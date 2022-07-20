另一種視角理解安倍之死：昭和時代的回歸，抑或是平成、令和躺平世代的反撲？
我們想讓你知道的是
如果一個社會沒有參加政治改變社會的空間、正常的社會運動會「社會性死亡」。但右翼團體的暴力又能被輕易原諒的話，那麼這次事件的某種「社會成因」，也就能「理解」了吧（當然，理解不代表原諒這類的暴力）。
文：陳信仲
7月8日當天，我到位於東京赤坂的歌德學院（Goethe-Institut Tokyo）參加德語檢定，一連上午的考試結束以後已經是下午1點，拿回考試必須上繳的手機打開一看，各大媒體版面已經被安倍晉三前首相遭到槍殺一事佔據版面。
下午兩點左右口試開始時，德國主考官劈頭就說：「你們聽說上午的政治暗殺（das Attentat）了嗎？真的好可怕。」確實，這件悲劇帶給日本人不小的震撼，就連在歌德學院的工作人員也以不敢置信的口吻，和同僚們激烈地議論著。赤坂地區中午休息的上班族們，也彷彿靜止般盯著手機，關注這起罕見的慘事。
目前台灣的相關報導與評論當中，已經有許多詳實的、對事件經過與對安倍晉三的側寫，還有他無論在發言與行動上支持台灣的種種作為，本文無意在這些專業意見上再錦上添花。只是想從筆者自身的感想出發，提出一個關於安倍之死的看法，以及對於觀看自民黨及安倍晉三的、不一樣的角度。
昭和時代的回歸抑或是平成、令和躺平世代的反撲？
首先讓筆者感到無比「違和感」的，是此次事件的時間點。就我在京都大學同個研究科的學長所說，在普遍「政治無感」（ノンポリ）的令和社會，為何會出現這樣嗜血的恐怖主義行動？
彷彿讓人以為是激動、熱血沸騰的「昭和」回歸。但是望眼一看，左右之爭在日本社會早就是不值一提的「過時」議論，一般對政治無感的日本人普遍掙扎於生計、年金保險問題，偶而在出遊與飲酒會（飲み会）中尋找歡愉。
這樣的社會為何會出現這樣極端的政治事件？我們應該要如何理解背後的社會氛圍與此次慘劇的關聯？筆者想點出幾個綜合性的因素，試圖為這場「不合時宜」的案件提出可能的「推理」。
首先，必須了解的是，自安倍到岸田以來的自民黨統治，是承襲了新自由主義的經濟政策、助長網路右翼與極端右翼、甚至不惜擁抱保守價值的政權。當筆者這樣說，已經感受到「左膠」、「中共同路人」的標籤在身後若隱若現了，容我借助日本「保守本流」的右派評論家中野剛志的論點，進一步說明這些問題。
中野剛志是留學愛丁堡大學的經濟官僚，承襲他老師西部邁的立場，是頗具盛名的保守派知識分子。他的經濟民族主義著作諸如《富國與強兵—地緣政治經濟學序說》、《國力論》長年在亞馬遜上暢銷（但台灣始終只翻譯他的《TPP亡國論》，實屬可惜）。
他跟安倍政權之間的爭論，在他的《TPP亡國論》當中就已經開始，不過最可以總結他對安倍政權不滿的，在於某次對自民黨要將消費稅提高到10%，他出席該次討論會的發言（可惜筆者執筆的當下，已經找不到當時的會議影片）。他認為提高消費稅，會降低消費者的購買慾，進而導致經濟與產業的衰退，經濟與產業的衰退將加深本來就已經沒有出路的高齡少子化，因此當時他的政策建議是，無論如何都不要再將消費稅提高了。
但是在場的安倍晉三置若罔聞，隨後消費稅增加的結局也已經被我們所預見。而近幾年來中野剛志的作品的主題就是《日本的沒落》了。
據此，我們得知安倍晉三為了讓日本成為「世界上最能讓企業活躍的國家」，他提出的安倍經濟學，是左派理所當然討厭的「新自由主義經濟政策」（降低企業稅率、減少社會福利、放寬勞動法規）在所不論，就連右派都對他只為了解決退休人口的年金問題（票倉來源），而採取短視近利、殺雞取卵的作法頗有微詞。
在日漸惡化的生活環境底下，一般的日本大眾只能庸庸碌碌地為了日常生活而奔波。更糟的是，日本積習已久的家族政治，也使得藉由底層民眾的加入促成體制內的改革成為不可能，日本年輕人沒有加入政治的選項，不是安分守己地成為企業戰士（或公務員）為一己營生打拼，就是在躺平中爆發。
助長殺伐的右翼極端民族主義氛圍
在台灣對於自民黨以及安倍晉三的印象，多半是「愛好民主」、「理性」、「親民」的形象，然而安倍晉三以及自民黨也有助長網路右翼、（排外式的）極端民族主義之嫌。安倍晉三對於慰安婦等等的歷史問題在所不論，而且相關政策的好壞也保有討論的空間，但本文想要提及「不允許在日外國人特權市民會」（在日特権を許さない市民の会）簡稱「在特會」的例子。
「在特會」是怎樣的組織呢？在這裡舉一個2009年京都朝鮮第一初級學校（小學）的襲擊事件為例。這個組織的關西支部因為朝鮮小學對周遭公園的使用問題，就開著街宣車到校門口示威，在仍有學生在校園的情況下，包圍學校，對學生進行語言暴力（用廣播器朝學校喊「朝鮮人滾回去」）、並且破壞學校的器材等。這樣赤裸的暴力儘管校方報了警，京都警方也只是口頭警告，並沒有更近一步的作為。
這樣被美國國務院稱為超國家主義、聯合國呼籲要修法遏止的政治團體，現在仍然在日本社會堂而皇之地活動著，並且與自民黨（包括安倍晉三）有若干聯繫，安倍晉三甚至有留下和在特會時任關西支部長増木重夫之間的合照。自民黨與極右翼團體之間諸多檯面下的關係，不言可喻──自民黨內利用希特勒的宣傳手法當作政治教科書「HITLER（ヒトラー）選挙戦略」則是另一件留待以後展開的事了。
「那麼，為什麼要在意這種事呢？你一個外國人干涉日本內政要幹嘛？」對於這樣想當然爾的質問，我無意也無能「介入」日本的內政，只是我想藉由這樣的事件說明，安倍晉三與自民黨放任國內的極端右翼團體活動，是不爭的事實。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告