安倍首相任內曾大力推動情報改革，但建立「日本版中情局」的目標卻宣告失敗

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡的噩耗，讓日本以及台灣在內的國際社會為之震驚。當世人開始緬懷安倍晉三之際，安倍晉三在政治生涯，特別是兩度出任首相的施政作為，也開始被論者討論其功過成敗。

而安倍晉三在日本情報改革所發揮的作用跟影響，則是一個較少為人注意的面向。本文將對安倍晉三在近年日本情報改革的作為，作概略的介紹跟評論。

安倍晉三很早就意識到「情報」的重要性

安倍晉三在尚未出任首相之前就開始注意到「情報」對於日本國家安全的重要性。從他在尚未踏入政壇前，在他的父親安倍晉太郎出任中曾根康弘內閣的外務大臣 （1982―1986） 期間，安倍晉三作為外務大臣行政助理親歷日本外交現場，也見到日本外交、以及國家整體戰略的不足之處。

隨著安倍晉太郎在1991年病逝，安倍晉三繼承父親的遺志踏入政壇，並且在經過多年的歷練之後，於2001年之後接連出任小泉純一郎內閣的內閣官房副長官、自民黨幹事長、內閣官房長官等要職。在這段期間，他參與處理2004年伊拉克恐怖組織綁架日本人質事件；並隨同小泉純一郎於2002年飛往北韓平壤，跟北韓領導人金正日交涉北韓綁架日本人問題。

在這些危機的交涉過程中，安倍對於日本安保體制的缺陷及情報收集能力不足的痼疾。特別是欠缺一個作為代表主政者的安保司令台――國家安全保障會議（NSC），有著更深刻的認識。

第一次安倍內閣推動情報改革的頓挫

2006年9月安倍晉三第一次內閣成立後，積極在安保戰略上興革，在情報改革上，推動三項政策：

推動建立國家安全保障會議（NSC），達到一元化的中樞指揮。 計劃加強內閣情報調查室，作為未來的對外情報機構（JCIA）。 推動制定《特別秘密保護法》，以消除盟國交換情報的疑慮。

不過這三項政策引發日本社會擔心首相權力獨大、公安警察系統擴張權力、侵害言論自由及人權而造成缺乏民意支持。再加上安倍內閣不斷出現大臣涉入醜聞、選舉失利、民望持續低迷使得安倍在政治形勢上、身心上都難以支撐，不得不在2007年9月黯然下台，前述的情報改革政策也為之中止。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

安倍晉三在情報領域改革所倚重的協力者