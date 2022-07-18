金管會出招揪出「零元炒房團」：以ATM或臨櫃存入多戶製造金流斷點，銀行公會揭秘15大常見手法
我們想讓你知道的是
日前金管會，發現有銀行行員至「炒房集團」舉辦不動產投資講座場簽約對保，相關借戶有還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、民眾貸後代理提領大量現金、繳息資金由第三人存入、售屋款匯入借戶帳戶後由他人提現等問題。
近日國內炒房團被金管會盯上，炒房團分別以「現金臨櫃存入戶頭」，還有以「同一分行ATM」代替多位民眾存款，此2種方式幫民眾繳房貸，企圖規避「金流查緝」。金管會要銀行針對這兩大手法管制，並列出銀行內部查核事項。
金管會出招揪出「炒房團」
近年來房價一直是社會大眾關注的焦點，為了應對持續上揚的房市。《經濟日報》日前指出，國內兩大零元炒房團分別是「江媽集團」與「億萬房產集團」，金管會要求銀行公會檢視、防堵，並納入內稽內控制度中。
公會統整「投資客炒房和人頭戶申貸」共15大手法，藉此規避法規。未料，近期炒房團不法手段，還以現金臨櫃，或ATM存入多戶房貸扣繳帳戶、幫付利息，製造「現金斷點」以規避金流查緝。金管會官員直言，從第一線的業務、徵審、貸後管理到稽核這4大方面做落實執行，發函等同監理關切事項，也會列入金檢項目。
早在今年6月公布不動產專案金檢結果已有跡象，在2020年及2021年2次金檢中，發現2家炒房團和3個房貸融資案，和同一家民營銀行往來。
金融檢查發現，發現有銀行行員至「炒房集團」舉辦不動產投資講座場簽約對保，相關借戶有還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、民眾貸後代理提領大量現金、繳息資金由第三人存入、售屋款匯入借戶帳戶後由他人提現等問題。
金管會公布銀行四大缺失
金管會強調，部分銀行有違反中行、金管會規定。違反央行選擇性信用管制規定者，例如：寬限期、核貸成數控管、動工款、調整期處理方式及執行等；另有涉銀行法風險權數計提不符等問題。
除了以上的缺失外，經調查包含：
- 借戶於短期內頻繁買賣房地產，在同一銀行申貸，未確實查明實際購屋用途，仍以自住條件核予高成數貸款，不利防範投資客以銀行資金炒房；
- 銀行對未徵取土地興建計畫者給予「長年期購地貸款」，或借戶未如期取得建照動工，仍持續展延。有依原條件展延、或未依原批覆條件控管外，或有於展延時解除條款或調整利率者，不利防範借戶以金融機構資金養地及囤地；
- 辦理餘屋貸款部分，有建商一再展延未推案銷售，金融機構未確實瞭解久未銷售及去化緩慢原因，持續依原貸款期限及條件展延，不利防範借戶以金融機構資金囤屋；
- 對未依計畫興建廠房者，一再展延，未依原批覆條件控管，核准展延時又調整利率，不利防範工業區土地炒作。
瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛向《經濟日報》表示，過去炒房團常用方式，如寬限期申請、信用無暇疵人頭借款、加週轉金貸款、擔保品價格高估等多管齊下，目標是將貸款額度拉到最高、利息壓到最低，獲得龐大利益。
對此，金管會告訴我們，為了規避不法將持續配合行政院「健全房地產市場方案」，藉由金融監理作為，督促金融機構加強不動產業務風險控管，促使信用資源有效配置及合理運用。
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核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！