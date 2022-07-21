深藍與國民黨的戰爭（下）：既然厭惡彼此，或許現在就是一個宣布好聚好散的好時機

文：吳冠佑

國民黨瓦解保釣運動

其實讀到這份文件的時候，筆者真的非常驚訝，原來我們心中那些「黨國元老」真的沒有我們想像的那麼保守。對歐美還有日本流行文化，他們不只沒有排斥，還視之為壓制「深藍」民族主義的軟實力武器。好萊塢電影與哈日文化在台灣的流行，其實都與當年張羣秘書長的這個建議脫離不了關係，某方面只能說真的是高膽遠矚。

事實上今天台灣熱愛日本動漫的「覺青」，根本沒有反對國民黨政府以及蔣介石總統的理由，他們可是中國第一代的「哈日族」。至於「深藍」族群，對於1970年代的中華民國政府而言其實沒那麼難應付，因為那個時候不只毛澤東還活著，文化大革命也還在進行，多數「深藍」對中國大陸的政治體制還是不信任，讓國民黨海工會有了見縫插針的機會。

很快的，支持政府的留學生在1971年9月的安娜堡會議後形成了所謂的保釣右派，接著再發展為中國學生反共愛國聯盟。表面上他們仍以保衛釣魚台為宗旨，但是在釣魚台列嶼的行政管理權於1972年被移交給日本後，反共愛國聯盟的宗旨就以打擊左派的「和平統一運動」為主。全美各地的中國城，都是左右派學生群毆的戰場，讓「深藍」族群從信仰分裂走上肢體衝突。

雖然自稱左派，可當時轉向支持中共的台灣學生一點都不左傾，真正驅使他們投共的動力是民族主義而非社會主義。當他們許多人懷抱理想，前往中國大陸工作以後，很快就因為認識到中共領導下的中國大陸不只一窮二白還陷入政治混亂的事實而信仰崩潰。「和平統一運動」逐漸消沉了下來，但不可否認的是這批「深藍」踏出了1949年以來兩岸交流的第一步。

至於反共愛國聯盟的學生，後來也出現「民族主義」派與「革新保台派」兩股勢力，前者主張以恢復中華道統來推翻中國大陸的馬列思想，後者則主張先把台灣建設為三民主義模範省，再來討論兩岸該如何統一或者怎麼統一的問題。「革新保台派」受到美國民權運動與反戰運動的影響，逐漸也關懷起人權議題與民主運動，返回台灣後成為推動體制內改革的關鍵力量。

Photo Credit: 國史館 70年代發生在美國的左右留學生對抗非常激烈，甚至還有留學生阮寶珊在洛杉磯不幸遭左派學生殺害的事件發生

台灣最有「重慶精神」的時代

這是為什麼馬英九相較於其他執政過的國民黨與民進黨領袖，包括兩位蔣總統在內更關懷慰安婦問題的原因，因為1970年代以前別提台灣了，就連歐美也不是那麼在乎女權議題。馬前總統雖然本身不反日仇日，卻懂得將要求日本道歉的歷史問題與西方重視的人權問題結合起來，從而獲得國際社會認同，稱得上是「革新保台派」的佼佼者。