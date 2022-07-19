【關鍵眼中盯】陳建仁入黨、林智堅論文門、陳時中競選團隊⋯⋯在人名前冠上派系名稱，一切就清晰了

隨著綠營縣市長選舉人選逐漸底定，最近也出現一連串的事件和任命，從陳建仁入黨、林智堅論文門事件、到焦糖哥哥協助陳時中網路操盤等等，雖然看似零碎，但若從「派系」的角度來看，或許反能見到全局。

要知道，在民進黨過去連續幾場公投、罷免和選戰的勝利之後，國民黨2022大部分縣市和2024年總統，都沒能看到太有說服力的候選人。在此之下，幾乎保證能長期執政的民進黨，和不打也會自己噴血的國民黨與自走砲民眾黨相比，黨內權力分配反而才是大部分人的主戰場。

也就是因為這樣，看新聞的時候如果能把那些政治人物的名字都冠上派系名稱，一切看起來就會清楚很多。

原本2024總統大位，民進黨內是由最大派系新潮流的兩大首領——賴清德與鄭文燦——競逐。不過，日前陳建仁加入民進黨，其實也代表蔡英文與英系人馬正在為「後蔡英文時代」做準備，所以目前領跑2024的賴清德才會在第一時間關切陳建仁的入黨狀況。

看，這樣一切的人物動機和事件脈絡，是不是就清楚了許多？接下來，我們就來把這套系統，運用在近來幾個大事件，看能不能感應到弦外之音。

林智堅論文事件：失去領袖的海派，與英系結盟正在成形？

桃園市長推誰，在民進黨內一直是個大問題。最初，新潮流北方霸主鄭文燦一直不希望桃園由林智堅參選，但最後在蔡英文力推下，林智堅仍然空降新竹。這時候，論文抄襲的事件爆出，許多民進黨內的要角卻多對此噤聲。

有一個說法，是因為這次2022的操盤基本上由蔡英文一把抓，如果其力推的林智堅在桃園敗選，非常有可能要為此負責辭去黨主席，而目前聲勢最高的賴清德也可望能順理成章進入民進黨領導核心，主導2024年總統大選的提名，避免各種「節外生枝」。

而在新潮流對這個馬蜂窩敬而遠之下，反而第一時間海派（也就是湧言會）所代表的三立體系，第一時間在林智堅論文議題上積極回擊，有如成為英系的最佳隊友。

有趣的是，海派和英系原本的關係並沒有那麼好。不久之前的議員初選，繼承謝長廷勢力的海派，就曾因為英系代表人物焦糖陳嘉行在士林北投的系列發言而群起攻之，之後陳嘉行也沒有通過黨內初選。

為什麼海派原本可以看著英系在趁你病之下一步步勢弱，卻突然幫助英系提名的候選人呢？之前的代表人物三立前董事長林崑海離世，可能是一大主因。

夾帶媒體優勢，海派原本在民進黨內的影響力堪稱自成一格，但在林崑海過世後，原本與他就有路線之爭的三立總經理張榮華對政治投入不若當初，旗下缺乏在地扎根的民意代表，開始為下一次的不分區名單傷透腦筋。眼看打不進新潮流，海英連線的輪廓也就因此出現。

這個連線最好的例子，就是蔡英文屬意的台北市長候選人陳時中，在第一波競選團隊的任命中，發言人部分竟然看到英系莊瑞雄搭當海派林楚茵的組合，再想到同樣也在團隊裡（當時恨之入骨）的焦糖哥哥，這確實是個非常美麗的和解。

陳時中競選團隊：蔡英文推的人，新潮流的總幹事

話說回來，陳時中宣布參選後組成的競選團隊，確實在台北市各區涵蓋得面面俱到，名單也十分跨派系，但裡面最耐人尋味的，還是找上新潮流的吳思瑤當總幹事這件事。

表面上，吳思瑤確實是民進黨在長期一塊藍鐵板之下，現任最資深的台北市區域立委，之前選舉時陳時中也擔任過吳思瑤的「醫療政策智囊團」，所以兩人算是早有關聯，合作起來也算師出有名。

若從派系的角度來看，雖然這次陳時中得到蔡英文力挺，但他本人的派系色彩其實並不重（硬要說，和陳水扁的關係還更密切），而陳時中正式出線後在民進黨內的紛爭較小，有一部分也是因為沒有更適合的人選——別人來也贏不了，所以檯面上才能得到跨派系的支持。

重點是，這些支持長期來看終究要還。如果台北市陳時中選得不差，擔任總幹事的新潮流當然有功，欠的人情也會在蔡英文下台前，慢慢從陳時中身上討回；要是陳時中沒當選，未來同樣沒辦法向已盡苦勞的新潮流光明正大對著幹，怎麼算都划算。

Photo Credit: 中央社 近來陳時中被堵麥的場合，吳思瑤多都隨侍在後

你說，2024年還那麼久的事，這些人會現在就開始盤算嗎？其實，最近賴清德以私人身分赴日弔唁安倍晉三，相關人等的發言就能看到一些端倪。

回顧過去，民進黨政府時期台灣官員若能面見外國政要，不論再小、再巧或甚至是透過公關公司安排，對外都會放大成國家的重要政績，把「credit」算到中央和外交團隊的身上。

然而賴清德這次赴日後，新潮流中賴系人馬郭國文和林俊憲的第一時間發言，卻是把這項外交突破定調為「與安倍一家人私交甚篤的結果」，換句話說，要不是賴清德長期的經營，這場弔唁會全台灣沒人去得了。某方面確實也是。

這些話背後的意思，其實都暗示著賴清德本人與國際政要的關係經營，比蔡政府的外交團隊還要有力，當蔡英文明顯對於2024之後仍有自己的算盤，這類派系之間的放話與定調，也只會越來越多。

下次當你看政治新聞的時候，除了吵架、失言和各種老天鵝外，試試看把裡頭的名字都冠上派系的標誌，許多當下覺得怪怪的行為，或許就能因此豁然開朗，也更能看出這些大人物運籌帷幄時，心裡最在意的東西是什麼。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航