幕前幕後——記第40屆香港金像獎

九展外的交通狀況，自昨日下午已經開始擠塞，大太陽照在馬路上，司機不耐煩地等待下一個空隙可以讓車子向前行。踏着高跟鞋和穿着黑色晚禮裝的女子，連跑帶跳地在行人路上走着，走過一排木無表情的軍裝警員在站崗，推開玻璃門，進入九展的商場。

會場內的氣氛，卻有點突兀。整個中庭放滿一台台按摩椅，原來正舉行品牌促銷活動，顧客們躺在椅上享免費舒筋活絡試用服務。沿扶手電梯上一層，美食廣場裡一家大小在冒着汗狼吞虎嚥，吃着車仔麵凍檸茶。

再上一層樓，才瞥見熱情的粉絲在商場一角等候，焦躁的眼神，正等待心儀偶像路過。

辦了數十屆的香港電影金像獎，今次因為疫情，押後再押後，又因為政府場地限制更嚴謹，故不再像以往在文化中心舉行，改為到私人商場九展舉行。

今次拿得播映權的ViuTV，大熱男團MIRROR出席任開場表演嘉賓，他們稍後的演唱會一票難求，讓粉絲們都趕到這裡碰碰運氣。有推着嬰兒車的母親，也在人群中等待。

幸好，這是室內場地，冷氣開放。三十多度高溫下，等的舒暢，來演出的也不用汗流浹背。

頒獎禮前的紅地毯活動，以往在文化中心的露天地段舉行。今年移到室內一個巨型場館，冷氣開放。紅地毯的背景板設計為馬蹄型，明星藝人逆時針方向走，時而停下拍照或接受訪問。

紅地毯並不是一張實體地氈，而是一個巨型走道，以背景板燈光及美術設計，製造出最佳的拍攝空間，讓藝人們展示最漂亮的一面供人拍攝。

樓下的小市民盡情吃喝，樓上的明星卻犧牲食欲，擠進窄身服裝裡，展示美好身段。女演員踏着超高高跟鞋，或帶尾的蛋糕型裙子，舉步為艱。女演員周秀娜的透視裙子出場，轉個圈，記者追問着：「這條裙會不會走光？之前要不要節食？」

被稱為大馬女神的林明禎，穿着黃色裙子出場。記者追問着：「今天不夠性感呢！」林笑着回應：「吓，這條裙已很貼身了。不夠性感嗎？」然後按大家的要求，在場轉一個身，報以甜美笑容。

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有好幾個較年輕的女演員，都選擇穿型格性感風的全黑男裝，但出場前，都要用膠紙把會走光的皮膚封好。一再照鏡，核對過不穿崩，才敢出場。

MIRROR在紅地毯給記者拉着拍照和問問題，好一段時間未能回後台。十二個穿黑的男子，有人特別疲憊，有人害羞躲在一旁，也有人笑意盈盈。男藝人被評頭品足的程度，始終不及女的。

全場最輕鬆，要數導演許鞍華、紀錄片導演／美術指導文念中等。許像個孩子一樣，一邊走紅地毯一邊自拍，在鏡頭前抓抓頭，看看手機，好像在逛街不是在走紅地毯。

許導穿了一襲碎花挺身裙子，配戴了小手袋，白色的球鞋前沿別了閃閃的飾物。「我們是來玩的。」她們給人這種感覺，沒有包袱，不必在意別人的眼神。你可以感覺到一種樂在其中。

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男演員張家輝也很輕鬆，出來跟熟稔的記者擁抱打招呼。有記者反問他，搞笑男團ERROR的保琦視他為偶像。張不好意思道：「吖哎，我都唔係好認到佢地。保琦是不是肥肥地那一個？」

記者也不知道怎答話，ERROR最胖的肯定不是保琦。後來在晚會，張在台上當着鏡頭面前叫保琦舉手，保琦像個嚇壞了的學生，給老師點名，他呆了一呆舉了手。張在台上沒有解釋，其實原來在紅地毯有這個前傳。

頒獎禮晚上七時半開始，特設一個環節，向第39屆因為疫情停辦實體的部分得獎者，補頒金像獎座。金像獎主席爾冬陞早前接受我訪問時強調，他念茲在茲，也希望親手在台上把獎座交給得獎者。

2020年夏天，只為疫情突襲，只辦了網上宣讀的簡單儀式，一直感到遺憾。

有人說，頒獎禮沉悶，缺了以往的雄心壯志或高潮迭起。猶記得幾個月前正籌備頒獎禮時，正值第五波疫情，香港天天有病人逝世，社會氣氛一片低沉。爾冬陞當時說，特別提醒團隊，今年的講稿不要太過輕佻。

現場觀看，有不少細節頗為貼心。頒獎禮由於在電視同步播放，去廣告的時候，大會在螢幕播放多條將會上映的港產片宣傳片，不少是新晉導演和年輕演員的作品，讓場內前輩後輩一起觀賞，一起來期待香港電影的未來，也是合宜。

由於觀眾主要為業界人士和記者，大家總不會像粉絲一樣喊破喉嚨，家庭觀眾投訴到「好像沒有甚麼人拍掌」。事實上，現場觀看的氣氛，能辨識到一些透過電視螢幕看不到的微妙質感。

其中一個最被忽略的環節，就是向近期身故電影工作者致敬一段。小時候看金像獎只愛看明星，或只關心心儀電影是否拿到獎。人成熟了才明白，那一些價值更重要。

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金像獎是由多個電影工作屬會組成，它雖然面向公眾，但總的來說也是服務業界。不少電影工作者打拼了大半生，但公眾對他或她並不熟悉，到百年歸老或不幸病故，在這一個典禮上作最後致敬也是恰當的尊重。

別小看這個環節，四分鐘包含數十個名字和照片，每一張臉每一個名字閃過只是一剎，疏忽是很容易搞錯的，別的錯還可以容忍，但對已逝者的尊重就萬萬不能錯，故大會職員要再三小心核實。

今年的致敬環節，最後一段頗特別。大家看到倪匡及羅啟銳，才不過是近日離世。「剪到最後一刻」，幕後的工作人員說，典禮一日未舉行，離世的電影業人士，都會放進去。

但最後一位，並不是大家熟悉的名字。名為「八姐」朱日紅的副導演，她由基層場記出身。螢幕上，一位戴眼鏡的白髮婆婆在大銀幕出現，以市井口吻說：「我做了副導五六十年，由場記開始，才學到東西。做好服裝道具，所有關套戲的事，就不會被人罵了。我希望大家都做一個盡責的副導演，係咁啦，bye bye！」