安倍晉三的外交遺產：讓日本「重返」東南亞，與美國攜手創造印太戰略
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日本在安倍的領導下，在與東南亞的多邊合作上，也扮演了關鍵的樞紐角色，不但奠定了日本在區域和地緣政治裡的核心地位，更是與美國和他美國盟友攜手創造印太戰略，鞏固了區域安全和經濟規則和合作框架。
日本在安倍晉三兩度首相任內，徹底轉變了外交和國防方向，這當然包括日本對東南亞的政策。
90代初，日本經濟泡沫化後，對外關係也一時陷入低迷。雖然多次在不同政府下提出積極重返國際事務的意願，踴躍推動與東南亞的合作，重建戰後60代至80代舉足輕重的經濟和政治影響力，不過直到安倍第二次出任首相，都無法實現。有觀察者還認為日本在國際和區域政治上會逐漸被邊緣化。
自安倍2012年帶領自民黨進在大選中獲勝，再次擔任首相之後，他便積極重整日本外交戰略和國防事務。作為首相的第一次出訪，安倍選擇到泰國、越南和印尼，而不是傳統上的美國，似乎表示對東南亞的重視。安倍任內也多次參與有關東南亞的國際活動，和出訪東南亞各國，提倡各種經濟和安全合作，同時也積極與盟友美國配合在區域內的各項政策。
在安倍2020年卸任時，日本已明顯與區域國家和東協提升各方面合作，涵蓋東南亞的美國印太戰略也清楚地帶有安倍和日本的影子。
深化日本－東南亞的互動
安倍晉三2012上台後不久，我曾參加過幾次有關日本外交和區域安全的研討會和對話。當時，有與會者表示安倍政府將注重與東南亞的關係，也強調日本會在安全事務的參與上，會比以往更加活躍。必須承認，我當時對這些說法有一定保留。
畢竟，在安倍第二次接任首相之前，也有日本政府曾提出過類似意見，最後因為有其他更重要的議題，或因為倒閣，這些政治支票都無法兌現。這也包括安倍第一次主政時，提出四邊安全對話（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）下，希望與東南亞加深互動。因此，對安倍政府提出的各種合作方案，持著「有待觀察」的態度。
結果，安倍政府在外務，包括在與東南亞事務上，卻出乎預料地積極。除了第一次首相出訪選擇東南亞以外，安倍政府還推動日本企業在本區域投資，不但設立工廠，還積極推動輸出高速鐵路等基礎建設。其中的動機當然包括分散日本企業長年在中國投資的風險，讓產業鏈更加多元，在人工成本較低的東南亞尋找商機、開發新市場，更在日中關係日益緊張之際，減少日本對中國的依賴。不過，日本政府和企業的選擇也確實讓東南亞不少國家和人民受益。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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