詹順貴：安倍與李登輝惺惺相惜，很大一部分來自兩人都全心致力於使自己的國家正常化
我們想讓你知道的是
有人說安倍奉李登輝為導師，也有人說安倍之所以有今日成就來自李登輝的指導，此部分事實與否筆者無從考證，寧願相信兩人間的惺惺相惜，有相當大的一部分是來自兩人都全心致力於使自己的國家正常化。
文：詹順貴
日本前首相安倍晉三遭槍擊死亡，舉世震驚。美國總統拜登在第一時間決定降半旗至10日以表達哀悼之意；接著印度、巴西與台灣等國也陸續降半旗致哀，許多主流媒體專文評論分析。
緊接著10日投票的日本參議院選舉結果，認同安倍生前積極推動「日本正常化主權國家」的支持修憲派大勝，取得修憲門票；11日賴清德以台灣現任副總統身分，突破37年以來「一個中國」的框限，獲得日本簽證前往東京弔唁，並停留一夜以參加隔天的告別式。
從以上國際間的反應、日本參議院議員選舉支持修憲派的大勝，日本現任首相岸田文雄勇敢果斷地發給台灣現任副總統簽證，讓中國措手不及等情況，可以看出安倍的前瞻眼光、領袖特質與不因去世而衰（甚至更盛）的影響力。
安倍晉三是日本平成時代唯一兩度拜相的內閣總理大臣，分別在2006年9月到2007年9月與2012年9月到2020年9月，是迄今日本憲政史上任期最長的首相。他對台灣友善的可貴，在於不管是否具有官方身分（而且是政治領袖），他的行為完全一致，讓人絲毫不覺得有個人利益的政治算計，也因此，他的不幸去世，才會有那麼多的台灣民眾與政治人物感念不已。
安倍無論在位或卸任，都力挺台灣
台灣民眾感念安倍，出自他生前對台灣諸多具體的友善行為，包括2013年簽署《台日漁業協議》；2018年花蓮大地震後寫下「台灣加油」鼓舞災民。乃至卸任後，去年台灣鳳梨遭中國禁運，他隨即利用社群媒體分享台灣鳳梨美味，幫助台灣鳳梨行銷日本；同樣去年台灣大缺疫苗時，運用自己在日本內閣的影響力，贈送數百萬劑AZ疫苗並在最短時間內運送到台灣。
去年12月1日接受台灣國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表演說時，更提出「台灣有事等於日本有事，也等同日美同盟有事的主張，試圖改變日本的台海戰略；2022年4月在美國報紙上發表文章，將台灣與烏克蘭相提並論，認為美國應明確承諾協防台灣。
安倍在國際間之所以獲得讚譽，來自於他早早洞悉中國全球擴張野心的精準、深遠的國際視野。是由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）的發想者也是最重要推手。
他主張藉由沿著印度洋—太平洋區域建立一個「自由與繁榮之弧」，來應對中國擴張野心對全球帶來的威脅（此部分，有興趣的讀者可以參閱澳洲學者Rory Medcalf所著《印太競逐》第151頁、賴怡忠推薦序）。2019年於大阪舉行G20高峰會時，還是首相的安倍，技巧性地將（Quad）的三個夥伴國家領袖座位安排在習近平的正對面（引自《印太競逐》第219頁），也可以看出他的睿智與謀略。
對此部分，就連美國前國家安全顧問波頓日前都特別投書《華盛頓郵報》指出，安倍晉三執政期間不僅重塑日本在世界的地位，多年來更呼籲世界各國留意中國及北韓構成的地緣政治威脅，對美國與盟邦貢獻良多。
在他的日本國內，其經濟政策由貨幣寬鬆政策、增加基礎建設財政支出、結構性經濟改革等三支利箭所組成，雖然這些該政策的功過目前尚難定論，但安倍也成功釋出日本要全力恢復全球第三大經濟體活力的訊息。
安倍至死都力求國家正常化
對日本而言，安倍最重要的政策應該是推動國家正常化，因為1946年頒布的日本憲法第九條規定，日本永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段；而為達前項目的，日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。
面對中國不斷增強軍備，想將南海視為內海、企圖控制印度洋當作出入門戶的野心日熾，北韓積極發展核子武器與彈道飛彈。安倍認為日本上述憲法限制早已不符國際現況與日本生存安全需求，應透過修憲工程建立國防力量，以建構日本成為國防自主的正常化主權國家。
2012年安倍帶領的自民黨再度執政後，隨即倡議修憲將日本自衛隊的目標設定為「本土防衛和國防保障」，並刪除憲法中否定集體自衛權的限制規定，允許自衛隊得以參與聯合國的維和反恐任務。由於修憲工程需要較長時間與在野黨、社會溝通對話，於是安倍先於2015年提出一項新制定的《國際和平支援法案》與10項修正其他相關國內法的《和平安全法制整備法》，來賦予集體自衛權的正當性。
修訂憲法第九條成為關鍵
但如要徹底讓日本成為正常化主權國家，可依自身與扮演國際間角色需求，名正言順地增加國防軍費支出、建構國防力量，仍須進行修憲工程，這正是安倍辭職後仍持續推動修憲的原因。
7月10日的日本參議院選舉，在125席需改選的席次中，自民黨和公明黨共組的執政聯盟拿下76席，日本維新會、國民民主黨分別取得12席和五席，此外，另有兩席無黨籍但支持修憲。以上改選席次，加計這幾個支持修憲政黨的原有席次，支持修憲派共有179席，超過248席總席次修憲提案所需三分之二門檻，安倍透過修憲促使日本成為「正常化主權國家」的心願，非常有機會在他不幸去世的不久的將來實現。
安倍和李登輝互相映照
日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，在其今年5月出版的《矢板明夫在台灣「說三道四」》一書曾寫道：
對日本人來說，李登輝並不像一個外國人，反而像是日本的親人，所以他去世時，日本人有種好像是留在台灣這個家鄉的父親去世的感覺。在東京的李登輝靈堂有上千人排隊去悼念，已經超過了日本前首相過世時的情況。李登輝是台灣人的財產，也是日本人的財產。
從11日的新聞畫面看，前往安倍靈堂獻花致意的日本民眾大排長龍、絡繹不絕，足以看出安倍在日本民眾的不凡地位；而在台灣，前往台北日本交流協會悼念的台灣民眾、政治人物也一樣非常踴躍。也許矢板明夫那段「李登輝是台灣人的財產，也是日本人的財產。」已經可以反過來套用在安倍身上，他不僅是日本人的資產，也是台灣人的資產。
Tags：
【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
無毒農是全台唯一投資質譜儀快篩技術，真正可以做到利用最新農藥檢測進行全產品檢驗的農產電商平台，每天為消費者的食安把關。選擇無毒農，不必再擔心蔬果農藥過量殘留問題，讓飲食生活更健康也更心安。