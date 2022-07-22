安倍首相任內曾大力推動情報改革，但建立「日本版中情局」的目標卻宣告失敗
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安倍晉三在兩度拜相執政期間，並不是沒有嘗試推動建立對外情報機構。但是安倍晉三過於偏重警察系統，並支持警察系統主導建立對外情報機構的計劃，製造出更多更強大的阻力，使得建立對外情報機構的構想再次受阻。
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡的噩耗，讓日本以及台灣在內的國際社會為之震驚。當世人開始緬懷安倍晉三之際，安倍晉三在政治生涯，特別是兩度出任首相的施政作為，也開始被論者討論其功過成敗。
而安倍晉三在日本情報改革所發揮的作用跟影響，則是一個較少為人注意的面向。本文將對安倍晉三在近年日本情報改革的作為，作概略的介紹跟評論。
安倍晉三很早就意識到「情報」的重要性
安倍晉三在尚未出任首相之前就開始注意到「情報」對於日本國家安全的重要性。從他在尚未踏入政壇前，在他的父親安倍晉太郎出任中曾根康弘內閣的外務大臣 （1982―1986） 期間，安倍晉三作為外務大臣行政助理親歷日本外交現場，也見到日本外交、以及國家整體戰略的不足之處。
隨著安倍晉太郎在1991年病逝，安倍晉三繼承父親的遺志踏入政壇，並且在經過多年的歷練之後，於2001年之後接連出任小泉純一郎內閣的內閣官房副長官、自民黨幹事長、內閣官房長官等要職。在這段期間，他參與處理2004年伊拉克恐怖組織綁架日本人質事件；並隨同小泉純一郎於2002年飛往北韓平壤，跟北韓領導人金正日交涉北韓綁架日本人問題。
在這些危機的交涉過程中，安倍對於日本安保體制的缺陷及情報收集能力不足的痼疾。特別是欠缺一個作為代表主政者的安保司令台――國家安全保障會議（NSC），有著更深刻的認識。
第一次安倍內閣推動情報改革的頓挫
2006年9月安倍晉三第一次內閣成立後，積極在安保戰略上興革，在情報改革上，推動三項政策：
- 推動建立國家安全保障會議（NSC），達到一元化的中樞指揮。
- 計劃加強內閣情報調查室，作為未來的對外情報機構（JCIA）。
- 推動制定《特別秘密保護法》，以消除盟國交換情報的疑慮。
不過這三項政策引發日本社會擔心首相權力獨大、公安警察系統擴張權力、侵害言論自由及人權而造成缺乏民意支持。再加上安倍內閣不斷出現大臣涉入醜聞、選舉失利、民望持續低迷使得安倍在政治形勢上、身心上都難以支撐，不得不在2007年9月黯然下台，前述的情報改革政策也為之中止。
安倍晉三在情報領域改革所倚重的協力者
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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