《超實踐！自律神經調理指南》：除了荷爾蒙變化，「災害不適」也可能造成自律神經失調

文：工藤孝文

女性有幾個需要注意的時期

自律神經和荷爾蒙的分泌有著密切關聯，因此荷爾蒙失調也是導致自律神經不穩定的一項因素。荷爾蒙的種類很多，其中與人生階段的關係最密切、最重要的就是性荷爾蒙。

以女性來說，最具代表性的女性荷爾蒙：雌激素的分泌，會在青春期時急劇增加，在更年期時急劇減少。此外，雌激素還會伴隨每個月的月經週期增減，懷孕及哺乳期時也會產生不規則的變化。除了雌激素外，名為黃體素的女性荷爾蒙也會隨著月經週期增減。

女性因為荷爾蒙的平衡相當複雜所以容易紊亂，尤其在青春期、懷孕及哺乳期、更年期時，變化尤為激烈。因此在這幾個時期，自律神經也容易變得不穩定。

至於男性，最具代表性的男性荷爾蒙：睪固酮，則不會像女性的雌激素那樣產生太大的變化。可是由於從40多歲開始，睪固酮的分泌就會逐漸減少，所以也有些人會長時間出現男性更年期的症狀，進而導致自律神經變得不穩定。

更年期並非女性的專利，男性也必須多加留意。

女性荷爾蒙會在青春期時激增，在性成熟期達到穩定，在更年期急劇減少，然後在老年期維持少量分泌的狀態。另外，女性還會在哺乳期分泌出特殊的女性荷爾蒙。整體呈現這樣的波形。

Photo Credit：台灣東販

發生期間較女性為長，男性容易紊亂的時期主要在40～60多歲

男性荷爾蒙的分泌儘管會隨著年齡增加而減少，其變化卻較女性來得和緩。可是過了40歲之後，男性也容易出現荷爾蒙失調的狀況，而這段期間稱為男性更年期。

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近年不斷增加的「災害不適」

自律神經紊亂的主要原因，除了先前提過的壓力、與人生階段之間的關係外，還有一個就是在現代社會無法忽視的「災害不適」。「災害不適」是我個人自創的詞，指的是近年來日本發生風險提高的地震、水災，以及威脅全世界的新型冠狀病毒感染症等，因各式各樣的災害所帶來的壓力，導致自律神經失調，產生不安、暈眩、心悸、過度呼吸、失眠、憂鬱等症狀。

就廣義而言，這的確是因壓力所引起的自律神經失調症，不過我認為將這些不適症狀明確定調為受到災害的影響，更容易掌握發病的原因，進而採取確切的處置對策，所以才會提倡「災害不適」這個用語。

尤其在新冠疫情之下，產生被稱為「疫情憂鬱症」的精神症狀的患者人數劇增。左頁為針對本院患者進行是否有產生該症狀的問卷調查結果，居然有占整體約五成的人，都產生了疫情憂鬱症的症狀。

至於地震和水災，如果是實際遭遇過災害的人自然不用說，有些人甚至光是看到電視裡的影像，就會產生災害不適的症狀。希望各位能夠將這種不適感視為災害所引起的自律神經失調症，及早採取應對措施。

在新冠疫情下，為這些症狀所苦的人正在增加

以下為針對來我診所就診的20～50多歲男女共528名（男性64例，女性464例），進行是否有「疫情憂鬱症」症狀的問卷調查結果。可以看出有症狀者約占整體的五成。

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書籍介紹

本文摘錄自《超實踐！自律神經調理指南：找到身體不適的真正原因》，台灣東販出版

作者：工藤孝文

譯者：曹茹蘋

疫情之下，生活、工作、學習的模式大變，因此感受到壓力，引起身心不適……難以入睡、情緒低落，總是煩躁不安，身體不適但找不出原因……這些都可能是「自律神經失調」惹的禍！

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Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航