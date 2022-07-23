【專訪】楊尹瑄：用感性漫遊巴黎，用理性注視諷刺漫畫，大眾幽默圖像逆襲藝術史！
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楊尹瑄老師除了認真投入自身的研究領域，同時對19世紀的歐洲藝術有著極大的興趣，而這個藝術的範疇更包含著大眾的圖像文化。透過此次的專訪，跟隨尹瑄老師欣賞藝術的目光，一同栽進她的研究與教學世界。
文：漫遊藝術史編輯部
楊尹瑄老師任教於國立成功大學歷史學系，在漫遊藝術史部落格刊登過有關法國十九世紀的諷刺漫畫〈藝術界的魯蛇？騎豪豬的小丑！漫談法國十九世紀諷刺畫家定位的轉變〉與〈笑畫沙龍：十九世紀法國的「漫畫版沙龍」〉，為讀者從當時大眾流行的幽默圖像，一探藝術與社會的風氣。
在訪談的過程中，小編十分佩服老師於法國攻讀博士學位時，完成了兩個碩士論文及一個博士論文，老師除了認真投入自身的研究領域，同時對19世紀的歐洲藝術有著極大的興趣，而這個藝術的範疇更包含著大眾的圖像文化。透過此次的專訪，跟隨尹瑄老師欣賞藝術的目光，一同栽進她的研究與教學世界。
- Q1：老師當時踏入藝術史學習的動機為何？為何選擇至法國深造藝術史呢？
大學念的是歷史系，大三的時候便決定繼續往研究所深造，可是我又是一個「不安於室」的人，想看看有沒有歷史系之外的選擇。一次撿到了地上的一張研究所補習班傳單，有一欄提供了當時「新創」系所的建議，其中包括了中央大學的藝術學研究所，而自己對動漫、圖像相當有興趣，也喜歡收集繪本、購買藝術畫冊，也知道自己是屬於圖像記憶的類型。上述的種種因素，讓我決定去準備藝術史、藝術學相關的研究所考試，最後如願考上了中央大學藝術學研究所。
碩一的暑假，跟同學一起去法國遊學，當時有一點點法文基礎，法國也是西洋藝術史中很重要的地方，兩個月內幾乎遊遍了法國，去旅行後更對歐洲深深著迷。加上當時法國的公立大學學費較便宜，法國便成為我攻讀博士的選擇。
- Q2：老師的研究中，不乏「諷刺畫」的範疇，接觸的契機為何呢？它跟藝術之間有什麼樣的連繫？覺得自己的研究方向，可以給一般讀者甚麼樣新的刺激或視野？
諷刺畫作為大眾圖像其實是個很複雜的圖像，藝術、繪畫作品其包含的意義本身便極其豐富且複雜。例如我的博論是做沙龍作品的諷刺畫，我不但要了解沙龍的作品，還要去了解諷刺畫的意義，加上它作為評論的功能，研究的範圍就包括了它自己作為圖像本身、它諷刺的對象、它的目的是什麼，還有它的受眾與讀者等脈絡，我必須將這些種種脈絡匯集起來。
為什麼會說諷刺畫研究跟歷史學有一點接近，因為它的脈絡很複雜，裡頭的訊息也很微妙，這些微妙處是很當代的，就像我們現在的用語與流行事物，可能短短一兩年很快就沒有了。比起像是廣告圖像這類目的性明顯的圖像，諷刺漫畫的訊息層次就多一點。
我做的諷刺畫、幽默圖像等題目，雖不是許多人所認為的美術範疇，但我研究的內容仍與經典藝術有關係，從這類較為大眾的圖像中，去研究當時的藝術作品如何被社會所評價，觀點如何被建構，這方面是我一直感興趣的。現在的藝術史、文化史研究，早已把觀察對象擴展到其它各式各樣的圖像，而非限制在我們原先認為的精緻藝術做為唯一的對象。
- Q3：作為藝術史專業，在歷史系上會如何安排課程？有遇到什麼樣的教學趣事或衝突嗎？
在歷史系上放入藝術史的內容並不衝突。歷史學一直在更新，例如20世紀後半的「新文化史」取徑，開始將各種不同的文化面向也視為歷史研究對象，它的視角與探討的問題非常多元，至今仍不斷開發出新的史料與討論。
新的歷史學方法不再只談論政治史、思想史、經濟史等等，與其關注一個統治者做了什麼，不如去記憶大眾的集體生活方式或更寬廣的面向，運用帶有更大視角的檔案，如新聞、政府檔案、法院判決、文學書評等等確切影響歷史的重要材料，而非特定歷史故事的紀錄。
也因此歷史的研究發生了很大的轉變，能更寬廣的容納不同面向，這二十年來，台灣也出現了像是文化史、生活史、物質史、科學史、醫療史等等的專門教師，切入的角度越趨多元與跨領域，但它們皆是構成整體歷史的部分。
在成大開設藝術的通識課，學生來自不同領域，開心的是我能從其中遇到對藝術相當感興趣的學生。此外，會來修藝術、文化史的學生，通常有蠻多喜歡畫畫的，有時他們會在課堂上分享他們的繪畫作品，或出國的時候看到課堂學過的作品，也會寄明信片給我。
更好玩的是，他們「不小心」知道我喜歡動漫後，也會開始跟我分享與交流特定或時下流行的動漫內容。有一次，一位學生在期末報告介紹了幾部BL漫畫給我，他可能不知道我其實也是個「腐女」，他介紹的其實我都看過了（笑）。
很不錯的是，學生會嘗試將例如BL漫畫這類我在課堂不會提到的視覺題材做成報告，他們能夠放心地寫各式圖像文化的報告，這也正符合我的初衷，我不希望他們把藝術史看成遙遠、崇高的，藝術不是只限於擺在藝術館的那些類型。我的課程通常從視覺文化出發，會希望學生透過我的課程開拓視野，打破對藝術的刻版印象。
在歷史系課程的部份，會試著邀請專家們分享像是文物研究、文資保存、文化行政、博物館… …等等與藝術史有關的課程，讓學生在大學階段有多面向的接觸，也有更多探索自我興趣的機會。
這學期開了一門純藝術史的課程，首先要打破學生對於藝術史只侷限在藝術家與作品的故事想像，建立起藝術史研究的基礎與系統性知識，像是圖像分析的訓練。最近感到有學生漸漸發現事情不是原先想像得這麼簡單了（笑）。
- Q4：藝術史讓您最開心或最痛苦的地方？
藝術史研究本身就是令我開心的事，才可以支持我一直投身其中。
書寫的時候，你必須梳理出理性的文字，會較需要左腦運作理性的思考。寫的時候，我會抱著想要解決一個問題的心情去寫，因為寫作就是一名研究者的工作，所以我很習慣接受這種「有問題」，然後「解決問題」的過程。
藝術史研究對我而言並不是痛苦的，應該說研究就像生產一樣，它會經過一個掙扎、陣痛的步驟，不然就不會生出小孩。很有趣的是，寫作的過程，你會感受到腦子在活躍，它像打掃一樣，逐漸把原先亂七八糟的一團事物一一釐清，然後得到完成一階段任務的結果。唯一痛苦的是時間太少，動作太慢，有太多我感興趣的題目都沒有時間去研究。
- Q5：什麼類型的藝術品最吸引您呢？
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