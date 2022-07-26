《艾未未：千年悲歡》：共產黨從本質上與自由對立，我發誓要離開這片危險的土地
我們想讓你知道的是
一九七八年十一月，北京的西單工地圍牆上，貼了一張署名「機修工0538號」的文章點名批評毛澤東的歷史性錯誤，隨之而來，要求民主、自由的討論文章相繼出現。接下來幾個月，這段三米高、百米長的圍牆變成譴責專制制度、要求政治改革、宣導民主和自由的論戰場合。
文：艾未未
第十章 民主還是獨裁
一九七八年的八月，我考進了「北京電影學院」的美術系。毛澤東時代漸漸成為過去，瘋狂了多年的政治迷信和個人崇拜也隨之淡化，心情變得寬鬆了，人們陶醉在一種缺失的興奮之中。物質和精神生活摧毀之後，新的事物、思想有了機會，至少可以填補空白，人們為一個變化的時代的到來感到幸運。一些人的父母還在「牛棚」中，哥哥姊姊還在偏僻的農村「修地球」、搞種植，但是好像一個光明的未來指日可待。
這從天而降的幸運感與我以往的經驗完全錯位，我疲憊的內心怎麼也輕鬆不起來。雖然同學中不乏文藝圈中子弟，可是他們身上自然流露出的那種優越感讓我感到陌生和不適。
一九七八年十一月，北京的西單工地圍牆上，貼了一張署名「機修工0538號」的文章點名批評毛澤東的歷史性錯誤，隨之而來，要求民主、自由的討論文章相繼出現。接下來幾個月，這段三米高、百米長的圍牆變成譴責專制制度、要求政治改革、宣導民主和自由的論戰場合。
民主牆上最引人注目的人物是魏京生，一個二十九歲的環衛工人。一九七八年十二月五日他張貼的〈第五個現代化——民主及其他〉對共產黨自一九四九年以來推行的政策提出尖銳的批評。魏京生提出：「如果我們想在經濟、科學、軍事等方面現代化，首先就必須使我們的人民現代化，使我們的社會現代化。人民民主、自由與幸福，是我們實現現代化的唯一目的，沒有這第五個現代化，一切現代化不過是一個新的謊言。」是他把在我腦中尋思已久的疑惑變成了堅定的文字。
一九七九年的一月底，鄧小平出訪美國，這次為期九天的訪問是共產黨最高領導人第一次踏上美國國土。卡特總統在華盛頓甘迺迪藝術中心為他安排了演出，最後的壓軸環節是兩百名小學生用中文合唱〈我愛北京天安門〉，鄧小平為之動容，他在攝影機前與吉米・卡特擁抱。這些事讓中國最早的電視觀眾感到無比震驚。
在中國，三月二十二日，《北京日報》發表了〈人權不是無產階級的口號〉文章，算是不期而至的鎮壓的不祥之兆。三天後，魏京生貼出另一篇〈要民主還是要新的獨裁〉。看到事情不是朝著真正的政治變革，而是朝著持續的意識形態控制和壓制言論自由的方向發展，他寫道：「任何政治領導人作為個人都不應獲得人民的無條件信任。」直言鄧小平走的是一條獨裁的路線，是一個不折不扣的獨裁者。四天後的半夜時分，魏京生遭到拘捕，有關中國去向的政治討論戛然而止。
我正朝著叛逆方向發展，所謂新的生活讓我厭倦，戈壁灘鹽鹼地地窩子給我的記憶難以褪去，父親遭遇的屈辱和無助牢牢將我拽回到我的過去，讓我完全偏離了尋找美的線條和色彩的節奏。
週末的晚上，我從學院回家，在路燈昏暗的胡同口撞見了周臨，已考進北京師範大學的她穿著一件藍色圓領裝，她顯得有些拘束。
後來，周臨給我的印象很深刻。她基本不進教室，在考試之前惡補兩天作業就能獲得不錯的成績。七○年代末，多數大學生都很溫順，她的態度算是罕見的反叛之舉。
我們不但來自西北的同一個小城，我們也一樣不喜歡學校，也許該說，我們厭惡學校。周臨曾想過從教室的窗戶跳下去，她懂得我對正規教育的鄙視的態度，和她在一起，我完全沒必要解釋諸如什麼讓我們年輕時感到痛苦，也不必再說勇氣或是虛偽的含義。共同擁有的不快樂的記憶，教會我們如何自然地拒絕眼前的一切，對一切的否定反將我們牢牢地擠壓在一起。
我們每個週末見面。在她與五個女同學同住的寢室，我倆兒鑽進她床上的蚊帳中，或者去郊外的麥田中，一路走到天黑。那時道路上很安靜，偶爾有駛過的公交汽車，一切處於靜止狀態。不用隔多久，這座城市的景觀就會發生變化，我們也一定會隨之變化。
電影學院唯一的優勢是每週觀摩兩場外國電影，這在當時算是一種特權，文革期間只有江青可以看到外國電影。作為學生，我有一張票，而偽造第二張票成為我的一個挑戰。為了防止假票，每場的影票都用不同顏色的紙印，我必須滿處尋找到匹配的紙質。對我來說，看電影已不重要，重要的是找到將周臨帶進放映室的方法。憑著自己早年練就的線描技巧，我精確地模仿出來的票讓檢票人難辨真偽。一次，檢票員心存疑慮地驗證兩張票，她看了很久後，竟認為那張真票是假的。
在文革期間，外國文化遭鄙視，能夠坐在黑暗中觀看歐美電影、聽銀幕上台詞的同聲傳譯，是令人迷惑的體驗。電影學院放映室裡的氣氛，比幾年後我在費城影院看色情電影還緊張。費里尼真的打動了我，他的電影裡離奇又感人的場景讓我有許多共鳴。
後來，美國的兩個姨媽來看望周臨，一九四九年後她們首次返回北京。臨別時，問周臨想要什麼，姨媽都願意滿足她。周臨不假思索地說，她想要一套世界美術全集。於是，我有了二十四本精裝的畫冊。後來，在紐約屢次挪地方，為了這些畫冊，我總是先將自己的作品丟棄。
周臨的父親是一位外科醫生，他每天在手術台上十幾個小時，有強韌的體力和神經。周臨從不對人提及母親，據我所聞，她母親是一位英語老師。當她母親的兄弟姊妹一九四九年移民美國時，周臨的父母是唯一留下來加入革命隊伍的，他們後來又離開了北京，去新疆支持邊疆的發展。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
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