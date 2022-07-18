德州小學槍擊案調查報告：系統性失靈、決策錯誤釀21死悲劇，警方未將拯救生命置於自身安全之上

美國德州5月24日發生尤瓦爾迪校園槍擊案，共造成19名學童、2名教師喪命。今（18）日調查報告出爐、內容指出，系統性失靈與決策失誤造成這起嚴重悲劇，即使出動376名警察，卻無法控制住場面、阻止更多的傷亡，持續1個多小時的混亂後才將槍手擊斃。

據《德州論壇報》報導，這份77頁的調查報告是目前為止首次批評州和聯邦執法不作為，不同於其他報告僅將責任歸咎於尤瓦爾迪聯合獨立學區警察局長皮特・阿雷東多（Pete Arredondo）和其他當地警察。這份報告也首度揭露，現場阿雷東多的學校警察僅占5位，絕大多數的人員是聯邦和州執法部門，包含美國邊境巡邏隊149人、州警察91人、尤瓦爾迪警察25名和16名警長代表。

警方執法錯誤，未將拯救無辜生命置於自身安全之上

據報導，警方未能迅速制服槍手，遭到公眾的廣泛譴責和執法人員的批評，警察戰術專家先前也提出批評認為，羅伯小學的警察沒有遵循1999年哥倫拜恩高中大屠殺後製定的原則——警察必須立即面對活躍的槍手，而非在遭到攻擊後撤退、等待支援。

報告中雖列出無數執法錯誤，但問題的根源並不是缺乏人力而無法控制情勢，相反地，數百位比學區警察訓練有素、裝備更好的執法人員及時趕到了現場，本應可以幫助解決正在蔓延的混亂局面，解決公共場所的大規模襲擊，實際上卻因缺乏領導和有效的溝通而失能，數十名軍官在場，卻無人擔任指揮，未能填補阿雷東多不作為造成的領導真空。

報告中寫道：「儘管情況明顯混亂，但現場的高級官員並沒有向任何可能有指揮權的人聯繫，指出缺乏指揮所與需要協助。」、「在這場危機中，現場人員沒有主動建立事件指揮所。」

此外，報告中也列出幾項指揮官應發現並提供協助的事項：指揮官應該留意到無線電異常，並利用其他方式進行溝通；指揮官應該下令檢查教室是否真的被鎖上，並找到萬能鑰匙，以便更快速的進入被槍手鎖起來的教室，或是提供其他進入教室的方法。

學校安全性不足，槍手輕易闖入未鎖校門

羅伯小學雖被一道5英尺高的柵欄包圍著，並設置緊急管理警報系統與制定學校政策，教職員工應隨時保持外門和內門上鎖。然而，許多目擊者告訴委員會，因為鑰匙短缺，員工經常不鎖門，而教師會用石頭、楔子和磁鐵來支撐打開內門和外門。

這起事件，射手輕鬆地翻過柵欄並通過一系列未上鎖的門進入學校，報告指出，如果學校工作人員按照學校的政策要求鎖門，那有機會拖慢槍手幾分鐘的時間，並有足夠長的時間接收警報、躲藏和鎖門。

相對於槍手輕易闖入一連串未鎖校門，執法人員卻因預設門有上鎖，而花費不少時間尋找鑰匙與其他破門方式，但這扇門很可能始終沒有鎖上。

這所學校創立於1955年，不同的門擁有不同的萬能鑰匙，因此尋找正確鑰匙變得複雜。地區警察局的邁克・埃爾南德斯中尉說，他通常會攜帶50把鑰匙到各個校園建築，有時還有工作人員在不知情的情況下換鎖。在槍擊案發生時，其他警官試圖使用埃爾南德斯的鑰匙串為槍手所在的學校大樓尋找合適的萬能鑰匙，但沒有成功。

此外，部分教職員工第一時間並未認真對待入侵者警報，「當他們聽到警報聲時，許多人認為這是另一次緊急救助。」因為警報系統通常是由與移民相關的警察頻繁追捕觸發的，從未發生過與緊急救助有關的校園暴力事件，學區官員告訴委員會，自2022年2月以來，已經發生了47起「安全」或「封鎖」事件，其中大約90%是因為緊急援助。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航