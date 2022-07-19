不能說種族與宗教段子？從脫口秀俱樂部被取締，看馬來西亞言論自由與法律禁區

在馬來西亞吉隆玻，2014年成立的Crackhouse Comedy Club（以下簡稱Crackhouse） 通過每週兩次的開放麥活動，孕育了不少脫口秀演員。然而在今年6月4日的開放麥中，一名身穿馬來傳統服裝且披上頭巾的巫裔女子，在上台自我介紹為Amy，並說「我是馬來穆斯林，能夠背誦第15節《可蘭經》，但等一等……」後，便扯下頭巾與馬來服，露出裡邊的吊帶背心與熱褲。這段演出的影片後來被上傳到網路，引起馬來社群譁然，直指此舉是在侮辱伊斯蘭。

雖然該女子與上傳影片的男友Alex很快被警方逮捕，並在刑事法典第298A條文（通過宗教引發混亂）被提控，但仍有網民挖出該俱樂部聯合創辦人Rizal van Geyzel過往的數段表演影片，認為他的段子和演出也侮辱了伊斯蘭或馬來人，甚至要求有關當局關閉該脫口秀俱樂部。

巧合的是，吉隆玻市政廳隨即宣佈吊銷該Crackhouse的營業，原因是它僅擁有飲食執照而沒有娛樂執照。而Rizal稍後也被警方援引煽動法令和多媒體法令扣留，然而截稿為止，他已經被釋放且尚未被控。

馬來西亞各社群如何看此風波？

有趣的是，馬來西亞不同的社群對這起事件有著截然不同的反應。

馬來西亞英語脫口秀社群主流的立場是，這名女子的行為並不是喜劇，而是存粹的冒犯和嘩眾取寵，政府也不應該因為表演者的內容而關閉Crackhouse。俱樂部官方也通過媒體文告與該女子切割，表示不知道她會當眾脫衣，而所有表演者在上台前都被告知表演不能觸及皇室與宗教。女子表演結束後的當晚，俱樂部就告知對方，她與其男友已被列入黑名單，不得再造訪。

至於華人社會，儘管也不贊成政府關閉Crackhouse，但卻支持該女子的表演行為。不少華裔網民都在相關的新聞下留言表示，該女子只是在行使自己的服裝自由，不該被逮捕。比如在野黨行動黨社青團全國宣傳秘書吳家良就發文告表示，所有演員應該享有表演、幽默和著裝的自由。警方的逮捕行為不僅壓縮了馬來西亞藝術的發展空間，也會導致白色恐怖蔓延。

馬來社群方面，不僅支持警方逮捕表演者，也支持關閉Crackhouse。因為他們發現，俱樂部的表演內容，包括Rizal本人的段子，也有許多觸及種族的內容。不僅如此，有販賣酒精的Crackhouse，居然允許穆斯林馬來觀眾入內。