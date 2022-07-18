安倍晉三的外交遺產：讓日本「重返」東南亞，與美國攜手創造印太戰略

日本在安倍晉三兩度首相任內，徹底轉變了外交和國防方向，這當然包括日本對東南亞的政策。

90代初，日本經濟泡沫化後，對外關係也一時陷入低迷。雖然多次在不同政府下提出積極重返國際事務的意願，踴躍推動與東南亞的合作，重建戰後60代至80代舉足輕重的經濟和政治影響力，不過直到安倍第二次出任首相，都無法實現。有觀察者還認為日本在國際和區域政治上會逐漸被邊緣化。

自安倍2012年帶領自民黨進在大選中獲勝，再次擔任首相之後，他便積極重整日本外交戰略和國防事務。作為首相的第一次出訪，安倍選擇到泰國、越南和印尼，而不是傳統上的美國，似乎表示對東南亞的重視。安倍任內也多次參與有關東南亞的國際活動，和出訪東南亞各國，提倡各種經濟和安全合作，同時也積極與盟友美國配合在區域內的各項政策。

在安倍2020年卸任時，日本已明顯與區域國家和東協提升各方面合作，涵蓋東南亞的美國印太戰略也清楚地帶有安倍和日本的影子。

深化日本－東南亞的互動

安倍晉三2012上台後不久，我曾參加過幾次有關日本外交和區域安全的研討會和對話。當時，有與會者表示安倍政府將注重與東南亞的關係，也強調日本會在安全事務的參與上，會比以往更加活躍。必須承認，我當時對這些說法有一定保留。

畢竟，在安倍第二次接任首相之前，也有日本政府曾提出過類似意見，最後因為有其他更重要的議題，或因為倒閣，這些政治支票都無法兌現。這也包括安倍第一次主政時，提出四邊安全對話（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）下，希望與東南亞加深互動。因此，對安倍政府提出的各種合作方案，持著「有待觀察」的態度。

結果，安倍政府在外務，包括在與東南亞事務上，卻出乎預料地積極。除了第一次首相出訪選擇東南亞以外，安倍政府還推動日本企業在本區域投資，不但設立工廠，還積極推動輸出高速鐵路等基礎建設。其中的動機當然包括分散日本企業長年在中國投資的風險，讓產業鏈更加多元，在人工成本較低的東南亞尋找商機、開發新市場，更在日中關係日益緊張之際，減少日本對中國的依賴。不過，日本政府和企業的選擇也確實讓東南亞不少國家和人民受益。