另一種視角理解安倍之死：昭和時代的回歸，抑或是平成、令和躺平世代的反撲？

文：陳信仲

7月8日當天，我到位於東京赤坂的歌德學院（Goethe-Institut Tokyo）參加德語檢定，一連上午的考試結束以後已經是下午1點，拿回考試必須上繳的手機打開一看，各大媒體版面已經被安倍晉三前首相遭到槍殺一事佔據版面。

下午兩點左右口試開始時，德國主考官劈頭就說：「你們聽說上午的政治暗殺（das Attentat）了嗎？真的好可怕。」確實，這件悲劇帶給日本人不小的震撼，就連在歌德學院的工作人員也以不敢置信的口吻，和同僚們激烈地議論著。赤坂地區中午休息的上班族們，也彷彿靜止般盯著手機，關注這起罕見的慘事。

目前台灣的相關報導與評論當中，已經有許多詳實的、對事件經過與對安倍晉三的側寫，還有他無論在發言與行動上支持台灣的種種作為，本文無意在這些專業意見上再錦上添花。只是想從筆者自身的感想出發，提出一個關於安倍之死的看法，以及對於觀看自民黨及安倍晉三的、不一樣的角度。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 從空中俯瞰安倍晉三遇刺地點

昭和時代的回歸抑或是平成、令和躺平世代的反撲？

首先讓筆者感到無比「違和感」的，是此次事件的時間點。就我在京都大學同個研究科的學長所說，在普遍「政治無感」（ノンポリ）的令和社會，為何會出現這樣嗜血的恐怖主義行動？

彷彿讓人以為是激動、熱血沸騰的「昭和」回歸。但是望眼一看，左右之爭在日本社會早就是不值一提的「過時」議論，一般對政治無感的日本人普遍掙扎於生計、年金保險問題，偶而在出遊與飲酒會（飲み会）中尋找歡愉。

這樣的社會為何會出現這樣極端的政治事件？我們應該要如何理解背後的社會氛圍與此次慘劇的關聯？筆者想點出幾個綜合性的因素，試圖為這場「不合時宜」的案件提出可能的「推理」。

首先，必須了解的是，自安倍到岸田以來的自民黨統治，是承襲了新自由主義的經濟政策、助長網路右翼與極端右翼、甚至不惜擁抱保守價值的政權。當筆者這樣說，已經感受到「左膠」、「中共同路人」的標籤在身後若隱若現了，容我借助日本「保守本流」的右派評論家中野剛志的論點，進一步說明這些問題。

中野剛志是留學愛丁堡大學的經濟官僚，承襲他老師西部邁的立場，是頗具盛名的保守派知識分子。他的經濟民族主義著作諸如《富國與強兵—地緣政治經濟學序說》、《國力論》長年在亞馬遜上暢銷（但台灣始終只翻譯他的《TPP亡國論》，實屬可惜）。

他跟安倍政權之間的爭論，在他的《TPP亡國論》當中就已經開始，不過最可以總結他對安倍政權不滿的，在於某次對自民黨要將消費稅提高到10%，他出席該次討論會的發言（可惜筆者執筆的當下，已經找不到當時的會議影片）。他認為提高消費稅，會降低消費者的購買慾，進而導致經濟與產業的衰退，經濟與產業的衰退將加深本來就已經沒有出路的高齡少子化，因此當時他的政策建議是，無論如何都不要再將消費稅提高了。

但是在場的安倍晉三置若罔聞，隨後消費稅增加的結局也已經被我們所預見。而近幾年來中野剛志的作品的主題就是《日本的沒落》了。

據此，我們得知安倍晉三為了讓日本成為「世界上最能讓企業活躍的國家」，他提出的安倍經濟學，是左派理所當然討厭的「新自由主義經濟政策」（降低企業稅率、減少社會福利、放寬勞動法規）在所不論，就連右派都對他只為了解決退休人口的年金問題（票倉來源），而採取短視近利、殺雞取卵的作法頗有微詞。

在日漸惡化的生活環境底下，一般的日本大眾只能庸庸碌碌地為了日常生活而奔波。更糟的是，日本積習已久的家族政治，也使得藉由底層民眾的加入促成體制內的改革成為不可能，日本年輕人沒有加入政治的選項，不是安分守己地成為企業戰士（或公務員）為一己營生打拼，就是在躺平中爆發。

助長殺伐的右翼極端民族主義氛圍

在台灣對於自民黨以及安倍晉三的印象，多半是「愛好民主」、「理性」、「親民」的形象，然而安倍晉三以及自民黨也有助長網路右翼、（排外式的）極端民族主義之嫌。安倍晉三對於慰安婦等等的歷史問題在所不論，而且相關政策的好壞也保有討論的空間，但本文想要提及「不允許在日外國人特權市民會」（在日特権を許さない市民の会）簡稱「在特會」的例子。

「在特會」是怎樣的組織呢？在這裡舉一個2009年京都朝鮮第一初級學校（小學）的襲擊事件為例。這個組織的關西支部因為朝鮮小學對周遭公園的使用問題，就開著街宣車到校門口示威，在仍有學生在校園的情況下，包圍學校，對學生進行語言暴力（用廣播器朝學校喊「朝鮮人滾回去」）、並且破壞學校的器材等。這樣赤裸的暴力儘管校方報了警，京都警方也只是口頭警告，並沒有更近一步的作為。

這樣被美國國務院稱為超國家主義、聯合國呼籲要修法遏止的政治團體，現在仍然在日本社會堂而皇之地活動著，並且與自民黨（包括安倍晉三）有若干聯繫，安倍晉三甚至有留下和在特會時任關西支部長増木重夫之間的合照。自民黨與極右翼團體之間諸多檯面下的關係，不言可喻──自民黨內利用希特勒的宣傳手法當作政治教科書「HITLER（ヒトラー）選挙戦略」則是另一件留待以後展開的事了。

「那麼，為什麼要在意這種事呢？你一個外國人干涉日本內政要幹嘛？」對於這樣想當然爾的質問，我無意也無能「介入」日本的內政，只是我想藉由這樣的事件說明，安倍晉三與自民黨放任國內的極端右翼團體活動，是不爭的事實。