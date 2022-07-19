中企拿下辛巴威鋰礦競標，在全球電動車電池市場搶佔關鍵資源

文：Alexandria Williams

辛巴威一家大型礦業公司確認，明（2023）年起向中國提供一種名為「spodumene精礦」的含鋰礦石。

鋰是實現電動車技術轉型的基石之一。這導致對辛巴威鋰礦的需求大增。該國鋰資源極其豐富。

Zulu鋰礦是Premier African Minerals旗下公司。公司的首席執行官羅奇（George Roach）7月11日對路透社表示，已從中國、歐洲和澳洲競標方中選定蘇州天華TA&A超淨科技有限公司。他稱，「我曾參與11次單獨談判，各方都想得到Zulu。……那段時間真是高度緊張。」

蘇州天華TA&A超淨科技有限公司有意投資3500萬美元，在Zulu礦區設一試驗工廠，幫助該礦增能，達到年產5萬噸含鋰石料。該筆投資將使該公司走上實現鋰電池供應鏈垂直整合之路。

供應鋰和電動車電池

蘇州天華亦為在中國領先的鋰生產商——宜賓天一公司的共同所有者和閃石精礦供應商。蘇州與寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL，簡稱寧德時代）共同擁有宜賓天一。寧德時代生產的鋰離子電池佔全球市場30％以上。

與蘇州天華行動類似，中國浙江華友鈷業上月宣佈，計劃向辛巴威首都附近一硬岩鋰礦投資3億美元。

華友鈷業子公司Prospect Lithium Zimbabwe在一份關於該項目的最新簡報中稱，這筆錢將用於建設一個年處理能力450萬噸礦石的設施，每年生產40萬噸鋰精礦。

不斷變化的電動車電池市場

鋰是製造電動汽車電池的一個關鍵因素，電池技術轉型導致其市場價格急升。電池製造商以前一直倚重鎳錳鈷（NMC）電池，但如今越來越轉而青睞磷酸鐵鋰（LFP）電池。

鋰價上漲已影響到電動汽車整車價格。例如，特斯拉本月即明顯提價，漲了6000美元。

辛巴威擁有世界上若干最大鋰礦，政府希望至2030年使國家成為中上收入經濟體，礦業被視為實現這一願景的關鍵。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航