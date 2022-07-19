中企拿下辛巴威鋰礦競標，在全球電動車電池市場搶佔關鍵資源
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中國電動汽車電池的生產者們正大筆投資辛巴威的鋰礦。而鋰早已成為電動車電池市場競爭焦點之一。
文：Alexandria Williams
辛巴威一家大型礦業公司確認，明（2023）年起向中國提供一種名為「spodumene精礦」的含鋰礦石。
鋰是實現電動車技術轉型的基石之一。這導致對辛巴威鋰礦的需求大增。該國鋰資源極其豐富。
Zulu鋰礦是Premier African Minerals旗下公司。公司的首席執行官羅奇（George Roach）7月11日對路透社表示，已從中國、歐洲和澳洲競標方中選定蘇州天華TA&A超淨科技有限公司。他稱，「我曾參與11次單獨談判，各方都想得到Zulu。……那段時間真是高度緊張。」
蘇州天華TA&A超淨科技有限公司有意投資3500萬美元，在Zulu礦區設一試驗工廠，幫助該礦增能，達到年產5萬噸含鋰石料。該筆投資將使該公司走上實現鋰電池供應鏈垂直整合之路。
供應鋰和電動車電池
蘇州天華亦為在中國領先的鋰生產商——宜賓天一公司的共同所有者和閃石精礦供應商。蘇州與寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL，簡稱寧德時代）共同擁有宜賓天一。寧德時代生產的鋰離子電池佔全球市場30％以上。
與蘇州天華行動類似，中國浙江華友鈷業上月宣佈，計劃向辛巴威首都附近一硬岩鋰礦投資3億美元。
華友鈷業子公司Prospect Lithium Zimbabwe在一份關於該項目的最新簡報中稱，這筆錢將用於建設一個年處理能力450萬噸礦石的設施，每年生產40萬噸鋰精礦。
不斷變化的電動車電池市場
鋰是製造電動汽車電池的一個關鍵因素，電池技術轉型導致其市場價格急升。電池製造商以前一直倚重鎳錳鈷（NMC）電池，但如今越來越轉而青睞磷酸鐵鋰（LFP）電池。
鋰價上漲已影響到電動汽車整車價格。例如，特斯拉本月即明顯提價，漲了6000美元。
辛巴威擁有世界上若干最大鋰礦，政府希望至2030年使國家成為中上收入經濟體，礦業被視為實現這一願景的關鍵。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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