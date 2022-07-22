躋身全球前五大社群網站，TikTok如何成為英美主流新聞媒體新戰場？
我們想讓你知道的是
英美媒體在TikTok上暫居前列者的ABC News粉絲數達440萬，英國《每日郵報》粉絲數達380萬，2022年才起步的BBC現有粉絲數約7萬。而這些媒體大抵是基於放眼未來，因為投資資源在TikTok目前還沒有「變現」的機會。
文：何鉅華
中國短片社群軟體「抖音」自2018年推出以來，迅速冒起，除在中國短片應用程式市場中與騰訊的「微視」和快手科技的「快手」等爭霸之外，其國際版TikTok在國外更呈爆炸式增長，尤其在新冠疫情全球流行及今年俄羅斯入侵烏克蘭之後，更加走勢凌厲。其全球使用者在2021年已突破十億，英美的主流新聞媒體亦已紛紛加入平台，借以爭取和開拓閱聽人。
TikTok躋身全球最受歡迎社群網站
根據similarweb.com的資料，TikTok現已躋身全球最受歡迎前二十大熱門網站之列，榜首為google.com，擁有23億以上使用者，而TikTok目前名列第18位。
截至2022年5月的資料顯示，全球最受歡迎的前五大網站分別是：
- google.com
- youtube.com
- facebook.com
- twitter.com
- instagram.com
若單從社群媒體網路網站的類別看，TikTok更已晉身全球最受歡迎的前五大社群媒體之列，僅居whatsapp之後，名列第5位。
截至2022年5月資料顯示，全球最受歡迎的前五大社群媒體分別是：
- facebook.com
- twitter.com
- instagram.com
- whatsapp.com
- Tiktok.com
值得注意的是，一直高居社群媒體首位的臉書（Facebook），全球粉絲總數在突破19億之後已呈疲態，而今年更出現首次下跌。
抖音TikTok在烏克蘭戰事中順勢崛起
抖音的母公司是總部設於北京的中國字節跳動（ByteDance），抖音內容五花八門，以娛樂搞笑為主，其獨特的演算法及專供智慧型手機使用的短片製作和播放模式，深受年輕人及網路電商歡迎。TikTok讓使用者下載應用程式，初期限錄製15秒短影音，及後加至60秒、90秒，2021年7月容許長至三分鐘，現在甚至可達十分鐘。
在傳播時事訊息方面，這個看似娛樂和電商為主的網路平台也發揮著重大影響力，許多現在TikTok上擁有七位數粉絲的英語新聞媒體，都是在烏克蘭戰爭開始後首次取得了突破。
例如，在俄羅斯入侵烏克蘭的前五天，英國的SkyNews在TikTok上發佈的短片急增了60萬新粉絲，而美國的Vice World News在戰爭的前三周在TikTok上粉絲數由原先的10萬激增加到100萬；其他英美主流新聞媒體都各有斬獲，在戰爭最初幾周在TikTok的粉絲數都有巨幅增長，連最初一直不太看重TikTok的英國公共媒體BBC在戰事初起時也加入平台，開始專製短片新聞在TikTok上播送。
英美主流媒體放眼未來，搶攻TikTok市場
英國《新聞公報》（Press Gazette）最近便根據TikTok的統計數據分析了英美主流新聞媒體目前借重TikTok的情況。
根據2022年6月份的統計資料顯示，美國的美國廣播公司ABC News、國家廣播公司NBC News、哥倫比亞廣播公司CBS News、VICE World News、《華盛頓郵報》（Washinton Post）、美國有線電視新聞網CNN；英國的《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞台Sky News、《太陽報》（The Sun）、ITV新聞（ITV News）、《每日電訊報》（The Telegraph）、英國GB News新聞頻道等都已設專人專組積極開發TikTok使用者。
暫居前列者ABC News的TikTok粉絲數達440萬，英國《每日郵報》粉絲數達380萬，而在2022年才起步的BBC現有粉絲數約超過7萬。
對於爭取TikTok粉絲或已初見成績的英美新聞媒體，大抵都是基於放眼未來，因為在財務上目前仍沒有「變現」的機會。在YouTube或Facebook上，新聞媒體則可從瀏覽量中獲得一部分廣告收入，這方面TikTok目前並未提供。
國際化路途艱難，TikTok因資安問題遭多國抵制
TikTok迅速崛起的同時，其業務亦受到中國大陸對外關係變化的影響。2020年中印邊境爭端爆發，印度政府便曾禁止TikTok和其他58個中國的應用程式在印度下載使用。
近年中美交惡，前美國總統川普於2020年8月下令禁止TikTok和微信在美國營運，但禁令在連串法律訴訟下還未正式全面執行時，於2021年6月已被新總統拜登下令撤銷。不過，美國仍一直質疑中國的媒體和網路平台或都直通中國國安當局，以致對美國使用者的數據存在安全隱患，基於此一理由，美國金融監管當局對TikTok母公司字節跳動公司申請在美上市實施嚴格審查，以致字節跳動終於去年4月宣佈擱置美國上市集資計劃。
事實上，在中美目前陷於冷戰之下，以百計已在美國上市的其他中國企業亦已因類似的國安理由或財務審計不符美國制度的理由而先後面臨退市命運。
據中國媒體報導，字節跳動自2012年成立後，已經過9次重大融資，旗下兩大業務範疇包括原先資訊頻道的「今日頭條」和2018年推出的短片應用程式「抖音」兩個中外版，業務都急速增長，2021年的全年收入據報總共約為580億美元。公司若成功上市，估值將達人民幣2兆元。
今年5月，字節跳動集團的主公司已由「字節跳動有限公司」更名為「抖音有限公司」，據傳繼美國上市失敗後，現正醞釀申請改在香港上市。
更多卓越電子報文章
延伸閱讀
- TikTok行銷指南：重點數據、平台困境、廣告格式，以及10大素材建議一次掌握！
- 【對談】臉書新聞合作夥伴方案經理，回答你對動態消息、演算法與影片觸及率的疑問
- 2022年《路透社》紀念講座：動盪時期的新聞業——坦克、TikTok與信任
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。