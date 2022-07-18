旗艦跑車DRGBT KEYLESS Edition新色登場，科技滿配再升級，亮眼新色不耐凡

DRGBT 作為SYM BT靈獸系列旗艦車款，自推出後即以獨特的外型設計及性能跑車的高規格配備，在白牌水冷級距創造市場的旗艦全新標竿，秉持著追求不平凡的精神，DRGBT再次不凡進化，全新DRGBT KEYLESS Edition搭載全新KEYLESS 免鑰匙啟動系統，讓DRGBT在動力性能、安全配備及科技便利上全方位滿足消費者需求，展現旗艦性能跑車風範。

KEYLESS 免鑰匙啟動系統。Photo Credit：SYM

全新升級KEYLESS免鑰匙啟動系統

DRGBT KEYLESS Edition不甘於平凡，升級配備KEYLESS系統，只要攜帶感應鑰匙在身上，即可立即啟動車輛，完全擺脫匆忙尋找鑰匙的厭煩感受，盡情享受極速騎乘體驗。DRGBT KEYLESS Edition所搭配的感應鑰匙更配有遠端尋車系統，按壓感應鑰匙按鈕，車輛即會發出蜂鳴，即時尋車便利十足。

晶透剎車總泵。Photo Credit：SYM

極致工藝展現

DRGBT KEYLESS Edition不凡升級打造全新高質感內裝樣式，全新晶透剎車總泵設計將極致的造車工藝透徹展現，把手開關以最佳人體工學手法打造，採用3D立體式按鍵開關，讓騎士進行功能操作時手感大幅提升，透過整體內裝樣式優化，堆疊出旗艦性能跑車的獨特魅力。

輕量化中置避震。Photo Credit：SYM

R世代頂級性能跑車

以SYM頂尖技術力所打造的R世代158c.c.水冷引擎，讓DRGBT KEYLESS Edition擁有傲視群雄的頂級性能，最大馬力達15.6ps/8000rpm，最大扭力1.53kgm/6000rpm，並搭載輕量化中置懸吊避震系統，讓整體車輛保持接近50:50前後配重，激烈操控時仍保有高度的靈活性與穩定度。作為頂級性能跑車，SYM特別與MAXXIS共同合作開發DRGBT專用的性能胎款MAXXIS-R1N，讓引擎的強大性能得以充分發揮，令消費者全面感受DRGBT KEYLESS Edition所帶來的極致運動樂趣。

TCS+ABS雙電控系統。Photo Credit：SYM

臻至配備與科技

為了讓消費者能安心的體驗DRGBT KEYLESS Edition的性能魅力，SYM也針對安全性及科技配備給予最全面的配置，雙電控系統搭載TCS循跡防滑系統及BOSCH 10代ABS系統，全面守護騎士安全，讓騎士更能無慮的享受DRGBT KEYLESS Edition的頂級性能。作為BT靈獸系列旗艦車款，三陽獨家智慧油電科技所帶來的：零延遲啟動系統；零噪音零污染怠速系統；零後仰懸吊系統2.0，讓車輛啟動時安靜無聲，起步及過彎提升引擎與避震協調性，停下時又可智能斷電，達到節能、穩定又順暢的騎乘體驗。

DRGBT KEYLESS Edition全新上市，首購三重送

DRGBT KEYLESS Edition不凡升級KEYLESS免鑰匙系統，一出場就出色，推出全新「魔幻紅」、「極炫藍」等共計四種車色，並享有首購三重送優惠方案。

DRGBT KEYLESS Edition建議售價$115,000元(不含牌險)

【首購三重送優惠方案】

(1)36期0利率

(2)分期送鋼鐵險

(3)贈環島特仕安全帽

※首購三重送優惠方案自2022/07/15~2022/07/29

※首購三重送優惠方案資訊請以SYM官網公告為準

※【36期0利率】需另加手續費3,000元

※【鋼鐵險】全方面三重保障

(1) 火災事故險(3萬)

(2) 限額車碰車險(保險期間保障限額3萬含免追償；出險時自負額3,000元)

(3) 單一事故駕駛人傷害險(身故200萬/體傷20萬/每一事故保障200萬)

- 險種簡介僅供參考，詳盡承保理賠內容依保單條款辦理

- 理賠僅限自用車輛，營業車輛不在理賠範圍內

※DRGBT銷售方案依該機種官網公告為準