從電影《咒》反思人鬼神關係：靈驗與邪門本來就是同一件事，單看你的敘事立場而已
我們想讓你知道的是
承認吧，我們都想要靈驗的神，在特定時刻更是如此。正是我們的這份念想與習慣，養出了各種靈驗之神＝各種邪神＝惡意之神。
先破題：看這部電影不會被詛咒，別怕。
先說，有一種論調主張、大黑佛母是一種惡意的力量，如果你跟著電影的做法，複誦咒語、結手印、凝視符號，就會與這個惡意力量產生連結，受到負面影響。
- 這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。
- 這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。
- 這種說法基本上是鬼扯＋不負責任。（很重要所以說三次）
而且建立在一個完全錯誤的假設，就是你相信了女主角的話、認為這樣會「分散惡意跟詛咒」。這種論調還有一個更錯誤、甚至冷漠和傲慢的基礎：如果我們將惡意視為靜態的某種存在，而不是動態的某種結果，那終究無法了解其事件的本質。
簡單來說，惡意不是本具的，是被養出來的：我們先是誤會了惡意，再選擇並利用了惡意，再冷漠的對待惡意，最重要的是，最後還想不負責任的轉移惡意。這裡的「我們」不是指身為觀眾的我們、而是女主角（她某方面就代表了面對信仰時的我們）。
所以，這篇文就是要解構惡意、釐清為什麼「我們根本不會受到詛咒」。
一、選擇了惡意：承認吧，你也想要很靈驗的神
你有沒有過這種經驗：
一對男女朋友吵架來找你給意見，你很中肯的給他們建議後、說話不一定好聽⋯⋯結果過沒多久，他們和好了、然後異口同聲指責你當時給的意見，讓你突然感到自己裡外不是人？嗯嗯滿多神明的感受應該是類似這樣的。
我自己建立的度母之家有一面牆、上面可以書寫自己的祈願內容，我有時候會稍微去翻看、為大家祝禱。但當你注意去思考，你會發現：大部分人的祈願都是包山包海、越多越好，很少人會適量、適當、安全。我就沒看過人寫說：「請度母加持我發大財、但如果太危險就算了。」這種話語。
這還只是一般情況，就像《與神同行》說的：「世界上沒有壞人，只有最壞的情況。」當我們不幸來到最壞的情況、去求神拜佛時，幾乎都會說出：「只要可以⋯⋯怎樣都好。」這類願望不一定是跟什麼慾望有關喔。有可能是類似：
只要能讓我媽媽好起來，我折壽都好。
這些例子我看過、聽過也接觸過非常非常多，不要裝了。我們沒有人想要安全基本款的神明，我們都想要超級靈驗的神明。靈驗的神明，就是禍福相倚的：他可以強大到滿足你的所有需求，也就能強大到毀了你。
如果認真思考，黑母很壞嗎？其實不一定、看對誰來說：對當初以黑母能力來維生的人來說，她是她們家的保護者。甚至對女主角來說，如果深思，會發現黑母幹掉了所有阻撓女主跟女兒團圓的力量，不論是阻擋的社工、謝爸爸、還是心理醫師。
很明顯的，女主角認為「看過隧道影片」就會受到詛咒，這本身就不成立。就像心理醫師問他的：「為什麼你跟你女兒看過這個影片卻沒事？」
我們人類往往從一個很去脈絡化而靜態的角度去看待鬼神，比如認為某某鬼神就是充滿了惡意、很壞、會傷害所有人，但很少會想過：
這個鬼神幹嘛這麼做？對他的好處是什麼？
其實，黑母是一個很沒有野心的鬼神（下文會講到），她很明顯地根本沒有什麼要詛咒全部人或幹嘛的想法。她的表現，都是很強硬地在捍衛她自己在意的東西：她的規矩、她的家族（陳家），這也包括了不願意加入陳家傳統的女主角與其女兒。
當我們覺得黑母很可怕，其實這正是因為我們站在一個與她對立的故事視角。黑母可怕嗎？可怕，因為你站在一個「她的對手」的視角。但，如果你站在一個被她保護的視角，故事就截然不同了：你可能會覺得黑母很靈驗、很讓人安心，更是你家裡的保護神，
當一個神明的力量，強大到可以扭轉定局時，就注定了我們對他會出現兩個不同的故事描述：受其保護者會說他很靈驗，不受其保護者會說他很邪門（惡意）；靈驗與邪門，本來就是同一件事，單看你的敘事立場而已。
承認吧，我們都想要靈驗的神，在特定時刻更是如此。正是我們的這份念想與習慣，養出了各種靈驗之神＝各種邪神＝惡意之神。
試想這些靈驗之神的視角吧：欸你很需要我的時候就來找我幫忙，然後我不限手段的幫你達成目標；你還沒好好謝我，結果外面的人跟你講個幾句，你就改認為我是邪神、還找別的神要來打我⋯⋯這種感覺跟我一開始舉的例子感受很類似吧？如果是你，你不賭爛嗎？
二、利用了惡意：那隻比特犬
我作為一個宗教工作者，對黑母這類的神其實更有同情之感。
我的經驗告訴我，鬼神幾乎都是很中性、單純的，她們很多時候天生帶有強大的力量，但他們若沒有受過教育、往往不知道怎麼適當的控制自己的力量。舉例來說，台灣之前有些新聞，探討咬死咬傷小孩的比特犬，萬幸大家現在關注討論與檢討的不是狗狗、而是飼主。
大家都能理解，比特犬是無知的、攻擊是他的天性，所以人類應該要負起教育跟照顧的責任。問題在於，大家下意識的認為、神明是「智識高於人類的」，是比人類更有智慧的。但是，我們不曾想過、神明可能也是隻比特犬，他有強大的力量，但也需要教化跟愛。
我認為，「禍福相倚」跟黑母的無底洞之臉，代表著就是「慾望」；但我們往往忽略了，龐大的慾望跟惡意不是鬼神本有的、是人類餵養出來的。
佛陀告訴我們，大部分的鬼神，其智識不但不如人類，他們的生命很多時候更是充滿了痛苦，唯獨在某些超能力上勝過人類而已。這不就如上述的比特犬一般嗎？他在力量與攻擊力上勝過人類，但也僅此而已。
想像一隻比特犬，主人從來不會來抱抱他哄哄他，從小到大來找他的時候，就是給他各種勾起野性的血肉，然後好言好語地跟他講話，但卻是要他去咬人或鬥犬。這隻比特犬沒有感受到同理、愛、在意。他接受到的、都是赤裸裸的慾望請託跟攻擊，也因為他天生攻擊力很強，每次都能打贏別的狗狗。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。