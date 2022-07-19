旺角街市重建，市建局奪去基層醫療用地

繼早前市建局私有化九龍城街市公家地轉為私樓發展後，再有另一幅位處核心地段的民生用地被不幸看中。比市建局「吞併」九龍城街市影響更深的是，今次受影響的是油尖旺區極為短缺的長者及基層醫療設施。

位於亞皆老街的旺角街市，空置12年，一度被政府納入賣地表擬建商廈。在油尖旺區議會強烈關注區內缺乏基層醫療設施（尤其是長者牙科服務）下，始在2018年獲政府考慮在賣地條款要求中標者在旺角街市原址提供地區康健中心，在民間努力下，勉強將該地保留一點公共用途。

原本事情頗為暢順，甚至已在擬定時間表，但在區議會與部門商討進展之際，食衞局突然消失半年，其後得知政府放棄計劃，背後原因是市建局以油旺重建計劃之名介入後，奪走舊旺角街市地段，將其私有化。雖然地段初期仍會臨時安置地區康健中心，但長遠而言，地區康健中心依然會被逼遷，現時方便旺角北與大角咀街坊的優越地段將成為未來油旺重建的「發展節點」，讓路予商業用途，至於基層醫療用地長遠選址依然不明。

旺角地區康健中心地段被奪去時序

2010年：政府關閉旺角街市並將地皮放進賣地表，持續空置。

2018年5月：計劃遭到民間強烈反對，區內民調顯示超過6成受訪者要求旺角街市改建為基層醫療服務設施，落實「公地公用」 [1]

2018年11月：按食衞局《地區康健中心》政策，政府將興建康健中心加入為賣地條件。

2020年5月：油尖旺區議會質詢食衞局有關康健中心落實進度，食衞局卻逾半年沒有派員出席會議。

2020年9月：食衞局「潛水」半年後，帶同市建局代表重新「浮上水面」，後者指由於旺角街市已成為油旺重建的「發展節點」，所以只會是康健中心的「過渡選址」 [2] ，預計2024年落成，但未有長遠選址。

，預計2024年落成，但未有長遠選址。 2021年9月：市建局公佈油旺重建研究計劃，旺角街市成為五大發展節點之一，旺角街市將會被清拆，成為「特色市集大堂」和「園中市集」，公家地將被全面私有化成商業用途。

2022年7月：市建局推遲康健中心落成時間1年至2025年，期間康健中心只能縮水為臨時「康健站」，棲身於始創中心一角，至於長遠選址，仍未交代。

圖片由作者提供

鯨吞公家地凸顯的新問題

今次旺角街市用地被「橫刀截劫」，是在上演九龍城街市被奪走的同一劇本，除了私有化政府土地外，市建局兩度鯨吞公家地，還凸顯了以下問題：

1. 干擾推行中的民生政策

市建局介入地區規劃，考慮重點是重建計劃的財政可持續性，所以才有鯨吞核心地段的決定，而決定有否干擾民生，甚或乎影響現行政策的延續性，似乎並不在其政策視野內：食環署九龍城的街市現代化計劃，被市建局越俎代庖，將街市以「一地多用」之名重置在賈炳達道公園，原有的公園升至天台重置，突破常人對使用公園的想像（搭𨋢去公園），影響公共空間質素；未知是否因市建局中途介入，旺角康健中心遲遲未開工，至今連續空置12年，連較遲開展討論的深水埗康健中心已落成兼營運中，白白浪費土地資源，區內市民仍缺乏足夠的基層醫療設施。

2. 盈利優先，民生居次

而地區康健中心過渡方案甚至比當初轉為商業地的條件更差，原來的賣地條款指明的地區康健中心屬永久用途，但市建局的介入後，則變成過渡選址，未來康健中心被逼遷去哪裏，是否如亞皆老街選址般方便，能夠服務旺角及大角咀兩區街坊，仍屬未知之數，可見在市建局的盈利考慮下，民生福祉或亦會受影響。

3. 無視區議會決議及民間共識

舊旺角街市之所以成為地區康健中心選址，是因為油尖旺區嚴重缺乏基層醫療服務，尤其旺角北一帶。區內最主要的基層醫療設施，集中在油麻地梁顯利社區會堂一帶，與亞皆老街有段距離，旺角北以至大角咀街坊，實在對相關設施需求殷切，這點從2018年的區內民調可見一斑，只不過過往政府未有回應訴求。

適逢2017年政府推行提出地區康健中心計劃，發展基層醫療，在社區層面，以及早預防疾病手法，應對未來公共衞生及人口老化的挑戰，難得獲得區議會內民主派及建制派的一致支持，決議在旺角街市選址興建基層醫療設施。不過及後市建局在幕後介入，逼走基層醫療設施用地作商業用途，違反區議會決議及民間共識。

九龍城旺角街市先後遭殃，下一個是誰？

而市建局近年鯨吞兩個公共街市，似乎只是一個序幕。昨日（7月13日）市建局行政總監韋志成在電台節目指，由於土瓜灣十三街及五街「重建潛力低」，表明希望在重建項目中食更多政府土地，「以減低收購成本」[3]，那麼市建局是否在打土瓜灣街市，或其他政府土地的主意？有可能。除土瓜灣以外，市建局已表示在黃大仙、西灣河、荃灣及深水埗展開沒有公眾諮詢的地區規劃研究，區內包括街市在內的公家地及公共設施，隨時踏上同一命運。

而市建局「打劫」公共資源後，卻拒絕在區內相應地提供更多的公共設施補償。以公共房屋為例，市建局既然逼走基層，本身亦有安置基層的責任，但新任發展局局長甯漢豪指市建局要「自負盈虧」，提供可負擔房屋「並非市建局的責任」[4]，將其製造的社會問題（逼遷基層等）及相關成本，拋給房委會處理，而這個決定似乎得到發展局全力支持。這令人質疑為何市建局權力越大，竟然不是責任越大。在政府的默許下，可預視市建局會全力運用「新規劃工具」，未來將有更多不同種類的公有地資源被私有化，亦未能保證重置的公共設施的質和量，未來市建局對民生的潛在影響將無法估計。

參考資料：

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin