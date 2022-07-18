新疆觀察（一）：中國邀兩岸記者訪新疆，大外宣反恐、脫貧，強調「沒有安全就談不上人權」
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中共的治疆策略是一手持續「反恐」，一手強調改善民生，同時在教育上強化新疆和中國自古以來的關聯，強調新疆是多種宗教並存，是「中國領土不可分割的一部分」，也是「中華民族文化的一部分」。然而，從維吾爾人的觀點，他們與現今中亞地區在伊斯蘭教信仰、文化和歷史上有更深的連結。在部分人的眼中，漢人大量移民進新疆，新疆豐富的礦藏支持了中國的建設，當地人卻未雨露均霑。
（中央社）隨著人權爭議，新疆這個讓人聯想到美食美景與少數民族風情的地方，近年增添令人不安的神秘。在中共「先有安全才有人權」的論述下，「反恐」與「脫貧」等話題貫穿了記者的新疆行。
由中國國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦的「魅力新疆—海峽兩岸記者聯合採訪活動」於7月3日至10日舉行，所有行程由官方安排，透過參訪「反恐」主題展、棉紡織產業園、中學、清真寺以及改建升級過的民居等，官方明顯是要反擊西方近年有關新疆維吾爾等少數民族遭到迫害的論述。
載著兩岸記者們的大巴士9日行駛在新疆西南部的阿克陶縣內，這裡是中國最西部的縣，與中亞國家塔吉克和吉爾吉斯接壤。研究當代新疆的人還會說，此處曾是暴力攻擊事件的重災區。車窗外的路牌上，一條叉路寫著往巴仁鄉，很難不去想到1990年4月5日的巴仁鄉武裝攻擊事件。
那次有200多人以炸藥和手榴彈等武器包圍攻擊巴仁鄉政府，最終有6名武警死亡，兩輛汽車被炸毀。官方在烏魯木齊設置的「新疆反恐和去極端化鬥爭」主題展中稱，從1990年巴仁鄉武裝暴亂案（同情鄉民的一方稱此事件為農民起義）開始，「新疆暴力恐怖活動進入活躍期」。
如今，阿克陶縣的主題不再是暴力恐怖活動，而是當地成為「跟上全國脫貧隊伍的成功範本」，在2020年11月成為新疆最後10個脫貧的國家級貧困縣之一。記者們被帶來此地，是為了參觀專為此地少數民族設置的易地搬遷扶貧點——崑崙佳苑社區。
原本是牧人的36歲柯爾克孜族男子麥麥提烏吉．希熱艾力，如今成為農民，有5座溫室大棚，其中一座是由政府分配給每個人，不得轉讓，另外4座是租來的。他在鎮長陪同並翻譯下受訪，一邊請大家吃他種植的各類瓜果。從他總是憨笑的臉上能感受出有別於城市人的質樸。
扶貧是中國的重要政策，方式有很多種。將民眾「易地搬遷」、脫離原本過於嚴苛的生存環境是一種；開發旅遊點、讓少數民族的民俗特色成為經濟收益也是一種。
在昭蘇縣的阿克薩依民俗村，遊客在此體驗哈薩克族的民俗文化，這裡就是一個扶貧項目。哈薩克族的男男女女在大草原上製作奶酪、紡線做羊毛氈、傳統圖樣刺繡，並藉著歌舞與遊客互動。一名陪同聯合採訪團的新疆官員語帶嘲諷對記者說：「這樣西方（國家）是不是也要說我們在強迫他們勞動？」
20多年來，新疆議題逐漸國際化，歐美和中國政府針對新疆的齟齬，除了中方強烈否認的強迫勞動，還有中國當局種種以「反恐」之名採取的措施，包括被視為「再教育營」的職業技能培訓學校。中國官方的說法是，這些被集中教育的學員主要是學習國語、法律和職業技能，且已全數結業並獲得穩定工作，教培中心已經在2019年底關閉。
在如今已成遊客聚集處的南疆大城喀什，古城民宿老闆熱情接待遊客，景點的舞者表演攫取觀眾目光。據指出，他們當中有些人就是教培中心結業的學員，學習旅遊專業後開民宿或接待遊客，並且「思想得到改變」。
不過，今年5月流出的「新疆警察文件」，揭露新疆實施大規模拘留時採用的暴力手段。其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面以及2900名被囚禁者的照片，再次為相關話題丟下震撼彈。
中共的治疆策略是一手持續「反恐」，一手強調改善民生，同時在教育上強化新疆和中國自古以來的關聯，強調新疆是多種宗教並存，是「中國領土不可分割的一部分」，也是「中華民族文化的一部分」。
然而，從維吾爾人的觀點，可能並非如此。他們與現今中亞地區在伊斯蘭教信仰、文化和歷史上有更深的連結。在部分人的眼中，漢人大量移民進新疆，新疆豐富的礦藏支持了中國的建設，當地人卻未雨露均霑。
在官方的主題展中，羅列出1990年到2016年的數十起重要暴力恐怖攻擊事件和傷亡情況，但肇事者的訴求、反抗原因和民族差異的問題被淡化。
主張疆獨或建立「東突厥斯坦」的人被歸因於「恐怖勢力和極端勢力長期以來大肆歪曲、編造、篡改新疆歷史」等，但當局避談新疆為何有民族分裂或恐怖主義的土壤。
高舉「反恐」大旗，讓中國政府的維穩行動更有正當性。新疆公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫接受兩岸媒體訪問時就說，「沒有安全就談不上人權」，強調新疆已經5年多沒有發生恐怖事件。
研究中國穆斯林社會的政治大學民族系副教授張中復告訴中央社記者，新疆議題非常複雜，當代發生在其周邊的阿富汗戰爭、伊朗革命、蘇聯解體後以伊斯蘭教為主要信仰的中亞5國獨立、以及原教旨主義的滲透，這些一定會造成新疆特別是南疆傳統社會的一些動盪。
前中共總書記江澤民任內，1990年發生巴仁鄉騷亂，1997年發生伊寧事件，示威民眾呼喊「政府壓制宗教」、要求「建立伊斯蘭王國」 ；到了胡錦濤時期，2009年發生烏魯木齊「七五事件」；而習近平上任一年多後，2014年在雲南昆明火車站發生新疆人策劃的恐怖襲擊事件，這些具指標性的大案外，還有更多的暴力攻擊事件。中共下重手維穩新疆有其原因，與過去不同的是，現在還多了高科技數位維穩工具。
張中復認為，中共不是盲目反恐，但其手法和造成的影響值得關注。「反恐的目的應該是打掉壞東西，讓好東西共榮共存。維穩是手段，不應該是目的。」他擔心在反恐氛圍下，漢人與維族之間的裂痕加深，而維穩換取一時安定，反撲的代價卻可能延伸到下一代 。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。