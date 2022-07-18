德州小學槍擊案調查報告：系統性失靈、決策錯誤釀21死悲劇，警方未將拯救生命置於自身安全之上
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德州小學校園槍擊案調查報告出爐，執法人員疏失與校園安全漏洞等系統性問題導致無法及時阻止悲劇。
美國德州5月24日發生尤瓦爾迪校園槍擊案，共造成19名學童、2名教師喪命。今（18）日調查報告出爐、內容指出，系統性失靈與決策失誤造成這起嚴重悲劇，即使出動376名警察，卻無法控制住場面、阻止更多的傷亡，持續1個多小時的混亂後才將槍手擊斃。
據《德州論壇報》報導，這份77頁的調查報告是目前為止首次批評州和聯邦執法不作為，不同於其他報告僅將責任歸咎於尤瓦爾迪聯合獨立學區警察局長皮特・阿雷東多（Pete Arredondo）和其他當地警察。這份報告也首度揭露，現場阿雷東多的學校警察僅占5位，絕大多數的人員是聯邦和州執法部門，包含美國邊境巡邏隊149人、州警察91人、尤瓦爾迪警察25名和16名警長代表。
警方執法錯誤，未將拯救無辜生命置於自身安全之上
據報導，警方未能迅速制服槍手，遭到公眾的廣泛譴責和執法人員的批評，警察戰術專家先前也提出批評認為，羅伯小學的警察沒有遵循1999年哥倫拜恩高中大屠殺後製定的原則——警察必須立即面對活躍的槍手，而非在遭到攻擊後撤退、等待支援。
報告中雖列出無數執法錯誤，但問題的根源並不是缺乏人力而無法控制情勢，相反地，數百位比學區警察訓練有素、裝備更好的執法人員及時趕到了現場，本應可以幫助解決正在蔓延的混亂局面，解決公共場所的大規模襲擊，實際上卻因缺乏領導和有效的溝通而失能，數十名軍官在場，卻無人擔任指揮，未能填補阿雷東多不作為造成的領導真空。
報告中寫道：「儘管情況明顯混亂，但現場的高級官員並沒有向任何可能有指揮權的人聯繫，指出缺乏指揮所與需要協助。」、「在這場危機中，現場人員沒有主動建立事件指揮所。」
此外，報告中也列出幾項指揮官應發現並提供協助的事項：指揮官應該留意到無線電異常，並利用其他方式進行溝通；指揮官應該下令檢查教室是否真的被鎖上，並找到萬能鑰匙，以便更快速的進入被槍手鎖起來的教室，或是提供其他進入教室的方法。
學校安全性不足，槍手輕易闖入未鎖校門
羅伯小學雖被一道5英尺高的柵欄包圍著，並設置緊急管理警報系統與制定學校政策，教職員工應隨時保持外門和內門上鎖。然而，許多目擊者告訴委員會，因為鑰匙短缺，員工經常不鎖門，而教師會用石頭、楔子和磁鐵來支撐打開內門和外門。
這起事件，射手輕鬆地翻過柵欄並通過一系列未上鎖的門進入學校，報告指出，如果學校工作人員按照學校的政策要求鎖門，那有機會拖慢槍手幾分鐘的時間，並有足夠長的時間接收警報、躲藏和鎖門。
相對於槍手輕易闖入一連串未鎖校門，執法人員卻因預設門有上鎖，而花費不少時間尋找鑰匙與其他破門方式，但這扇門很可能始終沒有鎖上。
這所學校創立於1955年，不同的門擁有不同的萬能鑰匙，因此尋找正確鑰匙變得複雜。地區警察局的邁克・埃爾南德斯中尉說，他通常會攜帶50把鑰匙到各個校園建築，有時還有工作人員在不知情的情況下換鎖。在槍擊案發生時，其他警官試圖使用埃爾南德斯的鑰匙串為槍手所在的學校大樓尋找合適的萬能鑰匙，但沒有成功。
此外，部分教職員工第一時間並未認真對待入侵者警報，「當他們聽到警報聲時，許多人認為這是另一次緊急救助。」因為警報系統通常是由與移民相關的警察頻繁追捕觸發的，從未發生過與緊急救助有關的校園暴力事件，學區官員告訴委員會，自2022年2月以來，已經發生了47起「安全」或「封鎖」事件，其中大約90%是因為緊急援助。
新聞來源
- “Systemic failures” in Uvalde shooting went far beyond local police, Texas House report details（The Texas Tribune）
延伸閱讀
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告