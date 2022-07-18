今日本土新增1萬7549例、死亡48例：陳時中抗疫911天卸任、交棒新指揮官王必勝
我們想讓你知道的是
羅一鈞表示，今日新增2例本土BA.5，均為50多歲男性，也都是因為到機場接送入境家人，目前累計7例本土BA.5，其中6例與接機有關，分屬4個家庭。
中央流行疫情指揮中心今（18）日疫情記者會前，辦理指揮官交接儀式，由陳時中交接新任指揮官王必勝。陳時中回顧911天的防疫工作表示，「經過這兩年，努力替國家有貢獻、替社會有盡責，指揮中心已是領導成熟的團隊，不敢說一百分，但都是朝著一百分去努力」。陳時中也向一路共同參與防疫的同仁、媒體表達感謝之意，「再見了，謝謝」。
新任指揮官王必勝上任後表示，現階段仍會專心於防疫工作，努力讓民眾恢復到完全正常的生活。
最年輕2例死亡個案為50多歲男性，皆有慢性病史
指揮中心今（18）日公布國內新增1萬8003例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬7549例本土個案、454例境外移入，確診個案中新增48例死亡；另外，個案分布前5名為新北市2975例、台中市2236例、桃園市1903例、高雄市1883例、台北市1613例。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，中重症新增86例，其中包括46例中症、40例重症。新增48例本土病例死亡個案中，最年輕2例死亡個案為50多歲男性，本身有中風等慢性病史。
羅一鈞表示，其中1例死亡個案曾打兩劑疫苗，住院後合併肺炎與呼吸衰竭，不幸死亡。另1例未接種過疫苗，有慢性阻塞性肺病等慢性病史，住院後因肺炎、缺血性心臟病關係也不幸過世。
本土BA.5新增2例，仍與接機有關
國內陸續出現Omicron亞型變異株BA.5本土個案，指揮中心公布今（18）日國內新增46例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及44例境外移入。截至目前國內累計檢出370例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為54例及BA.5為316例；另累計7例本土確定病例，均為BA.5亞型。
羅一鈞表示，今日新增2例本土BA.5，均為50多歲男性，也都是因為到機場接送入境家人，目前累計7例本土BA.5，其中6例與接機有關，分屬4個家庭。另外，最新境外移入檢出BA.4、BA.5佔比達86.4%，已近9成。
指揮中心提醒，目前國內本土個案多於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實疫苗完整接種（打滿3劑者較佳）、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。
延伸閱讀
- 常見副作用？研究：近半女性施打COVID-19疫苗後月經週期異常、出血量增多
- 研究：BA.5免疫逃脫能力更強，曾染BA.1或BA.2可增保護力
- 歐盟新增Novavax疫苗副作用，接種後可能出現「嚴重過敏反應」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！