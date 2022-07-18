香港民間籌辦書展難產：會是未來書業新常態嗎？
我們想讓你知道的是
香港年度書展將於下週舉行，今年有本地出版社遭禁止參與，甚至在就連民間自籌的書展也被迫夭折。但與此同時，也有更多人投身書業，讀者對實體書的渴求漸漸增加，令生態有所改變。在後《國安法》時代，香港書業真的路路不通嗎？如何在狹縫中尋找生存空間？
文：Phoebe Kong
香港灣仔鬧市一個小商場裡，記者們陸續抵達，為的是出席第一屆「香港人書展」的預覽場。十多個書攤差不多都擺設好，準備就緒在翌日迎接讀者。主辦人之一、山道文化創辦人楊子俊，原本計劃這天（7月13日）向媒體介紹和導覽，卻突然臨時宣佈這個民間書展可能夭折。
事實上，舉辦民間書展本來就不在楊子俊的計劃內，過去兩年，他的出版社山道文化都是參與香港貿易發展局舉辦的「香港書展」——它是亞洲最大規模的書展之一，每年7月於香港市區最大的展覽館舉行。但今年5月，貿發局在沒有交代理由之下，拒絕他們參加。
外界所知，今年最少有3間香港本地書商遭遇同樣命運，還包括有種文化和峰鳥出版，都被這個「半官方」書展拒諸門外。
因此山道文化和有種文化決定自己籌辦替代的「香港人書展」，反應比預期熱烈，總共有12家出版社及書店響應。但就在開幕前一天，場地業主突然以活動違反租約喊停。就記者觀察，場內展銷的書籍題材有的關於反修例運動、香港歷史、媒體審查等，普遍在坊間的獨立書店都有公開發售；其餘也有文學、文化類和兒童書等。
主辦方說，業主一直表現得很配合，卻在最後一刻態度180度轉變，指稱他們分租和利用會場對他人造成「滋擾」或「危險」——儘管在同一個場地，以往曾舉辦類似模式的市集。主辦方否認違約，甚至提出願意下架業主認為敏感的書本，但經過一番周旋，業主拒絕他們提出的任何解決方案，堅持要求即時撤走。楊子俊稱：「不惜這麼大商業代價都堅持要我們走，不得不令人覺得是出於政治壓力。」
《明報》曾透過該地產代理向場地業主「允長置業有限公司」查問終止租約原因，但未獲回應。
另一參展商Anna向《德國之聲》表示，這是她的網上書店首次參與實體書展，公司和客人都很期待，對被迫停辦的結果感到不公平和難過。她主要售賣台灣進口的兒童繪本，題材不甚敏感，但她亦坦言：「決定參與其實也感到很大壓力和風險，最終如此被煞停，已經比我想像中的最壞結果來得『好』了，現在有什麼不可能發生？事實上是有外人要阻止我們。」
楊子俊哽咽道：「如果做堅信的事，卻換來這樣的結果，這會是清晰的訊息反映香港現時環境。」他告訴《德國之聲》：「新政府上場時說，言論自由已經在我們的口袋裡了。我們也願意遵守任何新法律和條件，盡一切努力去辦一個合法的書展也辦不成，這件事就是證明現實並非如此。」
書展為何在香港舉足輕重？
去年，在《國安法》實施後第一場由貿發局辦的書展，有親中組織發起行動巡查和檢舉涉嫌「違法」書籍，他們的目標主要針對關於反修例運動、721元朗白衣人事件等題材的刊物。出版社山道文化也成為矛頭之一，在書展期間，警方稱因接到投訴，派警員到場查看其書攤，最終投訴不成立。而在書展結束後不久，言語治療師工會出版的羊村兒童繪本被指控是煽動刊物，數名工會理事被捕起訴，還柙至今。
對很多香港本地的中小型出版商來說，一年一次的「香港書展」是他們重要的收入來源和曝光機會。短短七天的展銷活動，每年吸引數以十萬計人流，業內人士說部分公司更要依賴書展的盈利，來支撐全年運作成本。貿發局篩選參展商除了可能令讀者接觸到的書源減少，也會直接某些書商的生存空間。
每年書展的熱賣書籍，也被視為香港政經狀況的寒暑表——民間對政府和社會爭議的取態，往往反映在書商的出品和銷量之上。政治諷刺和評論刊物曾經多年都是媒體的焦點，一些異見書籍甚至會吸引中國內地的讀者來港購買。
不過在後《國安法》時代，這些情景已經不在。今年的書展將於7月20日舉行，至少3家出版社被禁參展。在媒體一再追問下，貿發局始終拒絕交代具體原因。當局表示，會提醒參展商為要展品負上法律責任，但堅稱沒有進行預先審查。有些獲批參加的出版社向媒體透露，不會帶敏感書籍到場展出。另外，也有長期參與書展、主打政治異議書籍的出版社表示，因為新書數量大減，決定不參展。
書本難產的關鍵
一本書由構思到面世，要經歷出版、印刷、發行和銷售等主要環節。本是中學教師的楊子俊在反修例運動受傷後放下教鞭，全職投身出版界，出版了不少批判或探討政治議題的書籍。
對於不少在香港從事書業的人來說，現在日常面對的難題，大多不是來自當權者的直接施壓，而是政治紅線所營造的自我審查和恐懼氣氛。楊子俊坦言，現時無可避免要進行審查，每次收稿後只能憑自己的認知，儘量客觀地審視可能違反《國安法》和煽動罪的內容。
不過，最常遇到的障礙是出自印刷那一關。以往，廠商甚至過問印刷品的內容；現在，他作為出版方經常要與印刷廠商討刪減、修改字眼，他們才願意承印。有時候即使他認為內容已十分安全或願意妥協，但有些印刷廠仍會單純因為出版社或作者身份而拒印。
即使國安法只是實施短短兩年，業界的應對態度都有過不同變化。楊子俊說在初期，印刷商普遍抱觀望態度，以安全起見不敢接政治書的生意；及後因疫情下經濟轉差，部分廠商願意在修改字眼和封面後承印。可是隨著李家超上任新一屆行政長官，近幾個月印刷廠的憂慮又再增加，擔心他領導下的新政府會更嚴厲對待文化界。
Tags：
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！