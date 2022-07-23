【專訪】作家楊隸亞：從《女子漢》到《男子漢》，創造一個「允許哭泣的場合」
我們想讓你知道的是
「痛苦與憂鬱也可以並存，世界不是只有單面的。他們有的運用自己的小聰明，或者不滿地與世界拚搏。我只想寫出敘事的聲音，角色的心情，我想寫的是——有人平平凡凡地活著。畢竟——人生沒有那麼多drama啊。」沒有抓馬，也可以讓你讀了很傷心，這是楊隸亞的本事。
大多數人認識楊隸亞，或許是林榮三散文首獎作品〈結婚座〉，以及而後出版的散文集《女子漢》（2017）。但他自承，早在20歲便開始寫小說，那遠比散文得獎更早，只是先以散文出道，再來發行小說集。
兩部作品猶如對話，從女而男，《女子漢》想訴說的，是「不典型女性」的聲音，用的是第一人稱視野；而《男子漢》則由小說形成故事聲調，楊隸亞想完成的是「跨越」，他說：「有一塊地方沒有被談論」，而這是有別於男作家能梳理的寫作。
角落生物的憂鬱：男性也可以柔弱
沒有被談論的是什麼？他在《男子漢》後記提到「History」一詞，往往以男性作為大時代敘事主權聲音——但他的小說偏要反其道而行，去書寫失意男子的憂傷面容。「在台灣，家長會規定男生百分之八十要選理科，那剩下來的人呢？我想寫這些邊緣人物，或許他們就很像是『角落生物』吧。」啊是的，怕冷的北極熊、被吃剩的炸蝦尾巴、炸豬排掉落的油渣渣，這些無人看顧的角落生物，尚且有一大批人在意他們的設定——但悖離常軌的人呢？有人知道這些人去了哪裡嗎？
《男子漢》碰觸社會底層不被看見的角落，跨性別、繭居族、精神疾病患者、外籍移工......這些失去可愛外表包裝的「角落生物」，背後都有其繁複傷心的人生故事。我問楊隸亞，有沒有想過這些也可以透過田調的方式以散文呈現？他是這樣回答的：「我認為散文是把自己交出去，不可以虛構。但小說反而可以用故事，站著一點距離。而且，小說可以有各種可能。」換言之，在小說之中，生命不會被定型，反而可以更有彈性地在故事以外的地方生長。
從《女子漢》到《男子漢》，楊隸亞以文字「翻轉社會標籤」，從前者對女性自身個體的凝視，到後者對憂鬱男性的觀察，楊隸亞的視角始終願意為了那些「角落生物」停留。他說起家人不幸的失敗、學弟赴澳洲打工後的頹然，想起社會說「學以致用」的挫敗感，忽而理解男性活在一個又一個陽剛的敘事之中，中年爸爸、宅男、工廠技術員......從來沒有人想像他們也可以陰性、柔弱。《男子漢》創造了一個「允許哭泣的場合」，像朱疋設計的書封，男性憂鬱掩面，在失敗中流淚。
櫃子與扮裝：無意識的書寫
閱讀《男子漢》的過程中，我注意到諸多主題反覆出現在小說片段中，但楊隸亞卻說：「看了題目，我嚇了一跳。連我自己都沒發現。」這些無意識的書寫，或許對小說家而言，並不一定有什麼特殊的意義，但對於敏銳的讀者而言，或許會是按圖索驥的一條路線。例如櫃子，〈結婚秀〉裡有躲進鐵櫃的男孩、〈島的遊戲〉強調自己打開母親衣櫃的主角、〈親愛的神大兵〉手機被班長鎖進鐵櫃子裡的李元芳、〈大貓〉裡述說自己鎖在櫃子的生理女孩……我始終忍不住問楊隸亞，「櫃子」對他而言，是什麼？
他說：「或許是一種心情，一種『不可見』的。關起來、沒有陽光的。不合法的、社會不去關注的。」這不僅僅是屬於LGBTQ的，櫃子在楊隸亞的小說裡，有著更廣大的視野，甚至也涵蓋了異性戀男性的憂傷。
其實早在訪談開頭，我們便談起了對於「性／別」議題近幾年來的觀察，從2017、2018年的醞釀、上街頭、關鍵詞爆炸與公投，到了2019年《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過以後，楊隸亞總覺得好像多數人將「性別平權=多元成家=同婚」，他說：「但性別不只是兩性，甚至是眾生相的生存價值啊。」是啊，在陽光照射「以外」的地方，聚集著更多憂傷的角落生物，等待被看見。
需要被看見的還有扮裝（drag）者，從酷兒研究者Judith Butler等人提出理論至今，《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）等變裝為主的節目，也登上了Netflix等影音平台。然而台灣仍是對跨性別與多元性別相當殘酷的社會，從成大跨性別學生宿舍事件、性別友善廁所多數撿現成掛牌等例而言，扮裝者時常需要收到大量異樣注目與騷擾。《男子漢》裡也出現〈結婚秀〉裡刻意中性化的主角、〈親愛的神大兵〉裡大方穿著蘿莉裝的李元芳、〈島的遊戲〉裡被同學欺負的天藍色洋裝、〈茶藝館的搖滾蛋寶〉穿梭紅包場的男扮女裝……我問楊隸亞，如何看待「扮裝」？
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。