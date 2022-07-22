躋身全球前五大社群網站，TikTok如何成為英美主流新聞媒體新戰場？

文：何鉅華

中國短片社群軟體「抖音」自2018年推出以來，迅速冒起，除在中國短片應用程式市場中與騰訊的「微視」和快手科技的「快手」等爭霸之外，其國際版TikTok在國外更呈爆炸式增長，尤其在新冠疫情全球流行及今年俄羅斯入侵烏克蘭之後，更加走勢凌厲。其全球使用者在2021年已突破十億，英美的主流新聞媒體亦已紛紛加入平台，借以爭取和開拓閱聽人。

TikTok躋身全球最受歡迎社群網站

根據similarweb.com的資料，TikTok現已躋身全球最受歡迎前二十大熱門網站之列，榜首為google.com，擁有23億以上使用者，而TikTok目前名列第18位。

截至2022年5月的資料顯示，全球最受歡迎的前五大網站分別是：

google.com youtube.com facebook.com twitter.com instagram.com

若單從社群媒體網路網站的類別看，TikTok更已晉身全球最受歡迎的前五大社群媒體之列，僅居whatsapp之後，名列第5位。

截至2022年5月資料顯示，全球最受歡迎的前五大社群媒體分別是：

facebook.com twitter.com instagram.com whatsapp.com Tiktok.com

值得注意的是，一直高居社群媒體首位的臉書（Facebook），全球粉絲總數在突破19億之後已呈疲態，而今年更出現首次下跌。

抖音TikTok在烏克蘭戰事中順勢崛起

抖音的母公司是總部設於北京的中國字節跳動（ByteDance），抖音內容五花八門，以娛樂搞笑為主，其獨特的演算法及專供智慧型手機使用的短片製作和播放模式，深受年輕人及網路電商歡迎。TikTok讓使用者下載應用程式，初期限錄製15秒短影音，及後加至60秒、90秒，2021年7月容許長至三分鐘，現在甚至可達十分鐘。

在傳播時事訊息方面，這個看似娛樂和電商為主的網路平台也發揮著重大影響力，許多現在TikTok上擁有七位數粉絲的英語新聞媒體，都是在烏克蘭戰爭開始後首次取得了突破。

例如，在俄羅斯入侵烏克蘭的前五天，英國的SkyNews在TikTok上發佈的短片急增了60萬新粉絲，而美國的Vice World News在戰爭的前三周在TikTok上粉絲數由原先的10萬激增加到100萬；其他英美主流新聞媒體都各有斬獲，在戰爭最初幾周在TikTok的粉絲數都有巨幅增長，連最初一直不太看重TikTok的英國公共媒體BBC在戰事初起時也加入平台，開始專製短片新聞在TikTok上播送。

英美主流媒體放眼未來，搶攻TikTok市場

英國《新聞公報》（Press Gazette）最近便根據TikTok的統計數據分析了英美主流新聞媒體目前借重TikTok的情況。

根據2022年6月份的統計資料顯示，美國的美國廣播公司ABC News、國家廣播公司NBC News、哥倫比亞廣播公司CBS News、VICE World News、《華盛頓郵報》（Washinton Post）、美國有線電視新聞網CNN；英國的《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞台Sky News、《太陽報》（The Sun）、ITV新聞（ITV News）、《每日電訊報》（The Telegraph）、英國GB News新聞頻道等都已設專人專組積極開發TikTok使用者。

翻攝自英國《新聞公報》網頁 英美主流媒體TikTok粉絲人數排行榜

暫居前列者ABC News的TikTok粉絲數達440萬，英國《每日郵報》粉絲數達380萬，而在2022年才起步的BBC現有粉絲數約超過7萬。

對於爭取TikTok粉絲或已初見成績的英美新聞媒體，大抵都是基於放眼未來，因為在財務上目前仍沒有「變現」的機會。在YouTube或Facebook上，新聞媒體則可從瀏覽量中獲得一部分廣告收入，這方面TikTok目前並未提供。

國際化路途艱難，TikTok因資安問題遭多國抵制

TikTok迅速崛起的同時，其業務亦受到中國大陸對外關係變化的影響。2020年中印邊境爭端爆發，印度政府便曾禁止TikTok和其他58個中國的應用程式在印度下載使用。

近年中美交惡，前美國總統川普於2020年8月下令禁止TikTok和微信在美國營運，但禁令在連串法律訴訟下還未正式全面執行時，於2021年6月已被新總統拜登下令撤銷。不過，美國仍一直質疑中國的媒體和網路平台或都直通中國國安當局，以致對美國使用者的數據存在安全隱患，基於此一理由，美國金融監管當局對TikTok母公司字節跳動公司申請在美上市實施嚴格審查，以致字節跳動終於去年4月宣佈擱置美國上市集資計劃。

Photo Credit: AP / 達志影像

事實上，在中美目前陷於冷戰之下，以百計已在美國上市的其他中國企業亦已因類似的國安理由或財務審計不符美國制度的理由而先後面臨退市命運。

據中國媒體報導，字節跳動自2012年成立後，已經過9次重大融資，旗下兩大業務範疇包括原先資訊頻道的「今日頭條」和2018年推出的短片應用程式「抖音」兩個中外版，業務都急速增長，2021年的全年收入據報總共約為580億美元。公司若成功上市，估值將達人民幣2兆元。

今年5月，字節跳動集團的主公司已由「字節跳動有限公司」更名為「抖音有限公司」，據傳繼美國上市失敗後，現正醞釀申請改在香港上市。

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航