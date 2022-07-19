詹順貴：安倍與李登輝惺惺相惜，很大一部分來自兩人都全心致力於使自己的國家正常化

文：詹順貴

日本前首相安倍晉三遭槍擊死亡，舉世震驚。美國總統拜登在第一時間決定降半旗至10日以表達哀悼之意；接著印度、巴西與台灣等國也陸續降半旗致哀，許多主流媒體專文評論分析。

緊接著10日投票的日本參議院選舉結果，認同安倍生前積極推動「日本正常化主權國家」的支持修憲派大勝，取得修憲門票；11日賴清德以台灣現任副總統身分，突破37年以來「一個中國」的框限，獲得日本簽證前往東京弔唁，並停留一夜以參加隔天的告別式。

從以上國際間的反應、日本參議院議員選舉支持修憲派的大勝，日本現任首相岸田文雄勇敢果斷地發給台灣現任副總統簽證，讓中國措手不及等情況，可以看出安倍的前瞻眼光、領袖特質與不因去世而衰（甚至更盛）的影響力。

安倍晉三是日本平成時代唯一兩度拜相的內閣總理大臣，分別在2006年9月到2007年9月與2012年9月到2020年9月，是迄今日本憲政史上任期最長的首相。他對台灣友善的可貴，在於不管是否具有官方身分（而且是政治領袖），他的行為完全一致，讓人絲毫不覺得有個人利益的政治算計，也因此，他的不幸去世，才會有那麼多的台灣民眾與政治人物感念不已。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 台灣副總統賴清德弔謁安倍晉三

安倍無論在位或卸任，都力挺台灣

台灣民眾感念安倍，出自他生前對台灣諸多具體的友善行為，包括2013年簽署《台日漁業協議》；2018年花蓮大地震後寫下「台灣加油」鼓舞災民。乃至卸任後，去年台灣鳳梨遭中國禁運，他隨即利用社群媒體分享台灣鳳梨美味，幫助台灣鳳梨行銷日本；同樣去年台灣大缺疫苗時，運用自己在日本內閣的影響力，贈送數百萬劑AZ疫苗並在最短時間內運送到台灣。

去年12月1日接受台灣國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表演說時，更提出「台灣有事等於日本有事，也等同日美同盟有事的主張，試圖改變日本的台海戰略；2022年4月在美國報紙上發表文章，將台灣與烏克蘭相提並論，認為美國應明確承諾協防台灣。

安倍在國際間之所以獲得讚譽，來自於他早早洞悉中國全球擴張野心的精準、深遠的國際視野。是由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）的發想者也是最重要推手。

他主張藉由沿著印度洋—太平洋區域建立一個「自由與繁榮之弧」，來應對中國擴張野心對全球帶來的威脅（此部分，有興趣的讀者可以參閱澳洲學者Rory Medcalf所著《印太競逐》第151頁、賴怡忠推薦序）。2019年於大阪舉行G20高峰會時，還是首相的安倍，技巧性地將（Quad）的三個夥伴國家領袖座位安排在習近平的正對面（引自《印太競逐》第219頁），也可以看出他的睿智與謀略。

對此部分，就連美國前國家安全顧問波頓日前都特別投書《華盛頓郵報》指出，安倍晉三執政期間不僅重塑日本在世界的地位，多年來更呼籲世界各國留意中國及北韓構成的地緣政治威脅，對美國與盟邦貢獻良多。

在他的日本國內，其經濟政策由貨幣寬鬆政策、增加基礎建設財政支出、結構性經濟改革等三支利箭所組成，雖然這些該政策的功過目前尚難定論，但安倍也成功釋出日本要全力恢復全球第三大經濟體活力的訊息。

安倍至死都力求國家正常化

對日本而言，安倍最重要的政策應該是推動國家正常化，因為1946年頒布的日本憲法第九條規定，日本永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段；而為達前項目的，日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。

面對中國不斷增強軍備，想將南海視為內海、企圖控制印度洋當作出入門戶的野心日熾，北韓積極發展核子武器與彈道飛彈。安倍認為日本上述憲法限制早已不符國際現況與日本生存安全需求，應透過修憲工程建立國防力量，以建構日本成為國防自主的正常化主權國家。

2012年安倍帶領的自民黨再度執政後，隨即倡議修憲將日本自衛隊的目標設定為「本土防衛和國防保障」，並刪除憲法中否定集體自衛權的限制規定，允許自衛隊得以參與聯合國的維和反恐任務。由於修憲工程需要較長時間與在野黨、社會溝通對話，於是安倍先於2015年提出一項新制定的《國際和平支援法案》與10項修正其他相關國內法的《和平安全法制整備法》，來賦予集體自衛權的正當性。

修訂憲法第九條成為關鍵

但如要徹底讓日本成為正常化主權國家，可依自身與扮演國際間角色需求，名正言順地增加國防軍費支出、建構國防力量，仍須進行修憲工程，這正是安倍辭職後仍持續推動修憲的原因。

7月10日的日本參議院選舉，在125席需改選的席次中，自民黨和公明黨共組的執政聯盟拿下76席，日本維新會、國民民主黨分別取得12席和五席，此外，另有兩席無黨籍但支持修憲。以上改選席次，加計這幾個支持修憲政黨的原有席次，支持修憲派共有179席，超過248席總席次修憲提案所需三分之二門檻，安倍透過修憲促使日本成為「正常化主權國家」的心願，非常有機會在他不幸去世的不久的將來實現。

Photo Credit: 中央社

安倍和李登輝互相映照

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，在其今年5月出版的《矢板明夫在台灣「說三道四」》一書曾寫道：

對日本人來說，李登輝並不像一個外國人，反而像是日本的親人，所以他去世時，日本人有種好像是留在台灣這個家鄉的父親去世的感覺。在東京的李登輝靈堂有上千人排隊去悼念，已經超過了日本前首相過世時的情況。李登輝是台灣人的財產，也是日本人的財產。

從11日的新聞畫面看，前往安倍靈堂獻花致意的日本民眾大排長龍、絡繹不絕，足以看出安倍在日本民眾的不凡地位；而在台灣，前往台北日本交流協會悼念的台灣民眾、政治人物也一樣非常踴躍。也許矢板明夫那段「李登輝是台灣人的財產，也是日本人的財產。」已經可以反過來套用在安倍身上，他不僅是日本人的資產，也是台灣人的資產。