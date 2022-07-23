【日劇】《戀愛何必認真？》：在「淺野大媽」譁眾取寵的編劇風格中，重溫日劇黃金年代的無窮餘韻

日式都會愛情新型態：體驗式戀愛

週一晚間十點關西電視台與富士電視台這兩年開闢新檔期，本季推出都會戀愛劇《戀愛何必認真？》（恋なんて、本気でやってどうするの？）由廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨和藤木直人主演，暫且先不論這種每一季均會推出的固定套路，但這種持續穩定且貼近真實社會生活的戀愛文本的產出，本身就是日劇維持一定收視群的一大賣點。

圖片來源：《戀愛何必認真？》

本劇的情節相當程度沿襲了日劇向來的戀愛劇套路，女主角為餐具設計師，抱持著獨身主義，對於與閨蜜吃喝玩樂享受人生的單身愜意生活，感到頗為滿意的純（廣瀨愛麗絲 飾）；男主角則是有「海王」之稱，擅長帶給女性療癒感的天才、看似玩世不恭的剎那戀愛主義者的柊磨（松村北斗 飾）。兩人便在「體驗式戀愛」的默契下，展開了一段擬似戀愛的交往體驗。

在戀愛劇倍出的市場中，這個情節的設定稱不上有新意，但是打出俊男美女卡司與日劇向來擅長的都會愛情元素，仍是日本電視劇每一季度的帶狀生產線上不可或缺的必備品項。

值得一提的是，本劇編劇是沉寂了一陣子、俗稱「淺野大媽」的知名編劇──淺野妙子。淺野妙子在90年代末期以兩部日劇橫空出世，1997年的《戀愛世代》和1998年瘋靡全亞洲的《神啊，請多給我一點時間》挑戰禁忌援交與HIV感染的社會現象，都讓她在當時尚稱保守的電視劇圈迅速聚攏關注。

平心而論，淺野妙子的創作難以一語定評，結構有時頗為散亂，但總能適時的反應日本社會當下的情境樣貌。在早期的成名作中，無論是精巧地融合90年代後期躍升為日劇浪漫地標的彩虹大橋、台場海濱公園、Tiffany水晶蘋果等商業性的流行元素，以置入性行銷的方式與當時東京都會男女生活情境樣貌為藍本，成功地為當年制霸全亞洲的日式「趨勢劇」的爆炸性發展，樹立里程碑式的影視遺產。

這股無法抵禦的浪潮，使得淺野妙子隨後於1998年寫就由金城武與深田恭子所主演的《神啊，請多給我一點時間》，大膽地增添許多社會寫實元素，話題性十足。藉由《神啊》一劇風靡全亞洲，不僅一舉將金城武推向國際舞台，更讓高中生出道的深田恭子，在日本演藝圈鋪墊下成功的基礎。其影響力無論從影視產業的發展歷程來看，抑或商業偶像行銷主義的崛起以觀，都相當巨大。淺野妙子的腳本家事業至此來到第一個事業高峰。

圖片來源：《戀愛世代》 日劇《戀愛世代》（1997年）的水晶蘋果，堪稱是商業置入性行銷的成功典範

女性名家輩出的日劇黃金年代

2000年初期，淺野妙子持續在日劇界作為中流砥柱筆耕不輟。放眼當時的日本編劇界，前有一手打造《白色巨塔》、《GOOD LUCK！》的井上由美子坐鎮；亦不乏擅長人性在面對疾病生死等人性劇的翹楚，創作如《我的生存之道》、《我存在的時間》的橋部敦子；甚至近年重量級的女編劇森下佳子，當時也逐漸打開知名度嶄露頭角。