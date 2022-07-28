《焚書》：托勒密時期「亞歷山卓圖書館」雖毀於大火，卻留給世人「知識具有強大力量」的價值觀
我們想讓你知道的是
亞歷山卓圖書館幫我們了解圖書館的各種理念，在接下來好幾個世紀裡，許多其他圖書館都試圖加以模仿——即便亞圖的各種實際細節其實十分模糊。從這裡，我們了解到龐大館藏與學者社群聯繫在一起所產生的力量，因為學者能透過研究，從而分享知識並創造知識。
文：理查・歐文登（Richard Ovenden）
不久前，醫學科學家蓋倫（Galen）的一份手稿在希臘一間修道院的圖書館裡出現，而這份手稿提到一場過去不為人知的火災。根據這份手稿，西元一九二年，羅馬的皇家圖書館發生火災。這座圖書館被稱為多慕斯・提比里亞納（Domus Tiberiana），就蓋在城市中心的帕拉廷丘（Palatine Hill）。
那場大火焚毀了多卷原稿，包括一位著名希臘學者對荷馬作品的評論集——荷馬很有可能是古典時代（或所有時代）最有影響力的其中一位作者。
重要的是，這些卷軸是羅馬人從亞歷山卓圖書館搶回來的戰利品；原來西元前一六八年，埃米利烏斯・保盧烏斯（Lucius Aemilius Paullus）——羅馬名將西庇阿（Scipio）之父——打敗了馬其頓國王帕修斯（King Perseus），並從後者手中搶走了戰利品。這是第一批被帶回羅馬的莎草紙卷軸，而這批書籍亦對羅馬城民的文學生活產生深刻的影響。
莎草紙首先是在埃及被用來當書寫工具。這種紙的材料來自於燈心草。燈心草的草莖有木髓，可以抽取出來；一層層的木髓疊起來，用水使之融在一起，然後放在太陽下晒乾，接著磨平，使其表面可以著上一種特定的墨水。一張張的莎草紙通常會連在一起捲起來，首尾兩端附上木棒，形成卷軸（拉丁文將之稱為liber〔書〕，英文的library〔圖書館〕即源自這個字）。
慢慢地，莎草紙本身會被另一種更耐用的羊皮紙取代——這種技術首先在地中海西部發展起來，慢慢傳遍歐洲；接著透過阿拉伯手藝人和商人的媒介，亞洲的紙張進而再慢慢地取代了羊皮紙。不過，在最初的四百年裡，莎草紙是最主要的書寫媒介。
莎草紙的其中一個問題就是非常容易著火燃燒。由於莎草紙是由乾燥的有機物製成，然後再緊緊地捲在木棍上，其性質本來就很易燃。一旦這些相似的材質被存藏在圖書館裡，這個弱點即變成為潛在的災難。今日許多倖存下來的莎草紙本來都是廢棄物，其發現地點若不是垃圾堆（例如埃及著名的俄克喜林庫斯遺址），就是被用作包裹木乃伊的材料。
倖存至今的圖書館莎草紙卷軸數量極少，最著名的當數赫庫蘭尼姆（Herculaneum）這座「莎草莊園」出土的卷軸。西元七九年，維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發，噴發的火山灰淹沒了附近的古城赫庫蘭尼姆。十八世紀中葉，考古學家開始挖掘這座古城，最後總共找到超過一千七百多卷莎草卷軸。
這些出土的卷軸大部分已被燒得焦黑，或者因為火山灰的高溫而黏在一起。部分可以判讀的，已經足夠讓我們了解這批莎草紙卷軸的收集者的喜好：這位收藏家顯然很喜歡希臘哲學（尤其菲婁德穆斯〔Philodemus〕的作品）。這批脆弱的莎草紙卷軸目前還在展開和解讀當中，最近開始使用X光儀器來檢測；二○一八年，考古科學家宣布其發現：其中一部卷軸是塞內卡（Seneca）失落的《歷史》（Histories）的部分文稿。
要長期保存莎草紙卷軸，其存藏的環境十分重要。亞歷山卓是個海港城市，天氣很潮溼。這種溼氣必然會影響那些比較古老的卷軸，因為潮溼的天氣會助長黴菌孳生，還有造成其他生物性的腐敗現象。其他圖書館的莎草紙卷軸（例如那些收藏在帕加馬〔Pergamon〕圖書館的卷軸），都經歷了一個從莎草紙卷軸抄錄到羊皮紙的過程。羊皮紙是動物的皮經過加工處理後的書寫材料。從莎草紙到羊皮紙——這是知識的技術轉移，從一種格式轉換成另一種格式。
連續幾百年來的疏於監督、領導和投資——這似乎是亞歷山卓圖書館最後走向毀亡的終極原因。關於亞歷山卓圖書館的故事，與其強調野蠻無知戰勝文明真理，不如說是個警世故事，顯示資金不足、優先次序不高、對保存與分享知識的機構不夠重視——這些因素都具有使之悄然衰亡的危險。與之相比，亞歷山卓圖書館的勁敵——帕加馬的圖書館則力圖拓展並努力保存其館藏。
現代學者把帕加馬圖書館的成立日期訂定在西元前三世紀末，不過古代作家（例如斯特拉博）都把設館日期定於西元前二世紀，並把設館的功勞賦予阿塔羅斯王朝（Attaliddynasty）的國王歐邁尼斯二世（King Eumenes II, 197-160 BCE）。
在古代世界，帕加馬圖書館最有資格跟亞歷山卓圖書館搶奪最偉大圖書館的名聲。這座圖書館之所以能變成亞歷山卓圖書館的勁敵，並不在於該館館藏的性質或大小，而在於學者——圖書館本身的一部分——所扮演的角色。根據好幾位古代作家，這種敵對變成國家大事，觸發了托勒密五世（Ptolemy V, 204-180 BCE）和歐邁尼斯二世這兩位國王之間的競爭。兩座圖書館本身也各有自己的明星作家坐鎮。
亞歷山卓圖書館有阿里斯塔奇烏斯（Aristarchus），他是評論赫西俄德（Hesiod）作品最著名的作者；帕加馬有馬魯斯的克拉特斯（Crates of Mallos），他是評論荷馬作品最傑出的學者。就像亞歷山卓圖書館那樣，帕加馬圖書館也沒留下特定的遺跡可讓我們指認其位址；而其衰落似乎跟阿塔羅斯王朝的衰落密切相關，畢竟這個王朝在之前一直把自己的地位與圖書館的聲望綁在一起。一
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。