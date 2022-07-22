從電影《咒》反思人鬼神關係：靈驗與邪門本來就是同一件事，單看你的敘事立場而已

先破題：看這部電影不會被詛咒，別怕。

先說，有一種論調主張、大黑佛母是一種惡意的力量，如果你跟著電影的做法，複誦咒語、結手印、凝視符號，就會與這個惡意力量產生連結，受到負面影響。

這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。

這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。

這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。（很重要所以說三次）

而且建立在一個完全錯誤的假設，就是你相信了女主角的話、認為這樣會「分散惡意跟詛咒」。這種論調還有一個更錯誤、甚至冷漠和傲慢的基礎：如果我們將惡意視為靜態的某種存在，而不是動態的某種結果，那終究無法了解其事件的本質。

簡單來說，惡意不是本具的，是被養出來的：我們先是誤會了惡意，再選擇並利用了惡意，再冷漠的對待惡意，最重要的是，最後還想不負責任的轉移惡意。這裡的「我們」不是指身為觀眾的我們、而是女主角（她某方面就代表了面對信仰時的我們）。

所以，這篇文就是要解構惡意、釐清為什麼「我們根本不會受到詛咒」。

一、選擇了惡意：承認吧，你也想要很靈驗的神

你有沒有過這種經驗：

一對男女朋友吵架來找你給意見，你很中肯的給他們建議後、說話不一定好聽⋯⋯結果過沒多久，他們和好了、然後異口同聲指責你當時給的意見，讓你突然感到自己裡外不是人？嗯嗯滿多神明的感受應該是類似這樣的。

我自己建立的度母之家有一面牆、上面可以書寫自己的祈願內容，我有時候會稍微去翻看、為大家祝禱。但當你注意去思考，你會發現：大部分人的祈願都是包山包海、越多越好，很少人會適量、適當、安全。我就沒看過人寫說：「請度母加持我發大財、但如果太危險就算了。」這種話語。

這還只是一般情況，就像《與神同行》說的：「世界上沒有壞人，只有最壞的情況。」當我們不幸來到最壞的情況、去求神拜佛時，幾乎都會說出：「只要可以⋯⋯怎樣都好。」這類願望不一定是跟什麼慾望有關喔。有可能是類似：

只要能讓我媽媽好起來，我折壽都好。

這些例子我看過、聽過也接觸過非常非常多，不要裝了。我們沒有人想要安全基本款的神明，我們都想要超級靈驗的神明。靈驗的神明，就是禍福相倚的：他可以強大到滿足你的所有需求，也就能強大到毀了你。

如果認真思考，黑母很壞嗎？其實不一定、看對誰來說：對當初以黑母能力來維生的人來說，她是她們家的保護者。甚至對女主角來說，如果深思，會發現黑母幹掉了所有阻撓女主跟女兒團圓的力量，不論是阻擋的社工、謝爸爸、還是心理醫師。

很明顯的，女主角認為「看過隧道影片」就會受到詛咒，這本身就不成立。就像心理醫師問他的：「為什麼你跟你女兒看過這個影片卻沒事？」

我們人類往往從一個很去脈絡化而靜態的角度去看待鬼神，比如認為某某鬼神就是充滿了惡意、很壞、會傷害所有人，但很少會想過：

這個鬼神幹嘛這麼做？對他的好處是什麼？

其實，黑母是一個很沒有野心的鬼神（下文會講到），她很明顯地根本沒有什麼要詛咒全部人或幹嘛的想法。她的表現，都是很強硬地在捍衛她自己在意的東西：她的規矩、她的家族（陳家），這也包括了不願意加入陳家傳統的女主角與其女兒。

當我們覺得黑母很可怕，其實這正是因為我們站在一個與她對立的故事視角。黑母可怕嗎？可怕，因為你站在一個「她的對手」的視角。但，如果你站在一個被她保護的視角，故事就截然不同了：你可能會覺得黑母很靈驗、很讓人安心，更是你家裡的保護神，

當一個神明的力量，強大到可以扭轉定局時，就注定了我們對他會出現兩個不同的故事描述：受其保護者會說他很靈驗，不受其保護者會說他很邪門（惡意）；靈驗與邪門，本來就是同一件事，單看你的敘事立場而已。

承認吧，我們都想要靈驗的神，在特定時刻更是如此。正是我們的這份念想與習慣，養出了各種靈驗之神＝各種邪神＝惡意之神。

試想這些靈驗之神的視角吧：欸你很需要我的時候就來找我幫忙，然後我不限手段的幫你達成目標；你還沒好好謝我，結果外面的人跟你講個幾句，你就改認為我是邪神、還找別的神要來打我⋯⋯這種感覺跟我一開始舉的例子感受很類似吧？如果是你，你不賭爛嗎？

電影《咒》劇照，牽猴子股份有限公司發行

二、利用了惡意：那隻比特犬

我作為一個宗教工作者，對黑母這類的神其實更有同情之感。

我的經驗告訴我，鬼神幾乎都是很中性、單純的，她們很多時候天生帶有強大的力量，但他們若沒有受過教育、往往不知道怎麼適當的控制自己的力量。舉例來說，台灣之前有些新聞，探討咬死咬傷小孩的比特犬，萬幸大家現在關注討論與檢討的不是狗狗、而是飼主。

大家都能理解，比特犬是無知的、攻擊是他的天性，所以人類應該要負起教育跟照顧的責任。問題在於，大家下意識的認為、神明是「智識高於人類的」，是比人類更有智慧的。但是，我們不曾想過、神明可能也是隻比特犬，他有強大的力量，但也需要教化跟愛。

我認為，「禍福相倚」跟黑母的無底洞之臉，代表著就是「慾望」；但我們往往忽略了，龐大的慾望跟惡意不是鬼神本有的、是人類餵養出來的。

佛陀告訴我們，大部分的鬼神，其智識不但不如人類，他們的生命很多時候更是充滿了痛苦，唯獨在某些超能力上勝過人類而已。這不就如上述的比特犬一般嗎？他在力量與攻擊力上勝過人類，但也僅此而已。

想像一隻比特犬，主人從來不會來抱抱他哄哄他，從小到大來找他的時候，就是給他各種勾起野性的血肉，然後好言好語地跟他講話，但卻是要他去咬人或鬥犬。這隻比特犬沒有感受到同理、愛、在意。他接受到的、都是赤裸裸的慾望請託跟攻擊，也因為他天生攻擊力很強，每次都能打贏別的狗狗。