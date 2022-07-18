中國將成立「國有鐵礦集團」管控鋼鐵原料進口，對外減少仰賴歐美，對內削弱財團
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過去10多年來，中國一直苦受國內鋼鐵行業效率低下困擾，長期依賴依賴質量更好、價格更低的進口產品。未來以基石計畫為主軸成立的新國有集團將解決效率問題，也一併解決國內羽翼漸豐的財團企業。
中國即將成立國有鋼鐵集團，負責管控所有鋼鐵原料進口。今（2022）年1月中國鋼鐵工業協會提出「基石計畫」確立了國家級鋼鐵產業的重要方針，對外將減少仰賴歐美鋼鐵礦石，對內則可以削弱羽翼漸豐的鋼鐵財團。
中國趨向「國進民退」，收攏鋼鐵業
後疫情時代，全球供應鏈面臨重組，各國開始由專業分工走向保護主義。中國和歐美關係趨於緊繃之際，北京重新定調「國家發展」的重大方針，由鄧小平時代的「國退民進」走回毛澤東路線的「國進民退」。
作爲全球最大鋼鐵生產國——中國在繼「國家稀土集團」後，又即將成立一間新的國有集團，負責管控所有鋼鐵物料。
今年1月，中國鋼鐵工業協會提出「基石計畫」，確認了廢鋼、國內鐵礦和海外鐵礦在2025年、2030年和2035年的3個時間的供給目標，這15年間大舉提升鋼鐵產能，且做到能夠自力更生。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清告訴《上海證券報》，基石計畫將給推動鐵礦開發生產企業減稅降負，甚至提供優惠貸款、項目補貼，進而緩解國產礦的市場競爭壓力。該計畫明確指出，鋼鐵企業集團或和以金屬資源開發、投資主業的國際化集團均是由「國家有關部門」牽頭。
過去10多年來，中國一直苦受國內行業效率低下困擾，長期依賴依賴質量更好、價格更低的進口產品。基石計畫將成立新國有集團將解決效率問題，為中國建造農業、鐵路、物流和航運等做好準備。
冶金工業規劃研究院院長范鐵軍對外表示，基石計畫也將加快海外礦開發，推進幾內亞西芒杜鐵礦等，有代表性的境外大型礦區，產量要從1.5億噸/年至2億噸/年。
范鐵軍說：「我國最近10年幾無新投資海外鐵礦資源開發項目，且之前已獲得的項目大部分建設和生產成本較高，競爭力偏弱，」他表示，尤其澳洲和巴西2國鐵礦石出口量，直佔據全球鐵礦石出口總量的60%以上。
分別是巴西淡水河谷（VALE）、澳洲必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和澳洲的FMG等四大礦商，目前已形成全球鐵礦石供應壟斷局面。這也意味著，中國進口鐵礦石的原料命脈正掌控在歐美國家手裡。
加強效率，還要擺脫澳洲的箝制
芝商所（CME Group）金屬產品部高級總監Sachin Patel告訴《工商時報》，中國是鐵礦石全球最大消費國，但是每年消耗鐵礦石占進口比例高達80%，為了不再受制於外國，北京確立提高鐵礦石自給率的目標。
北京會如此焦慮並非沒有原因。近年來中國和澳洲關係惡化，也造成了國內建設的強大壓力。其實不到10年前中澳關係還很緊密，但據《紐約時報》指出，直到了2017年時任澳洲總理麥肯滕博爾（Malcolm Turnbull）宣稱澳洲將「站出來」面對中國的干預，兩國關係才有了重大轉折。
報導稱，麥肯滕博爾甚至在去（2021）年接受採訪時表示，澳洲已將習近平政府視為「帝國主義」，它需要抵制北京的「霸凌」。澳洲對中國的地域需求和實力越來越警覺，包括在南海的需求和實力。
惡化的2國關係反映在經濟貿易上，他們除了在農產漁牧的產品上出口被削弱外，還進一步擴大到能源、原物料的層面上，延伸至科技技術和軍事領域。
最後，《華爾街日報》指出，長久以來中國領導人一直對中國依賴少數幾家國際資源企業耿耿於懷。因此，北京認為將所有鍊鋼原料的採購歸入國有，將對全球市場有更大影響力。這也意味著，無論以對外關係而言，還是對內的權力把持上，中國都走向了持續抓緊收攏原物料的道路上。
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核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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