教育部砸4600萬翻新235所中小學廁所，融入校園特色美感，讓學童不再害怕上廁所
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教育部於110學年度編列4597萬在老舊廁所整修工程，總共補助235間學校翻新廁所。除了改善老舊廁所的硬體空間，也融入校園特色美感。
教育部改善中小學老舊廁所的計畫又有新進展，110學年度補助的235所學校預計今年底會全數完工，本年度砸下將近4600萬的經費，除了改善老舊廁所的硬體空間，也融入校園特色美感。
教育部從2015年起就開始推動「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」，截至2019年底，國教署的年度預算加上行政院的統籌分配款，總共投入了41億元、補助1399間學校的2136次廁所改善工程。近年計畫仍持續推動，於110學年度編列4597萬在老舊廁所整修工程，總共補助235間學校翻新廁所。
教育部國教署的目標，是提供師生乾淨舒適、通風好、採光佳及省水節能的如廁場所，並培養學生美學涵養。計畫運用工程款進行排水、通風、衛生等修繕，同時使用多元材質美化廁所，預計今年底235間學校的工程會全數完工。
澎湖縣中正國小教學大樓的老舊廁所空間及動線規劃不良、光線昏暗，導致孩童對上廁所有陰影，還有家長向學校反映：「小孩在校會忍住，回家才願意上廁所」。反觀該校另一棟行政大樓廁所2020年整修過後，每天都有孩子專程從教學大樓跑到行政大樓上廁所。
因此，中正國小本學年度申請了教學大樓的廁所改建，除了改善硬體設施、改善採光及通風外，入口上方還裝飾了一幅由美術班30位學生共同創作、再由老師燒製而成的方磚拼圖壁畫，讓廁所空間煥然一新，也改善學童害怕如廁的情形。
宜蘭縣國華國中的西側廁所，在整修後融入了學校數理課程特色，男廁牆上貼有數理名人的英文名言、小便斗上方還有數理特色圖案貼紙，一樓女廁天花板彩繪八大行星，三樓天花板有化學式圖案。北側廁所以運動為主題，融入學校游泳、足球、排球等運動特色，像是足球造型燈具、牆上的運動達人英文名言。
花蓮縣北埔國小的廁所改善後格局明亮、通風沒有異味，入口採用學校舞蹈隊和足球隊的特色，並結合學校吉祥物「北埔小子」。女廁是手拿椰葉跳舞的舞蹈隊，男廁則是足球隊，內牆用碎磁磚拼貼城堡圖案。
根據2019年頒布的《教育部國民及學前教育署補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點》，這項計畫的補助優先針對屋齡20年以上，廁所設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良的廁所。教育部111學年度也持續編列預算，未來應有更多中小學能藉此改善廁所環境。
國教署表示，在孩子成長過程中，學校廁所在身心靈發展佔有非常重要的一環，當廁所不再是陰暗、悶臭的場所，學生上廁所就更開心了。國教署將持續與各地方政府合作，協助改善更多的老舊廁所，提供師生安全舒適的如廁空間。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
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「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。