【音樂】孟德爾頌不只是貴氣多金公子哥，更是琴棋書畫樣樣精通的斜槓才子
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回望孟德爾頌的一生，雖然身為家境優渥的貴氣公子，卻從來沒有因為這樣而自滿或放棄任何學習的機會，反而繼續堅持不懈地練習，並在切換各式身分（鋼琴家、作曲家、畫家、教育家）時都非常努力地貢獻自己的一份心力！
文：音音有代誌｜K編
所謂「斜槓」可不是現代才有的專利，今天，我們要跟大家介紹一位貴氣多金、各種技能天賦通通點滿的超強斜槓才子——孟德爾頌（Felix Mendelssohn）！
含著金湯匙出生的幸福孩子！還有與眾不同的音樂才華！
孟德爾頌1809年出生於德國，父親是一名銀行家、母親則是一位銀行家的女兒，因此從小就不愁吃穿，是古典音樂界裡少見「含著金湯匙出生」的幸福孩子！
不僅如此，孟德爾頌從小就展現出過人的音樂才華，4歲開始學鋼琴、9歲就登台演出、10歲開始嘗試作曲，這樣的經歷是不是也讓你聯想起某位天才……對對對！就是那個莫札特（Mozart）大大。
講回這位金湯匙少爺孟德爾頌，他有名的作品也如莫札特一樣多，包括了樂劇《仲夏夜之夢》、神劇《以利亞》、〈芬加爾山洞〉序曲、聲樂曲〈乘著歌聲的翅膀〉等。其中，《乘著歌聲的翅膀》是K編自己非常喜歡的作品，每次聽完都會覺得生命充滿了希望，原本疲憊的身心靈好像也瞬間充滿了能量！
琴棋書畫樣樣通！更是一代傑出水彩畫家！
除了音樂之外，孟德爾頌也是位琴棋書畫樣樣精通的才子！受到家中良好教育的影響，他不僅7歲開始就「每日」接受文學、語言、繪畫、歷史、數學等科目的學習，甚至連舒曼（Robert Schumann）都稱讚他很會下西洋棋！（也太全能！）
在種種技能之中，孟德爾頌的「畫家」身分特別知名，尤其擅長用「水彩畫」記錄生活！愛好旅遊的他，常常把所見所聞用速寫的方式記錄下來，再回到德國家中替作品上色，這種作畫方式，讓他在短短38年的生命裡，完成了超過300多幅畫作的驚人紀錄！
而「人」與「大自然」是他特別著迷的繪畫主題，畫裡活靈活現的建築與大自然景色，加上時而穿插其中的人物，替畫作增添觸動人心的靈魂，叫人不喜歡都難呀。
身兼多重身分的斜槓代表！還創立了世界聞名的音樂學校！
身為一位傑出的作曲家和畫家還不夠，孟德爾頌還是一位指揮家跟教育家！從小他就非常熱衷於研究莫札特、巴哈（Bach）以及貝多芬（Beethoven）等知名音樂家的作品，到了20歲時（1829年）他更親自指揮演出了巴哈的〈馬太受難曲〉！
此舉也讓生前或生後在作曲領域沒什麼名氣的巴哈，在他死後的79年，作品能首度被公開演出！所以說，巴哈現在能有「音樂之父」的美名，還真是要多虧孟德爾頌啊！
六年之後，孟德爾頌接任了德國萊比錫布商大廈管弦樂團（the Leipzig Gewandhaus Orchestra）的指揮一職，而這個樂團，一直到現在都還是數一數二的歐洲頂尖樂團喔。
此外，他在音樂教育的貢獻也不遺餘力，在1843年創辦了著名的藝術學府——萊比錫孟德爾頌音樂戲劇學院（Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig）！當時，他也邀請了舒曼等一流教授前來教導學生，使音樂院至今都是德國屬一屬二傑出的音樂學校，培養出無數優秀的音樂人才。
結語
回望孟德爾頌的一生，雖然身為家境優渥的貴氣公子，卻從來沒有因為這樣而自滿或放棄任何學習的機會，反而繼續堅持不懈地練習，並在切換各式身分（鋼琴家、作曲家、畫家、教育家）時都非常努力地貢獻自己的一份心力！
把時空切換到現代，正是因為有這樣一群追夢斜槓人，無畏現實的殘酷和追夢的挫折，努力把自己熱愛的事物帶給大家，才讓我們看到了生命的不同可能。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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