教育部砸4600萬翻新235所中小學廁所，融入校園特色美感，讓學童不再害怕上廁所

教育部改善中小學老舊廁所的計畫又有新進展，110學年度補助的235所學校預計今年底會全數完工，本年度砸下將近4600萬的經費，除了改善老舊廁所的硬體空間，也融入校園特色美感。

教育部從2015年起就開始推動「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」，截至2019年底，國教署的年度預算加上行政院的統籌分配款，總共投入了41億元、補助1399間學校的2136次廁所改善工程。近年計畫仍持續推動，於110學年度編列4597萬在老舊廁所整修工程，總共補助235間學校翻新廁所。

教育部國教署的目標，是提供師生乾淨舒適、通風好、採光佳及省水節能的如廁場所，並培養學生美學涵養。計畫運用工程款進行排水、通風、衛生等修繕，同時使用多元材質美化廁所，預計今年底235間學校的工程會全數完工。

澎湖縣中正國小教學大樓的老舊廁所空間及動線規劃不良、光線昏暗，導致孩童對上廁所有陰影，還有家長向學校反映：「小孩在校會忍住，回家才願意上廁所」。反觀該校另一棟行政大樓廁所2020年整修過後，每天都有孩子專程從教學大樓跑到行政大樓上廁所。

因此，中正國小本學年度申請了教學大樓的廁所改建，除了改善硬體設施、改善採光及通風外，入口上方還裝飾了一幅由美術班30位學生共同創作、再由老師燒製而成的方磚拼圖壁畫，讓廁所空間煥然一新，也改善學童害怕如廁的情形。

Photo Credit: 教育部國教署 中正國小廁所入口上方還裝飾了一幅由美術班30位學生共同創作、再由老師燒製而成的方磚拼圖壁畫。

宜蘭縣國華國中的西側廁所，在整修後融入了學校數理課程特色，男廁牆上貼有數理名人的英文名言、小便斗上方還有數理特色圖案貼紙，一樓女廁天花板彩繪八大行星，三樓天花板有化學式圖案。北側廁所以運動為主題，融入學校游泳、足球、排球等運動特色，像是足球造型燈具、牆上的運動達人英文名言。

花蓮縣北埔國小的廁所改善後格局明亮、通風沒有異味，入口採用學校舞蹈隊和足球隊的特色，並結合學校吉祥物「北埔小子」。女廁是手拿椰葉跳舞的舞蹈隊，男廁則是足球隊，內牆用碎磁磚拼貼城堡圖案。

Photo Credit: 教育部國教署 花蓮縣北埔國小的廁所改善後格局明亮、通風沒有異味。

根據2019年頒布的《教育部國民及學前教育署補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點》，這項計畫的補助優先針對屋齡20年以上，廁所設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良的廁所。教育部111學年度也持續編列預算，未來應有更多中小學能藉此改善廁所環境。

國教署表示，在孩子成長過程中，學校廁所在身心靈發展佔有非常重要的一環，當廁所不再是陰暗、悶臭的場所，學生上廁所就更開心了。國教署將持續與各地方政府合作，協助改善更多的老舊廁所，提供師生安全舒適的如廁空間。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航