆者認為確實是可以再考慮或者再商榷，但是否真如「深藍」群眾所咒罵的那樣，朱立倫違背了孫中山與蔣氏父子以來黨的傳統路線？筆者認為是言過其實的。因為孫中山推翻滿清的革命本來就受到宮崎滔天等日本志士的支持，就連安倍晉三參拜過的忠烈祠裡面，祭祀的也還有山田良政這麼一位死於清軍之手的日本人。

本身為「大亞洲主義」信徒的孫中山，如果到太平洋戰爭爆發還活著，到底他會支持親日的汪精衛政權還是抗日的蔣介石政權，筆者都沒有辦法給出肯定的答案。至於蔣介石雖然領導了對日抗戰，但是他這輩子真正與日本對抗的時間恐怕也就只是那短短的8到14年。戰後兩蔣父子的親日比起今天的民進黨政府就算不是有過之而無不及，對中共的敵意卻肯定是超過日本的。

今天這群「深藍」，用激動的哭腔大罵中國國民黨是「不要臉的東西」，可率先降半旗的不是中國國民黨，是民進黨執政下的中華民國政府。為何他們不去總統府跟民進黨部抗議，只敢找國民黨麻煩？從他們「國旗可以降半旗，黨旗不能夠降半旗」的言論來看，顯然他們不像表面上看起來的那麼痛恨日本或者在乎青天白日滿地紅國旗的尊嚴，一切都只是針對中國國民黨而來。

Photo Credit: 吳冠佑 筆者認為當今台灣的「深藍」，其實是親北京優先於反美日，雖然他們常常表錯晴

親北京優先於反日美

其實與其說「深藍」族群反日，倒不如說他們親共，希望台灣尤其是中國國民黨跟著他們一樣成為中國共產黨在台灣的應聲蟲。重點從來都跟反對日本或者美國毫無關係，畢竟中國共產黨也不是一直都反日反美的，當北京方面親美或者親日的時候，他們雖然表面上還是反日或者反美的狂熱作風，但是卻很少會如同他們現在譴責民進黨還有國民黨的態度去譴責北京。