今日本土新增1萬7549例、死亡48例：陳時中抗疫911天卸任、交棒新指揮官王必勝

中央流行疫情指揮中心今（18）日疫情記者會前，辦理指揮官交接儀式，由陳時中交接新任指揮官王必勝。陳時中回顧911天的防疫工作表示，「經過這兩年，努力替國家有貢獻、替社會有盡責，指揮中心已是領導成熟的團隊，不敢說一百分，但都是朝著一百分去努力」。陳時中也向一路共同參與防疫的同仁、媒體表達感謝之意，「再見了，謝謝」。

新任指揮官王必勝上任後表示，現階段仍會專心於防疫工作，努力讓民眾恢復到完全正常的生活。

最年輕2例死亡個案為50多歲男性，皆有慢性病史

指揮中心今（18）日公布國內新增1萬8003例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬7549例本土個案、454例境外移入，確診個案中新增48例死亡；另外，個案分布前5名為新北市2975例、台中市2236例、桃園市1903例、高雄市1883例、台北市1613例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，中重症新增86例，其中包括46例中症、40例重症。新增48例本土病例死亡個案中，最年輕2例死亡個案為50多歲男性，本身有中風等慢性病史。

羅一鈞表示，其中1例死亡個案曾打兩劑疫苗，住院後合併肺炎與呼吸衰竭，不幸死亡。另1例未接種過疫苗，有慢性阻塞性肺病等慢性病史，住院後因肺炎、缺血性心臟病關係也不幸過世。

本土BA.5新增2例，仍與接機有關

國內陸續出現Omicron亞型變異株BA.5本土個案，指揮中心公布今（18）日國內新增46例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及44例境外移入。截至目前國內累計檢出370例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為54例及BA.5為316例；另累計7例本土確定病例，均為BA.5亞型。

羅一鈞表示，今日新增2例本土BA.5，均為50多歲男性，也都是因為到機場接送入境家人，目前累計7例本土BA.5，其中6例與接機有關，分屬4個家庭。另外，最新境外移入檢出BA.4、BA.5佔比達86.4%，已近9成。

指揮中心提醒，目前國內本土個案多於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實疫苗完整接種（打滿3劑者較佳）、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航