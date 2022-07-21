深藍與國民黨的戰爭（下）：既然厭惡彼此，或許現在就是一個宣布好聚好散的好時機

我們想讓你知道的是
「深藍」族群絕對不會以他們7月13日在中央黨部前的那種哭腔去咆嘯民進黨或者任何其他兩岸政黨，說明他們對國民黨的真實情感非常強烈，而且還是難以用言語形容的負面情感。既然國民黨與「深藍」如此厭惡彼此，或許現在是一個宣佈好聚好散的好時機。
文：吳冠佑
國民黨瓦解保釣運動
其實讀到這份文件的時候，筆者真的非常驚訝，原來我們心中那些「黨國元老」真的沒有我們想像的那麼保守。對歐美還有日本流行文化，他們不只沒有排斥，還視之為壓制「深藍」民族主義的軟實力武器。好萊塢電影與哈日文化在台灣的流行，其實都與當年張羣秘書長的這個建議脫離不了關係，某方面只能說真的是高膽遠矚。
事實上今天台灣熱愛日本動漫的「覺青」，根本沒有反對國民黨政府以及蔣介石總統的理由，他們可是中國第一代的「哈日族」。至於「深藍」族群，對於1970年代的中華民國政府而言其實沒那麼難應付，因為那個時候不只毛澤東還活著，文化大革命也還在進行，多數「深藍」對中國大陸的政治體制還是不信任，讓國民黨海工會有了見縫插針的機會。
很快的，支持政府的留學生在1971年9月的安娜堡會議後形成了所謂的保釣右派，接著再發展為中國學生反共愛國聯盟。表面上他們仍以保衛釣魚台為宗旨，但是在釣魚台列嶼的行政管理權於1972年被移交給日本後，反共愛國聯盟的宗旨就以打擊左派的「和平統一運動」為主。全美各地的中國城，都是左右派學生群毆的戰場，讓「深藍」族群從信仰分裂走上肢體衝突。
雖然自稱左派，可當時轉向支持中共的台灣學生一點都不左傾，真正驅使他們投共的動力是民族主義而非社會主義。當他們許多人懷抱理想，前往中國大陸工作以後，很快就因為認識到中共領導下的中國大陸不只一窮二白還陷入政治混亂的事實而信仰崩潰。「和平統一運動」逐漸消沉了下來，但不可否認的是這批「深藍」踏出了1949年以來兩岸交流的第一步。
至於反共愛國聯盟的學生，後來也出現「民族主義」派與「革新保台派」兩股勢力，前者主張以恢復中華道統來推翻中國大陸的馬列思想，後者則主張先把台灣建設為三民主義模範省，再來討論兩岸該如何統一或者怎麼統一的問題。「革新保台派」受到美國民權運動與反戰運動的影響，逐漸也關懷起人權議題與民主運動，返回台灣後成為推動體制內改革的關鍵力量。
台灣最有「重慶精神」的時代
這是為什麼馬英九相較於其他執政過的國民黨與民進黨領袖，包括兩位蔣總統在內更關懷慰安婦問題的原因，因為1970年代以前別提台灣了，就連歐美也不是那麼在乎女權議題。馬前總統雖然本身不反日仇日，卻懂得將要求日本道歉的歷史問題與西方重視的人權問題結合起來，從而獲得國際社會認同，稱得上是「革新保台派」的佼佼者。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹