金管會出招揪出「零元炒房團」：以ATM或臨櫃存入多戶製造金流斷點，銀行公會揭秘15大常見手法

近日國內炒房團被金管會盯上，炒房團分別以「現金臨櫃存入戶頭」，還有以「同一分行ATM」代替多位民眾存款，此2種方式幫民眾繳房貸，企圖規避「金流查緝」。金管會要銀行針對這兩大手法管制，並列出銀行內部查核事項。

金管會出招揪出「炒房團」

近年來房價一直是社會大眾關注的焦點，為了應對持續上揚的房市。《經濟日報》日前指出，國內兩大零元炒房團分別是「江媽集團」與「億萬房產集團」，金管會要求銀行公會檢視、防堵，並納入內稽內控制度中。

公會統整「投資客炒房和人頭戶申貸」共15大手法，藉此規避法規。未料，近期炒房團不法手段，還以現金臨櫃，或ATM存入多戶房貸扣繳帳戶、幫付利息，製造「現金斷點」以規避金流查緝。金管會官員直言，從第一線的業務、徵審、貸後管理到稽核這4大方面做落實執行，發函等同監理關切事項，也會列入金檢項目。

早在今年6月公布不動產專案金檢結果已有跡象，在2020年及2021年2次金檢中，發現2家炒房團和3個房貸融資案，和同一家民營銀行往來。

金融檢查發現，發現有銀行行員至「炒房集團」舉辦不動產投資講座場簽約對保，相關借戶有還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、民眾貸後代理提領大量現金、繳息資金由第三人存入、售屋款匯入借戶帳戶後由他人提現等問題。

金管會公布銀行四大缺失

金管會強調，部分銀行有違反中行、金管會規定。違反央行選擇性信用管制規定者，例如：寬限期、核貸成數控管、動工款、調整期處理方式及執行等；另有涉銀行法風險權數計提不符等問題。

除了以上的缺失外，經調查包含：

借戶於短期內頻繁買賣房地產，在同一銀行申貸，未確實查明實際購屋用途，仍以自住條件核予高成數貸款，不利防範投資客以銀行資金炒房； 銀行對未徵取土地興建計畫者給予「長年期購地貸款」，或借戶未如期取得建照動工，仍持續展延。有依原條件展延、或未依原批覆條件控管外，或有於展延時解除條款或調整利率者，不利防範借戶以金融機構資金養地及囤地； 辦理餘屋貸款部分，有建商一再展延未推案銷售，金融機構未確實瞭解久未銷售及去化緩慢原因，持續依原貸款期限及條件展延，不利防範借戶以金融機構資金囤屋； 對未依計畫興建廠房者，一再展延，未依原批覆條件控管，核准展延時又調整利率，不利防範工業區土地炒作。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛向《經濟日報》表示，過去炒房團常用方式，如寬限期申請、信用無暇疵人頭借款、加週轉金貸款、擔保品價格高估等多管齊下，目標是將貸款額度拉到最高、利息壓到最低，獲得龐大利益。

對此，金管會告訴我們，為了規避不法將持續配合行政院「健全房地產市場方案」，藉由金融監理作為，督促金融機構加強不動產業務風險控管，促使信用資源有效配置及合理運用。

國家發展委員會

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核稿編輯：翁世航